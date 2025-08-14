Nam sinh 2k3 rải 100 CV xin việc nhưng chỉ 10 chỗ phản hồi: Học trường top, biết 2 ngoại ngữ mà còn thế này...

Năm 2025, những tân cử nhân sinh năm 2k3 chính thức bước vào thị trường lao động với nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, thực tế lại không "màu hồng" như hình dung của nhiều bạn trẻ. Trên mạng xã hội, không ít tân cử nhân than thở về hành trình tìm việc đầy trắc trở: CV gửi hàng chục, hàng trăm nơi nhưng phản hồi nhận được lại ít ỏi, cơ hội nghề nghiệp tưởng chừng rộng mở hóa ra lại hẹp dần…

Mới đây, trong một group cộng đồng sinh viên - người đi làm, câu chuyện của một tân cử nhân trường ĐH top Việt Nam đã thu hút sự chú ý. Sinh năm 2003, vừa tốt nghiệp, nam sinh tự nhận CV của mình không quá xuất sắc nhưng cũng không đến mức "vứt đi". Trong quá trình học, cậu tham gia nghiên cứu khoa học, sở hữu 2 ngoại ngữ, đạt học bổng, tham gia khóa học bổ trợ về Data, có các chứng chỉ tiếng Anh, tin học. Tuy nhiên, khi bắt tay vào tìm việc, thực tế lại khiến cậu bạn… chao đảo.

Chuyện tìm việc khiến không ít tân cử nhân áp lực. (Ảnh minh họa)

Theo đó, nam sinh chia sẻ đã rải hồ sơ tới gần 100 công ty đủ mọi lĩnh vực, ngành nghề phạm vi hoạt động, nhưng số phản hồi chỉ đếm trên đầu ngón tay (khoảng 10 nơi) và mức lương đề xuất thường chỉ nằm trong khoảng 10%. Trải nghiệm này còn khiến nam sinh rơi vào trạng thái stress, hoài nghi bản thân. Không biết hỏi ai, không có người định hướng, nam sinh nhận ra xung quanh nhiều bạn bè cũng cùng cảnh ngộ.

Sau thời gian suy ngẫm, cậu bạn nhận ra mình có nhiều điểm yếu cần cải thiện. Thay vì tiếp tục "ngồi chờ cơ hội", nam sinh tự đặt ra cho mình 3 hướng đi để chủ động tìm con đường thứ hai cho sự nghiệp:

1. Du học nước ngoài: Đây từng là ước mơ lớn, nhưng gần đây nam sinh gần như buông bỏ vì chi phí quá cao và lo ngại không chắc tìm được công việc đủ tốt để bù lại khoản đầu tư. Tuy nhiên, cậu bạn nhấn mạnh rằng nếu thực sự yêu thích và sẵn sàng trải nghiệm, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

2. Thi công chức: Nam sinh nhận định cánh cửa này ngày càng hẹp, tỷ lệ cạnh tranh cao, nhưng đổi lại sẽ mang lại sự ổn định, không phải lo bị sa thải hàng loạt như một số ngành nghề khác.

3. Tự làm chủ hoặc kinh doanh song song với công việc chính: Theo cậu bạn, đây là điều nên thực hiện sớm nếu muốn tạo nguồn thu nhập khác ngoài lương văn phòng. Dù vậy, nam sinh thừa nhận bản thân chưa biết bắt đầu từ đâu, dễ rơi vào cảm giác ngộp nếu thiếu người định hướng.

"6 tháng trở lại đây là một khoảng thời gian vô cùng dài với mình. Mình cố gắng mỗi ngày, nhưng luôn có một giây phút nào đó trong ngày, mình dừng lại và hoài nghi chính mình. Mình lên đây kiếm lời khuyên từ các bạn, các anh chị đi trước, vì mình thực sự không tìm được ai đồng điệu trút tâm sự về sự nghiệp trong lòng mình (ngoài ChatGPT)", nam sinh viết.

Phía dưới bài đăng, nhiều netizen bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với câu chuyện của tân cử nhân 2k3 này. Không ít người chia sẻ rằng họ cũng từng hoặc đang trải qua giai đoạn bế tắc tương tự, đặc biệt là khi thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu ngày càng cao.

Một số bình luận gửi lời động viên, khuyên nam sinh nên kiên trì, tiếp tục học hỏi và mở rộng mối quan hệ nghề nghiệp. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến gợi ý những hướng đi cụ thể hơn như tham gia các dự án tình nguyện, thực tập ngắn hạn hoặc học thêm kỹ năng mới để tăng lợi thế cạnh tranh.

