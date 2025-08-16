Nhà tuyển dụng hỏi khó: "Ngồi tù 3 năm, đổi lại được 100.000 USD, cô chịu không?" - Nữ ứng viên trả lời 1 câu quá xuất sắc!

Muốn bước chân vào môi trường làm việc, trước hết phải vượt qua cửa ải phỏng vấn. Nếu ngay cả phỏng vấn cũng không qua được, thì đừng nói gì đến chuyện thực hiện hoài bão. Muốn gia nhập công ty mình yêu thích, bạn phải đối mặt với sự đánh giá khắt khe của nhà tuyển dụng. Trong buổi phỏng vấn, mọi tình huống đều có thể xảy ra; mỗi công ty lại có yêu cầu khác nhau về phẩm chất ứng viên, vì vậy cần hết sức thận trọng.

Nhiều doanh nghiệp thường đưa ra những câu hỏi “kỳ quặc” nhưng ẩn chứa lý do riêng. Đó chính là lúc thử thách khả năng ứng biến của ứng viên, đôi khi chỉ vài câu trả lời đã quyết định thành bại.

Chẳng hạn, một công ty ở Trung Quốc đã hỏi ứng viên của mình như sau: "Cho bạn 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng), đổi lại phải ngồi tù 3 năm, bạn có đồng ý không?".

Trong số nhiều ứng viên, một cô gái 9x đã đưa ra câu trả lời xuất sắc và nhận được việc. Cụ thể, nữ ứng viên cho biết, cô không đồng ý với giao dịch này. Lý do được cô đưa ra như sau: "Cuộc đời tôi đầy ắp khả năng, ba năm tuổi trẻ là quãng thời gian quý giá nhất, không gì mua lại được.

Đời chỉ có một lần, bỏ lỡ là mất mãi mãi. Tôi không muốn vì tiền mà biến 3 năm thành khoảng trống. Tiền tôi có thể tự kiếm, biết đâu còn nhiều hơn 100.000 USD đó. Dù không kiếm được từng ấy, tôi vẫn cảm thấy đủ đầy".

Tin rằng, không ít người từng suy nghĩ về tình huống tương tự. Nếu lựa chọn ấy đặt trước mặt bạn, bạn sẽ quyết định thế nào? Ắt hẳn, rất nhiều người sẽ giống nữ ứng viên kia, chắc chắn sẽ từ chối, vì những lý do sau:

1. Thanh xuân vô giá, không muốn để lại tiếc nuối: Như cô gái đã nói, cuộc đời đầy khả năng. Ai dám khẳng định rằng mình không thể tự kiếm 100.000 USD? Đã sống một đời, chẳng thể dễ dàng bán đi quãng thời gian đẹp nhất. Ba năm rực rỡ nhất mà phải sống trong cảnh tù túng, đến lúc nhớ lại chắc chắn sẽ hối hận. Để không hối hận, dĩ nhiên tôi sẽ không bán rẻ cuộc đời mình.

2. Vết nhơ khó gột, cả đời bất an: Dù có 100.000 USD sau ba năm, cái giá phải trả vẫn quá đắt. Vết nhơ ấy sẽ khiến bạn cả đời cúi mặt, đi đâu cũng mang tiếng, bị người khác khinh thường. Có khi còn phải rời bỏ nơi mình sống để tránh áp lực dư luận. Nhận số tiền ấy chỉ để sống trong nỗi day dứt và sự soi mói của người đời, vậy thì có ích gì? Bề ngoài như bán ba năm tuổi trẻ, nhưng thực chất là đánh đổi cả cuộc đời, chỉ kẻ dại mới chấp nhận.

3. Ba năm có thể thay đổi rất nhiều: Nhiều người nghĩ ba năm trôi qua rất nhanh, nhưng thực tế ảnh hưởng của nó lớn hơn tưởng tượng. Ba năm không được tiếp xúc xã hội, khi trở lại, bạn có thể đã bị tụt hậu, khó bắt kịp thời đại. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Dù xét từ góc độ nào, 100.000 USD đổi lấy 3 năm tù đều là một thương vụ lỗ nặng, ảnh hưởng cả đời, không đáng để đánh đổi.