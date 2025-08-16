"Thế lực nhí" nhà Đông Nhi chính thức thành bạn cùng trường quốc tế có học phí nửa tỷ với ái nữ nhà Cường Đô La

Vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng được biết đến là một trong những cặp đôi "vàng" của Vbiz với sự nghiệp thành công, tình yêu bền bỉ và một tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Sau hơn một thập kỷ đồng hành, cả hai chào đón con gái đầu lòng - bé Winnie (tên thật là Ông Yên Nhi) vào năm 2020.

Từ khi chào đời, cô bé đã luôn chiếm trọn spotlight nhờ ngoại hình xinh xắn, đáng yêu như công chúa cùng cách nuôi dạy chỉn chu, khéo léo của bố mẹ. Mới đây, trên trang cá nhân, Đông Nhi đã đăng tải một bức ảnh kỷ niệm ngày đầu tiên Winnie đến trường mới. Trong khung hình, vợ chồng nữ ca sĩ cùng nhau đưa con gái tới lớp, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi niềm hạnh phúc và tự hào.

Ca sĩ Đông Nhi chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh kỷ niệm ái nữ ngày đầu nhập học (Ảnh: Facebook nhân vật)

Theo hình ảnh được chia sẻ, "công chúa nhỏ" của nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng theo học tại Saigon South International School (SSIS - Trường Quốc tế Nam Sài Gòn) - một trong những ngôi trường quốc tế danh tiếng bậc nhất khu vực miền Nam. Đây cũng là nơi nhiều cậu ấm cô chiêu nổi tiếng theo học, trong đó có Suchin - ái nữ của doanh nhân Cường Đô La và bà xã Đàm Thu Trang.

SSIS được biết đến là ngôi trường quốc tế duy nhất tại TP.HCM hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, từ bậc Mầm non đến lớp 12. Điều đó đồng nghĩa 100% học phí của phụ huynh sẽ được tái đầu tư trực tiếp vào chất lượng giáo dục. Cơ sở vật chất tại đây thuộc hàng "đỉnh của chóp" với khuôn viên rộng rãi, các phòng học hiện đại, khu thể thao, nghệ thuật, thư viện… đều đạt chuẩn quốc tế.

Tất nhiên, để con theo học tại SSIS, bố mẹ phải tất tay một khoản chi phí không hề nhỏ: mức học phí dao động từ 379 đến 685 triệu đồng/năm. Dù con số nghe khá "choáng váng" nhưng ai từng chứng kiến môi trường học ở đây đều công nhận "đắt xắt ra miếng" - từ chương trình học toàn diện, đội ngũ giáo viên quốc tế giàu kinh nghiệm, cho đến những hoạt động ngoại khóa phong phú.

Từ cơ sở vật chất đến chất lượng giáo dục của trường đều "đỉnh miễn bàn".

Từ việc lựa chọn trường cho con, có thể thấy vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng rất chú trọng đầu tư vào nền tảng giáo dục, nhưng không theo kiểu "bao bọc trong lồng kính". Thay vào đó, họ khuyến khích con tiếp xúc với nhiều trải nghiệm đời sống, thử sức với các vai trò và thử thách khác nhau để rèn kỹ năng, tính tự lập.

Trên hành trình lớn khôn, Winnie ngày càng ghi điểm với hình ảnh ngoan ngoãn, lễ phép, tự tin và hoạt bát. Với sự chăm sóc và định hướng chỉn chu từ bố mẹ, nhiều người tin rằng "tiểu công chúa" của làng nhạc Việt sẽ sớm trở thành một gương mặt nổi bật trong tương lai - dù có chọn bước vào nghệ thuật hay bất kỳ lĩnh vực nào khác.