- Chị cũng từng stress mất ngủ cả tháng vì gửi hơn 80 CV mà chỉ có 3 công ty phản hồi. Cứ kiên trì nha em, tới lúc may mắn ghé thì mọi thứ sẽ ổn hơn.

- Thị trường giờ khắc nghiệt lắm, không chỉ sinh viên mới ra trường đâu mà người có kinh nghiệm cũng đang chật vật tìm việc.

- Em thử apply cả internship hoặc job part-time đi, nhiều khi vào rồi mới có cơ hội lên full-time.

- 2k3 ơi các bạn có ổn không, mình thì không ổn một chút nào luôn ý.

- Thực tế hơi phũ nhưng đúng là thời buổi này phải đa nghề, lương văn phòng nhiều khi không đủ sống đâu.

- Em có lợi thế ngoại ngữ rồi, giờ học thêm kỹ năng công nghệ nữa là cơ hội sẽ tăng nhiều lắm.

- Đừng áp lực quá nha, ai mới ra trường cũng chới với vậy thôi. Cứ trải nghiệm nhiều, va chạm nhiều, rồi mọi thứ sẽ sáng dần.

- Chị nghĩ em nên networking nhiều hơn, mấy job ngon toàn qua giới thiệu chứ hiếm khi thấy đăng công khai.

Phải chăng thị trường việc làm hiện đang quá cạnh tranh?

Vì sao 2k3 - thế hệ được kỳ vọng "phá đảo" thị trường lao động lại dường như đang "gẫy cánh"?

Thế hệ 2k3 từng được kỳ vọng sẽ "phá đảo" thị trường lao động nhờ sự năng động, tư duy mở và khả năng thích nghi nhanh với công nghệ. Họ lớn lên cùng Internet, trưởng thành trong bối cảnh chuyển đổi số bùng nổ, tiếp cận sớm với AI, blockchain, kinh tế số… Thế nhưng, thực tế lại không hoàn toàn như mong đợi. Không ít bạn 2k3 đang loay hoay tìm việc, nộp hàng chục hồ sơ nhưng vẫn "bặt vô âm tín", chấp nhận làm trái ngành hoặc tạm gác kế hoạch đi làm để học thêm kỹ năng mới.

Nguyên nhân của khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế đến từ nhiều phía. Thị trường lao động năm 2025 đang "siết" tuyển dụng, nhiều vị trí bị cạnh tranh mạnh bởi AI và tự động hóa, trong khi doanh nghiệp ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực chiến. Khoảng cách giữa chương trình đào tạo và nhu cầu thực tế vẫn tồn tại, khiến không ít sinh viên dù tốt nghiệp loại giỏi vẫn chưa bắt kịp guồng công việc. Thêm vào đó, tâm lý "đợi job mơ ước" như công việc đúng ngành, lương cao, môi trường quốc tế khiến một số bạn bỏ lỡ cơ hội khởi điểm quý giá.

Dẫu vậy, bức tranh 2k3 không chỉ toàn gam xám. Vẫn có những bạn đi làm từ năm 2, năm 3, tích lũy đủ kỹ năng, kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ để ra trường là "chốt" ngay công việc mong muốn. Một số khác mạnh dạn khởi nghiệp, nhận job quốc tế hoặc làm freelance từ sớm.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, thị trường lao động đang cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết, đặc biệt với những ngành nghề đòi hỏi kỹ năng cao. Các tân cử nhân bước ra đời thực không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải chuẩn bị kỹ năng mềm, khả năng thích nghi và thậm chí là tinh thần "đa nghề" để ứng phó biến động.

Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, chuyên gia nhân sự khuyến nghị tân cử nhân có thể bắt đầu bằng việc:

- Đánh giá lại hồ sơ: Tập trung làm nổi bật thành tựu, dự án, kỹ năng có thể đo lường được.

- Mở rộng mạng lưới: Tham gia các sự kiện nghề nghiệp, hội nhóm chuyên môn để tăng cơ hội tiếp cận nhà tuyển dụng.

- Bổ sung kỹ năng mới: Không ngừng học hỏi về công nghệ, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, những yếu tố giúp ứng viên nổi bật.

- Đa dạng hóa nguồn thu nhập: Xem xét các công việc tự do, dự án cá nhân hoặc hợp tác để vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa tạo thu nhập.

Khó khăn khi mới ra trường là điều gần như ai cũng trải qua. Nhưng nếu biết kiên trì, linh hoạt và không ngừng hoàn thiện bản thân, thế hệ 2k3 hoàn toàn có thể biến "khủng hoảng" thành bàn đạp, để rồi một ngày nhìn lại, thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều từ chính giai đoạn tưởng chừng bế tắc này.

