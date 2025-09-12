Bác sĩ nội trú STT 316 bất ngờ gây sốt MXH nhờ 19 giây lên sóng Match Day

Mới đây, “Match Day 2025 – Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội” đã diễn ra, trở thành sự kiện được cộng đồng mạng quan tâm. Đây không chỉ là ngày quan trọng để các bác sĩ trẻ chính thức chọn chuyên ngành mà bản thân gắn bó, mà còn là dịp để mọi người thấy rõ tài năng, nỗ lực và phong thái của họ. Điều gây chú ý hơn cả là bên cạnh học vấn và thành tích, nhiều bác sĩ nội trú còn sở hữu ngoại hình nổi bật, khiến ai cũng trầm trồ.

Trong đó, khoảnh khắc một nam bác sĩ nội trú bước lên bục chọn chuyên ngành đã ngay lập tức “gây bão”. Không chỉ tự tin, phong thái dứt khoát, anh chàng còn gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, body săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn chuẩn “soái ca”.

Khoảnh khắc chọn chuyên ngành của nam bác sĩ nội trú gây bão mạng.

Rất nhanh chóng, danh tính của nam bác sĩ kể trên đã được dân tình tìm ra. Theo đó, bác sĩ nội trú này tên là Trần Hoàng Hiếu (số thứ tự 316), chọn chuyên ngành Truyền nhiễm của Đại học Y Hà Nội.

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, mạng xã hội lập tức bùng nổ với hàng loạt bình luận khen ngợi. Nổi bật hơn cả là sự ngưỡng mộ dành cho thành tích học tập và nỗ lực không ngừng của bác sĩ Trần Hoàng Hiếu trên hành trình trở thành bác sĩ nội trú. Song song với đó, ngoại hình điển trai và vóc dáng săn chắc cũng khiến anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

- Đi chọn chuyên ngành mà cứ ngỡ xem cuộc thi nam vương.

- Đẹp trai, body chuẩn, lại còn là bác sĩ nữa thì ai chịu nổi.

- Mấy chị bệnh nhân chắc đi khám vừa run tim vừa run tay mất.

- Match Day năm nay hot nhất chính là anh chàng số 316.

- Một lần nữa chứng minh, trai Y chưa bao giờ làm netizen thất vọng.

- Mình mà bệnh chắc khỏi luôn khi gặp bác sĩ này.

Bác sĩ Trần Hoàng Hiếu không chỉ học giỏi mà còn sở hữu vẻ ngoài nổi bật.

Không chỉ dừng lại ở những bình luận tán thưởng ngoại hình, nhiều người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần kỷ luật và nỗ lực của bác sĩ Trần Hoàng Hiếu. Ai cũng biết học Y nói chung và ôn thi cho kỳ thi bác sĩ nội trú nói riêng là vô cùng vất vả, căng thẳng, ít có thời gian nghỉ ngơi, vậy mà anh vẫn duy trì được lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập luyện để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Điều này càng khiến công chúng nể phục, bởi nó không chỉ thể hiện sự quan tâm đến bản thân, mà còn là trách nhiệm với nghề nghiệp bởi một bác sĩ khỏe mạnh mới có thể chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.

Tổng hợp