5 ngôi sao người Pháp có học vấn "đỉnh" nhất

Dưới ánh hào quang của làng giải trí Pháp, nơi tài năng biểu diễn và sức hút khán giả thường chiếm trọn spotlight, nhiều người lầm tưởng rằng con đường thành công của nghệ sĩ chỉ cần vẻ ngoài và năng khiếu. Tuy nhiên, vẫn có những ngôi sao chọn một lối đi khác biệt, vừa tỏa sáng trên sân khấu, vừa chinh phục những đỉnh cao học thuật đáng ngưỡng mộ.

Họ không chỉ là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng mà còn là những "học bá" thực thụ, sở hữu bằng cấp ấn tượng, biến tri thức thành "vũ khí ngầm" để tạo dựng vị thế vững chắc trong showbiz đầy biến động. Dưới đây là top 5 ngôi sao người Pháp với học vấn "đỉnh" nhất.

1. Camille Dalmais

Camille Dalmais, sinh năm 1978 tại Paris, lớn lên trong một gia đình tri thức với mẹ là giáo viên tiếng Anh và cha là nhạc sĩ. Từ nhỏ, cô đã học ballet và đam mê các thể loại nhạc như bossa nova hay musical Mỹ. Camille tốt nghiệp chương trình baccalauréat chuyên ngành Văn học tại Lycée International de Saint-Germain-en-Laye, nơi cô thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Sau đó, cô theo học tại Sciences Po Paris - ngôi trường danh giá về khoa học chính trị và xã hội trước khi toàn tâm theo đuổi âm nhạc.

Ngay trong thời gian còn là sinh viên, Camille đã sáng tác và biểu diễn album đầu tay Le sac des filles, khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc đậm chất văn học và sáng tạo. Sự kết hợp giữa nền tảng học thuật và nghệ thuật đã giúp cô giành nhiều giải thưởng Victoires de la Musique, trở thành một trong những giọng ca độc đáo và trí tuệ nhất của Pháp.

2. Camille Cottin

Camille Cottin, sinh năm 1978 tại Boulogne-Billancourt, từng sống và học tập ở London, nơi cô thành thạo tiếng Anh từ sớm. Trở về Paris, cô tốt nghiệp ngành Văn học Anh - Mỹ tại Sorbonne với trình độ tương đương thạc sĩ, đồng thời làm giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học. Song song đó, Cottin theo học diễn xuất tại trường Jean Périmony, nơi cô trau dồi kỹ năng biểu diễn sân khấu chuyên nghiệp.

Sự nghiệp của Cottin bắt đầu từ những sân khấu nhỏ, trước khi cô vụt sáng với loạt hài kịch Connasse (2013). Cô tiếp tục ghi dấu ấn quốc tế qua series Call My Agent!, cùng các bộ phim như Stillwater và Killing Eve. Học vấn vững chắc và tài năng diễn xuất đã giúp Cottin trở thành một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất của Pháp.

3. Joséphine Japy

Joséphine Japy, sinh năm 1994 tại Paris, là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh Pháp. Trước khi được biết đến qua các vai diễn trong Breathe (2014) hay miniseries Class Act (2023) của Netflix, Japy đã đầu tư nghiêm túc vào học vấn.

Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Lịch sử và lấy bằng thạc sĩ Xã hội học tại Sciences Po Lyon, một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu nước Pháp. Sự kết hợp giữa tài năng diễn xuất và nền tảng tri thức sâu rộng khiến Japy trở thành một ngôi sao hiếm có trong thế hệ trẻ.

4. Nolwenn Leroy

Nolwenn Leroy, sinh năm 1982 tại Brittany, là một trong những giọng ca được yêu mến nhất nước Pháp. Thành thạo nhiều nhạc cụ như violin, piano, harp và được đào tạo thanh nhạc opera, cô còn dành một năm học tại Mỹ nhờ học bổng trao đổi của Rotary Club. Tại Hamilton High School (Ohio), cô trau dồi tiếng Anh và nghệ thuật sân khấu. Trở về Pháp, Leroy theo học Luật Mỹ tại Đại học Clermont-Ferrand như một phương án dự phòng, đồng thời học nhạc tại Conservatoire de Clermont-Ferrand.

Sự nghiệp của cô bùng nổ sau khi giành chiến thắng tại Star Academy 2002, mở ra con đường ca hát thành công rực rỡ. Sự kết hợp giữa học vấn, âm nhạc và ngoại ngữ đã giúp Leroy nổi bật giữa dàn ca sĩ trẻ cùng thời.

5. Quentin Dolmaire

Quentin Dolmaire, sinh năm 1994, ghi dấu ấn qua vai chính trong My Golden Days (2015), mang về đề cử César cho Nam diễn viên triển vọng. Trước khi theo đuổi diễn xuất, Dolmaire từng học ngành Vật lý, nhưng sau đó quyết định chuyển hướng sang nghệ thuật tại Cours Simon - một trường đào tạo diễn xuất nổi tiếng tại Pháp. Dù từ bỏ con đường khoa học, nền tảng học thuật ban đầu cùng tài năng diễn xuất đã giúp anh tạo dựng tên tuổi trong làng điện ảnh.

Tổng hợp