Nữ sinh 19 tuổi học xa nhà vẫn bị mẹ soi cam ở trọ để kiểm soát, phải nộp lịch học, về muộn 30 phút bị gọi hỏi ngay

Nhiều bạn trẻ khi rời xa vòng tay bố mẹ để lên thành phố học đại học thường mong chờ một cuộc sống tự do, được trải nghiệm và trưởng thành. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng co được "sự tự do" mà mình mong muốn.

Mới đây, bài đăng của một nữ sinh 19 tuổi bất ngờ thu hút nhiều sự quan tâm trên MXH. Mở đầu bài viết, nữ sinh viết: "Mọi người cho em xin lời khuyên với ạ. Em cảm thấy bản thân đang bị bố mẹ kiểm soát quá mức".

Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện sinh năm 2006, hiện đã xuống Hà Nội học được một năm. Khi còn học cấp 3, việc bố mẹ lắp camera trong phòng hay cấm đi chơi về muộn quá 9 giờ, cô vẫn có thể hiểu được vì lúc đó còn nhỏ nên cần được quản lý. Thế nhưng ngay cả khi đã rời xa vòng tay bố mẹ, đến một thành phố khác để sống và học tập, cô vẫn tiếp tục bị kiểm soát như vậy, thậm chí còn "khốc liệt hơn".

Theo chia sẻ, nữ sinh này hiện ở trọ tại nhà bạn thân của mẹ. Chính vì vậy, dù không thể lắp camera trực tiếp trong phòng, mẹ của cô bạn đã xin quyền xem camera cổng để "soi" khi con gái ra vào.

Không chỉ vậy, mỗi khi có thay đổi lịch học, nữ sinh đều phải gửi lại cho bố mẹ để cập nhật. Nếu tan học mà về muộn quá nửa tiếng, lập tức sẽ có cuộc gọi từ phụ huynh chất vấn. Tối nào, mẹ cô cũng gọi điện video để chắc chắn con gái đang ở phòng trọ chứ không đi đâu khác.

- Mỗi tháng chỉ được bố mẹ chuyển cho 1 triệu để chi tiêu cá nhân, tiền trọ thì mẹ gửi thẳng cho chủ nhà.

- Nếu muốn mua thêm sách vở, quần áo hay bất kỳ đồ dùng gì, cô bạn đều phải chụp hóa đơn gửi về để "duyệt" trước khi thanh toán.

Những hình ảnh tin nhắn giữa hai mẹ con được cô gái đăng tải phần nào phản ánh sự kiểm soát ấy. Từ việc mua mì, sữa tắm, đóng tiền học cho đến cả chuyện về nhà muộn vài phút, tất cả đều phải báo cáo chi tiết cho bố mẹ. Ngay cả khi xin tiền mua mì gói hay đóng học phí, cô cũng phải nhắn tin trình bày rất kỹ. Nhiều lúc, cô cảm thấy thật sự bí bách vì "muốn đi chơi hay đi làm thêm cũng không dám".

"Em nhiều lúc rất ghen tị với bạn bè vì bọn nó được tự do làm này kia. Có cách nào để bố mẹ vừa yên tâm mà vẫn có không gian riêng không mọi người?", nữ sinh bày tỏ.

Câu chuyện này ngay lập tức tạo nên một làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Một bên cho rằng cách làm của bố mẹ nữ sinh là quá mức kiểm soát, biến sự quan tâm thành giam lỏng, khiến con cái không thể tự lập, không có tuổi trẻ đúng nghĩa. Ở chiều ngược lại, nhiều người lại đồng tình với phụ huynh, cho rằng trong bối cảnh xã hội nhiều cám dỗ và nguy hiểm, việc giám sát chặt chẽ chính là để đảm bảo con gái được an toàn và tập trung cho việc học.

"Con không còn là trẻ con nữa, như vậy là quá kiểm soát"

Nhiều netizen cho rằng ở tuổi 18 - 19, con cái không còn là trẻ con để phải bị kiểm soát từng li từng tí. Thay vì lắp camera, gọi điện kiểm tra giờ giấc hay bắt báo cáo chi tiêu chi tiết, phụ huynh nên học cách tin tưởng và trao cho con quyền tự lập. Sự quản lý quá chặt chẳng những khiến con cảm thấy ngột ngạt mà còn dễ tạo ra khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.

- Con gái đã 19 tuổi rồi, đâu thể lúc nào cũng bị hỏi han như học sinh cấp 2 được.

