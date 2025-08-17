Xuất hiện trên poster của Đại học Ngoại thương, nữ sinh bất ngờ gây sốt MXH: Xinh gái còn học giỏi, đã thế còn có tài lẻ như này đây!

Mới đây, một poster giới thiệu chương trình học của Đại học Ngoại thương (cơ sở TP.HCM) xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự chú ý. Được biết, nhân vật chính trên poster không hề xa lạ, chính là Ruby Bảo An - "em bé triệu view" với với nhiều sản phẩm có lượt nghe xem "khủng" như Xúc Xắc Xúc Xẻ, Bé Chút Chít, Ba Ơi…

Cô nàng đã từng tham gia nhiều chương trình truyền hình như Đồ Rê Mí, Gương Mặt Thân Quen Nhí, nhiều phim điện ảnh và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng khác.

Bảo An hiện đã là sinh viên năm 2 trường Đại học Ngoại thương. Cô học ngành Quản trị kinh doanh - liên kết với trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge của Đại học Woosong (Hàn Quốc).

Học hành giỏi giang vẫn "sốc" vì Toán cao cấp

Là gương mặt thân quen trong các chương trình nghệ thuật, Bảo An còn có thành tích học tập đáng nể. Từ năm học lớp 2, cô đã giành được học bổng toàn phần đến hết lớp 12 tại trường quốc tế. Suốt 12 năm, nữ sinh có thành tích học tập tốt và đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 11, Bảo An là một trong hai học sinh của trường giành được học bổng 100% Tú tài Mỹ.

Trong kỳ tuyển sinh năm 2024, Bảo An nộp đơn vào 3 trường đại học và đều được nhận. Dù có nơi cấp học bổng 100% suốt 4 năm học, Bảo An cũng rất yêu thích môi trường ở đây nhưng cuối cùng cô chọn Đại học Ngoại thương.

Quyết định chuyển hướng ngành Quản trị kinh doanh được Bảo An đưa ra vào sát mùa tuyển sinh. Trước đó, Bảo An dự định đăng ký thi vào Nhạc viện TP.HCM hoặc Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, giọng ca Xúc Xắc Xúc Xẻ quyết định theo đuổi một lĩnh vực mới để có nền tảng văn hóa vững chắc, song song với việc trau dồi nghệ thuật.

Bốn tháng đầu, giọng ca "Thanh Xuân Có Bạn" từng nhiều lần cảm thấy đuối sức, thậm chí bật khóc khi nghĩ mình khó có thể theo kịp môn Toán cao cấp.

Sau một học kỳ đầu tiên tại ngôi trường danh tiếng, Bảo An chia sẻ rằng may mắn lớn nhất của mình là được học chung với những người bạn cực kỳ xuất sắc, những giáo viên tâm huyết. Điều này vừa là nguồn động lực thúc đẩy, vừa là áp lực không nhỏ để cô gái trẻ không ngừng cố gắng.

Dù vậy, bốn tháng đầu, giọng ca Thanh Xuân Có Bạn từng nhiều lần cảm thấy đuối sức, thậm chí bật khóc khi nghĩ mình khó có thể theo kịp môn Toán cao cấp. Toán học vốn không phải thế mạnh của An, cộng thêm việc môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh với hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành lạ lẫm khiến cô không khỏi choáng ngợp. Rất may, bạn bè trong lớp luôn động viên, giúp đỡ và các anh chị khóa trên cũng nhiệt tình kèm cặp. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian, Bảo An đã bắt kịp chương trình.

Được biết, dù bận rộn nhưng Bảo An vẫn hoạt động nghệ thuật miệt mài: ra MV, làm MC, sáng tác nhạc, đi show, học diễn xuất, đóng quảng cáo và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Nhưng lịch học căng thẳng cũng khiến Bảo An phải tạm gác nhiều lời mời đóng phim.

Mẹ của An - chị Ái Phương cho biết gia đình thống nhất chỉ nhận các công việc, sự kiện ngắn ngày để đảm bảo ưu tiên hàng đầu vẫn là việc học. Ngoài giờ học chính, Bảo An còn tham gia các lớp bổ sung và tích cực trau dồi thêm ngoại ngữ mới là tiếng Trung.

Cô dự định hoàn thành 4 năm học tại Đại học Ngoại thương trước khi quyết định bước tiếp theo cho sự nghiệp.

Trong thời gian gần đây, Bảo An ra mắt loạt MV tự sáng tác, khai thác chủ đề tình cảm học trò trong sáng như Thanh Xuân Có Bạn, Tình Đầu và mới nhất là Tạm Biệt Nhau Khi Mùa Hè đóng cùng bạn diễn Thế Duy nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ từ khán giả. MV mới của Bảo An kể câu chuyện tình đầu tuổi học trò vừa ngọt ngào vừa man mác buồn. Từng khung hình đều được chăm chút với tông màu trong trẻo, trầm ấm, mang đậm chất hoài niệm. Màu sắc và bối cảnh của MV khiến những ai từng đi qua mối tình đầu tuổi học trò đều thấy tim mình thổn thức.

Bảo An cho biết, ba mẹ đồng hành cùng cô 100% trong cả công việc lẫn học tập. Ba mẹ luôn cho con lời khuyên và giúp con vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Bên cạnh đó, gia đình không đặt nặng vấn đề thành tích nên cô có thể tự do theo đuổi đam mê cũng như trau dồi những sở thích của mình.