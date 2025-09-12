Thông báo khẩn tới tất cả phụ huynh học sinh trên cả nước

Từ năm học 2025-2026, toàn bộ học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, sẽ chính thức được miễn học phí. Quyết định mang tính lịch sử này được Bộ Chính trị thông qua ngày 28/2/2025, đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách an sinh giáo dục của Việt Nam.

Bên cạnh chính sách miễn học phí, Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT về hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng nhấn mạnh 10 khoản nhà trường và ban đại diện không được phép thu, bao gồm:

Các khoản này bao gồm: Các khoản không đảm bảo tính tự nguyện; Tiền bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh; Chi phí trông giữ phương tiện; Tiền vệ sinh lớp học, trường học; Tiền khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên; Kinh phí mua sắm thiết bị, máy móc, đồ dùng dạy học; Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học; Chi phí sửa chữa, nâng cấp, xây dựng công trình trường học; Các khoản đóng góp không trực tiếp phục vụ học sinh; Mọi khoản thu trái quy định pháp luật.

Việc ban hành chính sách miễn học phí và siết chặt các khoản thu được xem là bước đi quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu trong trường học, đảm bảo sự minh bạch và đúng mục đích trong quản lý tài chính giáo dục.