Hộp quà tân sinh viên của 1 trường top đầu rò rỉ trên MXH, người thường xem xong chỉ biết khóc: Cái giá của tri thức!

Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) cùng với Đại học Thanh Hoa từ lâu đã được coi là hai đỉnh cao giáo dục của Trung Quốc, là mơ ước của hàng triệu học sinh. Để bước chân vào cánh cổng của Bắc Đại, bạn không chỉ cần là "học bá" mà phải là tinh hoa trong số tinh hoa và cần vượt qua kỳ thi đại học khắc nghiệt với số điểm gần như tuyệt đối.

Thế nhưng, sự nỗ lực ấy hoàn toàn xứng đáng. Tân sinh viên của Bắc Đại không chỉ được tiếp cận với chất lượng giảng dạy hàng đầu, đội ngũ giảng viên toàn những nhân vật đình đám mà đôi khi còn nhận những sự đãi ngộ khiến người ngoài phải trầm trồ. Và mới đây, ngay cả một hộp quà tân sinh viên của Bắc Đại cũng đủ khiến dân mạng "vỡ mộng" về khoảng cách giữa mình và "học bá".

Đại học Bắc Kinh

Cụ thể, những ngày qua, trên MXH Trung Quốc lan truyền hình ảnh tin nhắn được cho là của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Bắc Đại gửi tới một tân sinh viên, thông báo về việc nhà trường sẽ tặng miễn phí một "siêu" hộp quà nhân dịp nhập học. Theo nội dung tin nhắn, có thể thấy hộp quà này không chỉ đơn thuần là những món đồ lưu niệm thông thường mà được ví như một "kho báu" với đầy đủ vật dụng thiết yếu, khiến ngay cả những người cẩn thận nhất cũng phải bất ngờ. Thậm chí có người còn gọi vui hộp quà này chính "gói sinh tồn toàn diện" cho tân sinh viên.

Hộp quà với danh sách các món đồ thiết yếu dài cả kilomet

Hộp quà này, theo mô tả, bao gồm những vật dụng thiết thực như vali, đèn bàn, bấm móng tay, cốc giữ nhiệt, chậu rửa mặt, các loại móc áo, khăn mặt, cốc súc miệng, bàn chải, kem đánh răng, sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem dưỡng da tay, gương nhỏ, túi đựng đồ chống nước, nước hoa hồng chống muỗi, giá phơi đồ xoắn ốc và thậm chí cả búp bê linh vật của Bắc Đại cùng một cuốn sổ tay xinh xắn. Chưa hết, hộp quà còn đi kèm 10 vé trải nghiệm bơi lội, 10 vé sử dụng phòng gym và 50 tệ (khoảng 180k đồng) tài khoản mạng trường. Những vật dụng này không chỉ đáp ứng nhu cầu hàng ngày mà còn thể hiện sự chu đáo đến từng chi tiết của nhà trường.

Bên dưới bài đăng, netizen đua nhau để lại bình luận:

- Đây là hộp quà hay cả một cửa hàng tiện lợi thế?

- Cùng là tân sinh viên mà sao thấy mình như chơi chế độ khó còn người ta thì mở hack full đồ…

- Không phải quà gì đắt tiền nhưng là sự quan tâm đến từng chi tiết. Thậm chí đến khẩu trang, giấy ăn cũng không thiếu luôn.

- Học bá nhận quà cũng khác bọt, đây là tiêu chuẩn sống mà sinh viên bình thường khó với tới.

- Tôi đi chợ cả năm chưa chắc sắm đủ như quà Bắc Đại cho tân sinh viên!

Ai nấy đều tỏ ra ngưỡng mộ trước sự quan tâm của ĐH Bắc Kinh dành cho sinh viên

Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị, cho rằng sự chăm chút này chính là minh chứng cho khoảng cách giữa một trường đại học hàng đầu và các trường khác. Tuy nhiên, điều khiến mọi người xúc động nhất chính là ý nghĩa đằng sau hộp quà.

Theo chia sẻ của người đăng tải tin nhắn đầu tiên, đây là một phần của chương trình hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ an tâm nhập học mà không phải lo lắng về những chi phí nhỏ nhặt nhưng thiết yếu. Sự quan tâm này không chỉ là vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, giúp sinh viên cảm nhận được sự đồng hành từ nhà trường. Điều này càng khiến dân mạng nể phục hơn khi Bắc Đại không chỉ dừng ở hỗ trợ tài chính, thay vào đó, nhà trường đã lo chu toàn từ vật dụng lớn đến nhỏ, thể hiện sự đồng hành sâu sát với sinh viên.

Sau tất cả, ghen tị thì ghen tị, ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, nhưng phần đông cư dân mạng đều đồng ý rằng những đãi ngộ này là hoàn toàn xứng đáng. Để trở thành tân sinh viên của Bắc Đại, các bạn trẻ đã phải đánh đổi mồ hôi, công sức và cả những đêm thức trắng để đạt được thành tích xuất sắc. Hộp quà tân sinh viên không chỉ là phần thưởng vật chất mà còn là biểu tượng cho sự công nhận và chăm sóc từ một ngôi trường danh giá. Như một câu nói lan truyền trên mạng: "Tri thức có giá của nó và Bắc Đại chính là minh chứng rõ ràng nhất!".