Xem phim Sex Education, tôi chợt nhớ đến người ông quá cố của mình: Nhờ ông, tôi đã làm được điều đáng kinh ngạc

Xem phim Sex Education, tôi ấn tượng nhất với hai mẹ con nhà Groff

Trong phim Sex Education, có rất nhiều câu chuyện về việc nuôi dạy con cái khiến bạn phải suy ngẫm. Nếu mối quan hệ giữa hai cha con nhà Groff khiến nhiều bậc phụ huynh nghiêm khắc phải giật mình, thì mối quan hệ giữa hai mẹ con nhà Groff lại giúp chúng ta hiểu được sức mạnh của sự cảm thông và hỗ trợ.

Trong gia đình Groff, người bố Michael Groff có cách tiếp cận vô cùng độc đoán và lạnh lùng với con trai Adam Groff. Ông thường thất vọng với hành vi của con, thể hiện rằng ông không có niềm tin vào cậu. Do đó, mối quan hệ của hai người thường xuyên trong tình trạng căng thẳng.

Hai cha con nhà Groff có mối quan hệ căng thẳng nhưng sau này dần được cải thiện.

Ngược lại, Maureen Groff, mẹ của Adam, lại có cách tiếp cận thấu hiểu hơn. Trong phim Sex Education, Maureen được miêu tả là một người mẹ tốt bụng, đối xử với Adam bằng sự dịu dàng, kiên nhẫn. Điều này đã giúp xây dựng mối quan hệ mẹ con vững chãi, thể hiện qua việc Adam rất yêu mẹ, thường xuyên dành thời gian cho mẹ.

Đặc biệt, Maureen luôn động viên Adam vượt qua chính mình, đối mặt với thử thách. Bà cũng thường xuyên ở bên cậu trong suốt hành trình trưởng thành và khám phá bản thân.

Maureen có cách tiếp cận thấu hiểu hơn với con trai.

Khi Adam cùng cún cưng tham gia một cuộc thi, Maureen đã có mặt để cổ vũ, thể hiện sự tự hào khi con trai nhận lời khen đặc biệt. Thậm chí, khi Adam quyết định không tiếp tục việc học, Maureen chấp nhận lựa chọn của con, đồng thời khuyến khích cậu nên làm điều gì đó có ích với cuộc đời.

Khi chứng kiến toàn bộ mối quan hệ của hai mẹ con nhà Groff, tôi thực sự ấn tượng và cảm thấy gần gũi. Lý do là vì thời đi học, có một người cũng đã ủng hộ tôi y như vậy. Nhờ người đó, tôi đã dũng cảm đi theo lựa chọn của mình, đạt được thành tích khiến cả gia đình bất ngờ.

Hai mẹ con nhà Groff nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả.

Xem phim Sex Education, nhớ đến câu chuyện thời đi học

Người đã rất ủng hộ tôi trong suốt những năm tháng đi học chính là ông nội. Ngay từ khi tôi lên cấp 2, ông đã thường xuyên hỏi han chuyện học tập của tôi, ‘thưởng nóng’ mỗi khi tôi đạt thành tích xuất sắc. Phần thưởng của ông chỉ đơn giản là những chiếc bánh, chiếc kẹo hoặc vài nghìn đồng tiền tiêu vặt, nhưng tôi vẫn nhớ như in cảm giác vui vẻ và tràn đầy động lực khi được ông khen thưởng.

Trong suốt những năm học cấp 2, do không muốn phụ lòng ông bà và bố mẹ, tôi đã rất cố gắng học tập. Năm nào, tôi cũng mang giấy khen học sinh giỏi về khoe với gia đình. Ai cũng tự hào, đặc biệt là ông. Bất chấp những lời gièm pha của hàng xóm nói rằng “con gái học nhiều làm gì”, ông vẫn cổ vũ và động viên tôi học tập. Ông luôn tin rằng điều đó sẽ giúp tôi có tương lai tốt đẹp hơn.

Cuối năm lớp 9, tôi chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng - thi vào lớp 10. Đúng năm đó, ông ốm nặng. Ông không sang nhà tôi chơi nhiều như trước, thay vào đó, tôi và bố mẹ sang thăm ông ở nhà bác trai cả. Mỗi lần như vậy, ông vẫn hỏi thăm tôi về tình hình học tập, về nguyện vọng chọn trường cấp 3. Lúc ấy, tôi xúc động lắm. Dù mệt mỏi và đau đớn nhưng ông vẫn luôn quan tâm đến tôi. Tôi nói với ông rằng nguyện vọng của tôi là ngôi trường có điểm chuẩn cao top 1 thành phố.

Khi biết nguyện vọng của tôi, hầu hết mọi người trong gia đình, hàng xóm xung quanh đều hoài nghi. Bố mẹ thì lo lắng tôi đặt nguyện vọng quá cao, hàng xóm thì bảo tôi “mơ mộng hão huyền”. Mặc dù đã thi thử nhiều lần và cảm thấy mình đủ khả năng đạt được điểm số như vậy, tôi vẫn hoang mang khi nghe được lời ra tiếng vào của họ hàng, hàng xóm. Họ khiến tôi tự ti hơn. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc thay đổi nguyện vọng.

Ông tôi biết chuyện, gọi tôi lên nhà bác trai cả. Khi ấy, ông đã rất yếu rồi. Ban đầu, ông chỉ hỏi han và động viên tôi chịu khó học hành, ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Nhưng đến lúc tôi chuẩn bị về, ông nói thêm rằng ông tin tôi có thể làm được bất cứ điều gì tôi muốn – vì tôi là đứa cháu gái học giỏi nhất của ông. Nghe đến đây, mắt tôi rưng rưng. Tôi khóc vì cảm động trước niềm tin của ông dành cho tôi. Tối hôm ấy về nhà, tôi nói với bố mẹ sẽ không thay đổi nguyện vọng ban đầu nữa.

Một tháng sau, tôi nhận được tin báo điểm – tôi đã đỗ vào ngôi trường mơ ước, thậm chí còn thừa 0.5 điểm. Cả gia đình và hàng xóm đều kinh ngạc trước kết quả này. Mọi người bắt đầu gọi điện cho bố mẹ tôi để chúc mừng. Trong lúc bố mẹ còn bận trả lời điện thoại, tôi lập tức sang nhà bác cả để báo tin vui cho ông. Ông cười tươi và nắm lấy tay tôi – không nói gì thêm.

Hai tuần sau, ông mất.

…

Giờ đây, khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện này, tôi nhận ra ông không chỉ giúp tôi hoàn thành ước mơ là thi đỗ vào ngôi trường cấp 3 kia mà còn tiếp thêm ngọn lửa tự tin cho tôi. Hơn hết, ông còn giúp tôi rèn luyện được tính kiên trì, dũng cảm và quyết đoán. Đây đều là những phẩm chất rất hữu ích cho tôi khi trưởng thành.

Giờ ông không còn nữa, nhưng tôi vẫn luôn nhớ tới ông như một hình mẫu nuôi dạy con cháu đáng học hỏi. Khi một đứa trẻ nhận được sự cổ vũ, khen ngợi và động viên đúng mực, tôi tin rằng nó sẽ được tiếp thêm sức mạnh để chinh phục thử thách và chạm tới thành công.