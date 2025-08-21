Nữ sinh trường trọng điểm 12 năm học giỏi nhưng thi đại học nộp giấy trắng, nhà trường sửng sốt khi biết nguyên do: "Em cố tình thi trượt"

Nữ sinh nghèo vượt khó với thành tích học tập cực tốt

Nữ sinh họ Diệp sinh ra tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, trong gia đình có hoàn cảnh không dư dả. Cha mẹ cô đều là nông dân, kinh tế chỉ đủ trang trải sinh hoạt thường ngày. Niềm hạnh phúc lớn nhất của họ là sự ra đời của Diệp, một bé gái ngoan ngoãn, thông minh. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, gia đình nhỏ vẫn tràn đầy tiếng cười.

Thế nhưng, năm Diệp mới 6 tuổi, biến cố bất ngờ ập đến. Cha cô qua đời, để lại hai mẹ con bơ vơ. Khi ấy, nhiều người khuyên mẹ Diệp tái hôn để tìm một chỗ dựa mới. Nhưng người phụ nữ ấy kiên quyết từ chối, bởi nỗi lo con gái sẽ chịu cảnh tủi thân, bị đối xử không công bằng ở nhà chồng mới. Từ đó, bà gánh vác toàn bộ trách nhiệm nuôi con, với mong ước duy nhất: Diệp có thể học hành thành tài, đổi thay số phận.

Khi Diệp thi đỗ vào trường trung học trọng điểm của huyện, mẹ cô quyết định rời quê, cùng con lên thị trấn sinh sống để tiện chăm sóc. Không có bằng cấp, bà chỉ có thể nhận những công việc nặng nhọc. Nghe người ta nói đi bốc vác ở công trường có thể kiếm được 100 NDT/ngày (hơn 360 nghìn đồng), bà liền xin vào làm. Mỗi tháng, bà kiếm được khoảng 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng). Hiểu được hoàn cảnh éo le, chủ thầu thường động viên và thỉnh thoảng bù thêm cho bà 500 NDT (hơn 1,8 triệu đồng).

Ngày nào cũng vậy, bà trở về căn phòng trọ trong tình trạng quần áo lấm lem, mồ hôi nhễ nhại. Thấy mẹ cực khổ, Diệp thường vội vàng rót nước ấm, ngồi cạnh rửa chân cho mẹ. Sự hiếu thảo và trưởng thành sớm của cô con gái trở thành động lực lớn lao để người mẹ tiếp tục kiên trì. Bà sống vô cùng tiết kiệm, mỗi bữa chỉ ăn vài chiếc bánh bao cho qua bữa, quyết không tiêu xài hoang phí.

Sóng gió một lần nữa ập đến đúng vào thời điểm quan trọng nhất. Khi Diệp bước vào năm cuối cấp ba, mẹ cô bất ngờ bị đột quỵ, đôi chân không thể cử động, chỉ có thể nằm liệt giường. Nỗi lo về bệnh tình của mẹ khiến nữ sinh vừa áp lực học tập, vừa phải gánh thêm trách nhiệm chăm sóc.

Hàng ngày, trước khi đến lớp, Diệp nấu cơm cho mẹ, giữa trưa lại tranh thủ về nhà xem tình hình rồi mới tiếp tục đến trường. Bạn bè và thầy cô đều thấy rõ sự vất vả ấy. Mặc dù khó khăn, nữ sinh nghèo vẫn có thành tích học tập vô cùng tốt ở trường trọng điểm, 12 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Tự tay đóng cánh cửa đại học và kết cục rơi nước mắt

Sau kỳ thi đại học, mẹ Diệp ngày ngày mong ngóng tin vui. Thế nhưng, hơn một tháng trôi qua, giấy báo nhập học vẫn bặt vô âm tín. Khi bà gặng hỏi, Diệp chỉ ấp úng nói “chưa có kết quả”. Đến lúc không thể giấu nữa, cô mới òa khóc, thú nhận rằng mình đã nộp giấy trắng trong kỳ thi.

Thông tin ấy khiến người mẹ chết lặng. Bao năm khổ cực, bà chỉ mong con gái đỗ đại học, vậy mà giờ đây hy vọng tan biến. Trước sự trách móc của mẹ, Diệp nghẹn ngào giải thích: “Con không muốn nhìn mẹ tiếp tục vất vả một mình. Nếu con đỗ đại học, con sẽ phải đi xa, sẽ không ai ở bên chăm sóc mẹ. Con thà bỏ lỡ cơ hội còn hơn để mẹ chịu khổ thêm”. Lời thú nhận ấy khiến người mẹ vừa đau đớn, vừa xót xa.

Khi hay tin nữ sinh họ Diệp bỏ giấy trắng, trường cấp 3 mà cô theo học cũng vô cùng ngỡ ngàng. Sau đó, thầy chủ nhiệm của Diệp đã kịp thời đến tận nhà động viên. Thầy cho biết nhà trường có thể xem xét hỗ trợ hoàn cảnh đặc biệt và Diệp hoàn toàn có thể thi lại vào năm sau. Nhận ra sai lầm của mình, nữ sinh Tứ Xuyên quyết tâm sửa chữa. Vừa chăm sóc mẹ kiên trì luyện tập phục hồi, Diệp vừa nỗ lực ôn luyện cho kỳ thi tới.

Sự chăm sóc tận tình của con gái, cộng thêm nghị lực của bản thân, đã giúp người mẹ dần đi lại được. Không những vậy, ông chủ công trường năm xưa cũng tuyên bố rằng chỉ cần Diệp đỗ đại học, ông sẽ tài trợ học phí cho nữ sinh suốt 4 năm. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, năm 2018, Diệp thi lại và đỗ vào trường đại học danh tiếng của tỉnh Tứ Xuyên.

Câu chuyện về nữ sinh họ Diệp khiến nhiều người xúc động. Đó không chỉ là hành trình gian nan của một gia đình nghèo, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình mẫu tử, cho nghị lực sống và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Bởi lẽ, trong cuộc đời này, dù bao nhiêu khó khăn thử thách, tình thương và sự kiên cường vẫn có thể thắp sáng hy vọng.