- Quan tâm thì tốt nhưng kiểm soát đến mức này thì là mất tự do rồi, khác gì nuôi chim trong lồng đâu.

- Một tháng cho 1 triệu, lại còn phải chụp bill, thử hỏi làm sao trưởng thành được.

- Tuổi này phải tập cho con va vấp, sai thì mới rút kinh nghiệm. Cứ giữ khư khư thì mãi trẻ con thôi.

- Mình nghĩ bố mẹ càng kiểm soát thì con càng bí bách, dễ nói dối hơn là thật lòng chia sẻ.

- Bạn bè cùng lứa được đi làm thêm, được đi chơi trải nghiệm, còn bạn này bị kèm cặp từng phút thì thiệt thòi quá.

- Tình thương biến thành sự giam giữ thì chẳng còn ý nghĩa gì, cha mẹ nên tin con nhiều hơn.

Bố mẹ cũng chỉ lo lắng và bảo vệ con nên mới làm thế thôi

Bên cạnh những ý kiến phản đối, không ít netizen lại bày tỏ sự đồng cảm với phụ huynh. Theo họ, việc bố mẹ kiểm soát chặt chẽ cũng chỉ xuất phát từ tình thương và nỗi lo cho con gái khi phải sống xa nhà, đối mặt với nhiều cám dỗ và nguy hiểm ở thành phố lớn. Sự quản lý nghiêm khắc được xem như một cách bảo vệ, giúp con tập trung cho việc học và tránh khỏi những rủi ro không đáng có.

- Cha mẹ nào cũng thương con, lo con hư hỏng, sa ngã thôi, trách sao được.

- Con gái đi học xa, xã hội bây giờ nhiều cám dỗ, kiểm soát kỹ cũng là hợp lý.

- Mỗi nhà có cách dạy con khác nhau, miễn sao bố mẹ cảm thấy yên tâm là được.

- Nếu đặt mình vào vị trí phụ huynh, chắc chắn ai cũng muốn quản chặt để con không gặp nguy hiểm.

- Lo lắng là bản năng của cha mẹ, nhiều khi làm quá tay nhưng mục đích cũng chỉ để tốt cho con.

- Có con gái tuổi mới lớn, bố mẹ càng lo. Làm nghiêm khắc một chút cũng dễ hiểu mà. Cứ ngoan ngoãn, học hành đàng hoàng thì dần dần bố mẹ cũng sẽ nới lỏng thôi.

Đâu là ranh giới phù hợp?

Câu chuyện trên phản ánh rõ ràng một vấn đề quen thuộc trong nhiều gia đình về ranh giới giữa sự quan tâm và sự kiểm soát. Cha mẹ nào cũng yêu thương con và muốn bảo vệ con khỏi những rủi ro, nhất là khi con gái đang trong độ tuổi mới lớn và lần đầu sống xa nhà. Sự cẩn thận, lo lắng là điều dễ hiểu, nhưng nếu đi quá xa, biến thành giám sát liên tục, can thiệp vào từng chi tiết nhỏ trong đời sống thì sự quan tâm ấy lại có thể trở thành áp lực nặng nề. Thay vì cảm thấy được bảo vệ, con cái dễ rơi vào trạng thái bí bách, mất tự do và dần khép mình trước chính những người thân yêu nhất.

Ở góc độ khác, các bạn trẻ cũng cần hiểu rằng tự do luôn đi cùng trách nhiệm. Muốn bố mẹ yên tâm thì bản thân phải chứng minh được rằng mình đủ trưởng thành, biết quản lý thời gian, tiền bạc và các mối quan hệ. Việc lựa chọn chia sẻ rõ ràng về kế hoạch học tập, cuộc sống hàng ngày, đồng thời giữ kỷ luật trong sinh hoạt, sẽ khiến phụ huynh tin tưởng hơn. Khi có được sự tin tưởng, tự khắc không gian riêng tư cũng rộng mở hơn.

Bài học quan trọng là cả cha mẹ và con cái đều cần học cách lắng nghe và thấu hiểu nhau. Cha mẹ nên tin rằng con có thể tự lập, có thể vấp ngã và từ đó trưởng thành. Con cái cũng phải biết trân trọng sự quan tâm, đồng thời cho bố mẹ thấy mình có trách nhiệm với bản thân. Chỉ khi có sự cân bằng giữa hai phía, tình thương mới thực sự trở thành chỗ dựa an toàn, giúp con lớn lên một cách vững vàng mà không cảm thấy bị giam hãm trong sự bao bọc quá mức.

