Chiều sinh viên như HUFLIT: Mỗi cơ sở đều là "nhà", không gian đại học xanh - mở - sáng tạo - hiện đại

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên trải nghiệm đại học trọn vẹn chính là cơ sở vật chất - nơi không chỉ phục vụ việc học mà còn ảnh hưởng lớn đến tinh thần, sự sáng tạo và kết nối giữa sinh viên. Nếu từng theo dõi các bộ phim học đường nước ngoài, chắc hẳn nhiều người sẽ ấn tượng với không gian trường học được thiết kế như một phần cuộc sống từ thư viện mở xuyên đêm, phòng lab hiện đại, cho đến những khoảng sân xanh để sinh viên tự do học tập, nghỉ ngơi.

Tại Việt Nam, xu hướng xây dựng môi trường học tập “mở và sống” cũng đang được quan tâm nhiều hơn. Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) chính là một trong những trường đi đầu trong việc theo đuổi triết lý biến mỗi cơ sở học tập trở thành “ngôi nhà thứ hai” cho sinh viên như thế.

HUFLIT như ngôi nhà thứ 2 của sinh viên.

Ngôi trường có đến 4 cơ sở, nơi đâu cũng như “ngôi nhà thứ 2” cho sinh viên

HUFLIT hiện có tới 4 cơ sở, nhưng tất cả đều mang một điểm chung dễ nhận thấy là không gian được thiết kế theo hướng gần gũi, thân thiện và tạo cảm giác thoải mái cho sinh viên. Dù cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng hiện đại, nhưng cách bài trí vẫn giữ lại sự ấm cúng, tinh tế. Từ màu sắc nội thất, ánh sáng tự nhiên đến cách sắp xếp bàn ghế, mọi chi tiết đều được cân nhắc kỹ lưỡng để tạo ra cảm giác thoải mái.

Bên cạnh cơ sở vật chất, yếu tố con người cũng đóng vai trò lớn trong việc xây dựng không khí học đường tích cực tại HUFLIT. Sinh viên ở đây không chỉ đến để học, mà còn được lắng nghe và hỗ trợ. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường luôn sẵn sàng đồng hành trong các vấn đề như học tập, định hướng nghề nghiệp… Chính sự quan tâm này giúp nhiều sinh viên cảm thấy trường học không đơn thuần là nơi để đến rồi đi, mà là không gian quen thuộc có thể tìm về mỗi ngày.

HUFLIT nhìn từ trên cao.

HUFLIT xác định rõ rằng học tập không thể bị giới hạn trong những phòng học đóng kín. Chính vì vậy, nhà trường đã thiết kế nhiều khu vực học tập mở từ thư viện thông thoáng, khu tự học linh hoạt... Tại đây, sinh viên có thể học nhóm, trao đổi ý tưởng hay đơn giản là ngồi thư giãn giữa các tiết học. Mục tiêu là tạo ra nhiều lựa chọn không gian phù hợp với nhu cầu và phong cách học tập khác nhau.

Trường luôn tập trung vào việc phát triển cơ sở vật chất.

Tính sáng tạo được thể hiện rõ trong thiết kế các phòng thực hành. Với những ngành đặc thù như Truyền thông đa phương tiện, Công nghệ thông tin, Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn… sinh viên có thể học trong các studio, phòng lab, phòng mô phỏng được trang bị đúng chuẩn ngành.

Bên cạnh đó, HUFLIT cũng đồng bộ hóa hệ thống công nghệ phục vụ cho học tập và quản lý từ phần mềm học trực tuyến, hệ thống thông tin sinh viên, cho đến các nền tảng hỗ trợ nghiên cứu. Đây là hướng đi cần thiết, không chỉ nâng cao trải nghiệm học tập mà còn giúp sinh viên quen dần với cách làm việc hiện đại trong môi trường doanh nghiệp sau này.

Cơ sở vật chất “10 điểm không có nhưng” phải không nào?

3 chính sách hỗ trợ lấy sinh viên làm trung tâm

Ngoài cơ sở vật chất, một điều khiến sinh viên trường tự hào đó chính là ngay từ khi thành lập, HUFLIT đã xác định rõ định hướng là một trường không vì lợi nhuận, lấy sinh viên làm trung tâm trong mọi hoạt động phát triển. Điều này thể hiện ở việc nhà trường liên tục nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện dịch vụ hỗ trợ và quan trọng nhất là lắng nghe những góp ý từ chính sinh viên để điều chỉnh kịp thời.

HUFLIT cũng được biết đến với ba chính sách nhân văn đáng chú ý như: Học phí ổn định trong toàn khoá, giúp sinh viên và phụ huynh có thể yên tâm về kế hoạch tài chính; Hệ thống học bổng đa dạng với tổng giá trị lên đến 46 tỷ đồng, không chỉ dành cho sinh viên học giỏi mà còn có cả những suất dành cho sinh viên khó khăn, sinh viên hoạt động nổi bật trong các lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, ngoại khóa; Quỹ hỗ trợ sinh viên giúp người học mượn tiền từ nguồn quỹ này để đóng học phí mà không cần trả lãi suất trị giá 13 tỷ đồng /năm , tạo điều kiện để mọi sinh viên có cơ hội tiếp tục theo học dù trong hoàn cảnh tài chính nào.

HUFLIT đã xác định rõ định hướng là một trường không vì lợi nhuận, lấy sinh viên làm trung tâm trong mọi hoạt động phát triển.

Tại HUFLIT, học tập không bị bó hẹp trong lý thuyết hay điểm số. Đó là một hành trình để sinh viên đều có thể học hỏi, va chạm, thử nghiệm, thất bại và trưởng thành trong một môi trường an toàn và đầy cảm hứng. Đây thực sự là một không gian đại học thực sự dành cho sinh viên.