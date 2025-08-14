WESET English Center là trung tâm học tiếng Anh được các Hoa hậu, Á hậu tin chọn

Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Phương Linh và Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam - Cẩm Ly chọn WESET học tiếng Anh.

Trong bối cảnh các cuộc thi sắc đẹp ngày càng chú trọng yếu tố tri thức và khả năng giao tiếp quốc tế, tiếng Anh trở thành công cụ hữu hiệu giúp các người đẹp chinh phục ban giám khảo và kết nối tới khán giả toàn cầu. Nói cách khác, tiếng Anh bây giờ không chỉ là một kỹ năng, mà là chìa khóa mở ra cánh cửa hội nhập quốc tế và tỏa sáng trên các đấu trường nhan sắc.

Vậy nên, việc các Hoa hậu, Á hậu chọn học tiếng Anh tại WESET là minh chứng rõ nét cho giá trị thực tiễn và hiệu quả mà trung tâm mang lại.

WESET đồng hành với các cuộc thi nhan sắc Việt

Công Ty TNHH WESET English Center đã nhiều lần được tin tưởng đồng hành cùng các thí sinh sắc đẹp trong hành trình chuẩn bị ngôn ngữ trước thềm các cuộc thi lớn.

Là đối tác của UniMedia, đối tác Anh ngữ chính thức của Miss Cosmo Vietnam 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) cùng hơn 120 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, WESET thường xuyên đồng hành trong các hoạt động nâng cao ngoại ngữ cho nhan sắc Việt, điển hình là thông qua các học bổng tiếng Anh dành cho thí sinh Miss Cosmo Vietnam.

Top 2 Miss Cosmo Vietnam 2025 và các người đẹp đến đăng ký học tại WESET.

Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Hạnh Nguyên và Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Thu Hiền (Hellen) chọn WESET là nơi học tiếng Anh.

Sau các cuộc thi, WESET đã dành tặng học bổng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho nhiều người đẹp đăng quang như Hoa hậu Xuân Hạnh và Ngọc Châu, hay học bổng Road to Miss Cosmo 2025 cho Tân Hoa hậu Phương Linh với mục tiêu chung là giúp các nàng hậu tự tin sải bước trên sàn diễn quốc tế mơ ước.

WESET tại lễ Send-off Road to Miss Cosmo 2024 của Hoa hậu Xuân Hạnh.

Minh chứng rõ nét cho hành trình đó là Xuân Hạnh, người đã không ngừng nỗ lực cải thiện trình độ tiếng Anh cùng WESET sau khi đăng quang. Chính sự tiến bộ này đã góp phần giúp cô tự tin thể hiện bản thân trước bạn bè quốc tế và xuất sắc lọt vào top 5 Miss Cosmo 2024, vượt qua hàng trăm thí sinh tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới.

Chất lượng tại WESET được các Hoa hậu, Á hậu tin tưởng

WESET là đơn vị giảng dạy tiếng Anh chuyên nghiệp, luôn đặt chất lượng đào tạo và sự tiến bộ thực tế của học viên làm trọng tâm. Đội ngũ giáo viên không chỉ có chuyên môn cao với IELTS từ 7,5 trở lên mà còn sở hữu kỹ năng sư phạm vững vàng và tinh thần đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ học viên trong mọi giai đoạn.

Giáo viên Trần Xuyến Ngọc và học viên Hạnh Nguyên - Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024.

Đội ngũ giáo viên chất lượng tại WESET.

Trung tâm cung cấp hệ thống khóa học đa dạng như:

- Lộ trình IELTS cam kết đầu ra đến 8.0+

- Lộ trình TOEIC 600+

- Lộ trình PTE 80+

- Lộ trình Anh văn giao tiếp và Anh văn cho người đi làm

- Lộ trình Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

…

Nhờ vậy, chương trình học tại WESET đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc của nhiều nhóm đối tượng, từ học sinh, sinh viên hay người đi làm đang mong muốn nâng cao tiếng Anh để thay đổi bản thân. Mỗi chương trình được thiết kế khóa học theo lộ trình rõ ràng, tích hợp cả kiến thức ngôn ngữ lẫn kỹ năng tư duy và phản xạ, nhằm giúp học viên không chỉ thi tốt mà còn sử dụng tiếng Anh thành thạo trong thực tế.

Khác với nhiều trung tâm chỉ tập trung luyện đề, WESET kiên định với phương pháp học từ gốc, nói không với dạy mẹo, đoán đề. Khi học tại WESET, học viên được cam kết chất lượng đầu ra bằng văn bản rõ ràng, giúp bạn an tâm đầu tư vào hành trình học tập dài hạn. Đây cũng là lý do vì sao hơn 10.000 học viên cũng như các hoa hậu, á hậu đã lựa chọn WESET và đạt được mục tiêu đầu ra mong muốn, mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp của mình.

WESET cùng học sinh, sinh viên chào năm học mới

Ngay trong tháng 8 này, để chào mừng năm học mới - Back to school, WESET dành riêng cho các bạn học sinh, sinh viên nhiều sự kiện và ưu đãi đặc biệt, qua đó nâng cao tiếng Anh ngay từ sớm, bứt phá trong năm học mới này.

Lịch sự kiện và ưu đãi tháng 8 tại WESET.

Đặc biệt, tân sinh viên khi đến trung tâm đăng ký học sẽ nhận thêm ưu đãi độc quyền "Thi bao nhiêu, giảm bấy nhiêu" với mức học phí được giảm theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của bạn (Điều kiện, điều khoản áp dụng theo trung tâm).

