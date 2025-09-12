Cha mẹ hay nói 5 câu này trên bàn ăn chẳng khác nào đẩy đời con vào "ngõ cụt"

Bữa cơm gia đình vốn là dịp để cả nhà quây quần, kết nối và sẻ chia. Thế nhưng, trong nhiều gia đình, bàn ăn lại trở thành "chiến trường ngôn ngữ" khi phụ huynh vô tình buông ra những câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại để lại vết hằn trong tâm hồn con cái. Một vài câu quen thuộc lặp đi lặp lại suốt nhiều năm có thể bào mòn sự tự tin, giết chết nhu cầu được lắng nghe và khiến con cái chỉ muốn rời xa chính gia đình mình.

1. "Ăn cho nhanh rồi còn học"

Thoạt nghe, câu nói này chỉ nhằm thúc giục, nhưng lặp lại mỗi ngày sẽ khiến đứa trẻ ngấm ngầm hiểu rằng việc học quan trọng hơn mọi niềm vui khác, kể cả ăn uống và nghỉ ngơi. Khi lớn lên, chúng dễ trở thành người ám ảnh thành tích, luôn thấy tội lỗi nếu cho phép bản thân nghỉ ngơi.

2. "Con biết gì mà nói"

Bị gạt phăng ngay khi muốn chia sẻ, đứa trẻ sẽ dần im lặng, thu mình và mặc định rằng tiếng nói của mình không có giá trị. Điều đó bào mòn sự tự tin và khả năng giao tiếp - những kỹ năng quan trọng cho cả đời sau.

3. "Con nhà người ta thế này, thế kia…"

So sánh trên bàn cơm chẳng khác nào trộn thêm "gia vị cay đắng" vào bữa ăn. Mỗi lần nghe, con cái lại thêm một lần tự ti và thấy mình thua kém. Lâu dần, chúng hình thành tâm lý so đo, khó chấp nhận bản thân và luôn chạy theo chuẩn mực của người khác.

Ảnh minh họa

4. "Ăn xong rồi dọn đi, người lớn còn chuyện quan trọng"

Một câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại chia ranh giới lạnh lùng giữa cha mẹ và con cái. Đứa trẻ sẽ cảm thấy mình bị loại khỏi "thế giới người lớn", rằng gia đình không phải nơi để chúng tham gia và đồng hành. Từ đó, khoảng cách thế hệ ngày một sâu hơn.

5. "Cơm này là tiền mồ hôi nước mắt, phải ăn cho hết"

Tất nhiên, dạy con biết trân trọng công sức lao động là cần thiết, nhưng nếu nhắc nhở trong không khí nặng nề, lời nói này dễ biến thành gánh nặng. Trẻ sẽ mang cảm giác tội lỗi mỗi khi chưa làm vừa lòng cha mẹ, dẫn đến tâm lý sợ sai và thiếu dũng cảm thử cái mới.

Bữa cơm gia đình có thể là nơi để yêu thương lớn lên, cũng có thể là nơi gieo rắc áp lực vô hình. Những câu nói quen miệng của cha mẹ, nếu không để ý, có thể biến thành "ngõ cụt" trong tâm hồn con cái. Thay vì phán xét, so sánh hay phủ nhận, cha mẹ hoàn toàn có thể giữ bữa cơm yên ả bằng cách lắng nghe nhiều hơn, trò chuyện nhẹ nhàng và cho con cảm giác an toàn.