Giáo viên THCS hỏi cách xác định giờ dạy thêm và mức lương dạy thêm giờ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời

Trong năm học trước, bà Trần Thị Ngọc Ánh (Ninh Bình) được phân công dạy bình quân 19 tiết/tuần, sau đó được nhà trường phân công dạy thêm 43 tiết giáo dục địa phương. Bà Ánh hỏi, vậy bà có được tính thừa giờ là 43 tiết không?

Về vấn đề này, báo Chính Phủ dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 7/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần của giáo viên THCS là 19 tiết.

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 về chế độ trả lương dạy thêm giờ, có nêu rõ nguyên tắc: "Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu giáo viên do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp không thiếu giáo viên, chỉ thanh toán khi có người nghỉ do ốm đau, thai sản, đi học, đi làm nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền cử đi và cần giáo viên khác dạy thay".

Để được xem xét thanh toán tiền dạy thêm giờ, đề nghị bà Trần Thị Ngọc Ánh báo cáo với Hiệu trưởng nhà trường, đồng thời đề nghị nhà trường xác nhận tình trạng thiếu giáo viên bộ môn, hoặc có phân công kiêm nhiệm theo kế hoạch được phê duyệt. Trên cơ sở đó, nhà trường có thể thực hiện thủ tục chi trả chế độ dạy thêm giờ nếu đủ điều kiện theo quy định.

