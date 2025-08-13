Đúng ngày 5/9, một sự kiện đặc biệt hiếm có sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước, mang ý nghĩa "kép" quan trọng

Ngày 5/9 tới đây sẽ đánh dấu một sự kiện hiếm thấy trong lịch sử giáo dục Việt Nam: toàn bộ hệ thống giáo dục, từ mầm non, phổ thông đến các cơ sở đại học và giáo dục nghề nghiệp, cả công lập lẫn ngoài công lập, sẽ cùng tổ chức lễ khai giảng vào cùng một ngày.

Điểm nhấn đặc biệt này mở màn cho năm học 2025-2026, hứa hẹn mang đến bầu không khí khai trường rộn ràng, sôi động trên khắp mọi miền. Sự kiện còn mang ý nghĩa kép khi vừa đón chào năm học mới, vừa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục - tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ghi dấu một chặng đường phát triển dài của nền giáo dục Việt Nam.

Theo kế hoạch, lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) từ 8h đến 9h30 sáng ngày 5/9.

Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới toàn bộ cơ sở giáo dục công lập và tư thục trên cả nước, từ bậc mầm non tới đại học, nhằm lan tỏa không khí và tinh thần khởi đầu năm học mới đến mọi thầy cô, học sinh, sinh viên.

Tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp, đại học, cả công lập và ngoài công lập đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Ảnh: BCP

Tất cả trường mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và đại học sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng thời điểm với lễ kỷ niệm của Bộ. Trong không gian trang nghiêm, các đại biểu và khách mời sẽ cùng ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển của ngành giáo dục; lắng nghe diễn văn khai giảng của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng chia sẻ từ học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Vụ Học sinh, Sinh viên đã được giao nhiệm vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục tham gia và tổ chức lễ khai giảng, lễ kỷ niệm qua hình thức trực tuyến.

Khác với những năm trước khi các trường đại học, cao đẳng thường tổ chức khai giảng theo lịch riêng, năm nay sự đồng loạt này thể hiện tinh thần thống nhất, quyết tâm của toàn ngành, đồng thời tạo nên một dấu ấn khó quên. Hàng triệu học sinh, sinh viên từ mọi cấp học sẽ cùng bước vào năm học mới trong cùng một ngày, tạo nên bức tranh giáo dục rực rỡ, tràn đầy hứng khởi.

Năm học 2025-2026 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng khi toàn quốc bắt đầu vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, trong đó các trường mầm non, tiểu học và THCS được quản lý trực tiếp bởi cấp xã.

Năm học 2025-2026 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng khi toàn quốc bắt đầu vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, về phương pháp giảng dạy và hình thức kiểm tra, đánh giá, ngành giáo dục sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, tạo môi trường và điều kiện để học sinh phát triển toàn diện. Các nhà trường được khuyến khích đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, trang bị năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời chú trọng giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau bậc THCS và THPT. Việc nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh cũng là ưu tiên, hướng tới mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Song song với đó, công tác phổ cập giáo dục sẽ tiếp tục được củng cố và nâng cao, bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận giáo dục một cách công bằng. Ngành giáo dục cũng chú trọng nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc và giáo dục hòa nhập dành cho học sinh khuyết tật.

Các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị nhà trường và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, các đơn vị phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa mục tiêu phát triển giáo dục, đặc biệt là giáo dục phổ thông, vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, với những nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương.

