Dự kiến từ năm 2026, 2 nhóm giáo viên này được hưởng phụ cấp lên đến 150% lương

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định về chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ và thu hút đối với đội ngũ nhà giáo, đảm bảo đồng bộ khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực từ năm 2026.

Theo nội dung đề xuất, dự kiến sang 2026, giáo viên được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng trong trường hợp sau:

Thứ nhất, giáo viên là người tốt nghiệp từ loại khá trở lên các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai, giáo viên là người dân tộc thiểu số thuộc danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tình nguyện làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người đó.

Mức phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng đối với giáo viên trong 2 trường hợp trên như sau:

Thứ nhất, người tốt nghiệp từ loại khá trở lên các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo.

Sau khi tiếp nhận được hưởng mức phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng kể từ ngày có quyết định tiếp nhận. Thời gian được hưởng là thời gian ngành đào tạo được xác định là ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra còn được ưu tiên, tạo điều kiện tham gia bồi dưỡng, đào tạo tập trung trong nước, quốc tế đối với ngành, lĩnh vực giảng dạy từ nguồn ngân sách nhà nước.

Thứ hai, người dân tộc thiểu số thuộc danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tình nguyện làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người đó được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo.

Sau khi tiếp nhận được hưởng mức phụ cấp là 150% mức lương hiện hưởng kể từ ngày có quyết định tiếp nhận. Thời gian được hưởng là 5 năm kể từ ngày có quyết định tiếp nhận. Sau 2 năm kể từ ngày được tiếp nhận và hoàn thành chế độ tập sự, thử việc, nếu được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì được nâng bậc lương trước thời hạn. Ngoài ta, giáo viên thuộc đối tượng này cũng được ưu tiên, tạo điều kiện tham gia bồi dưỡng, đào tạo tập trung trong nước, quốc tế từ nguồn ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào cống hiến nhà giáo được xem xét tặng huân chương, huy chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm chương hoặc các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật; không áp dụng tỷ lệ trong xét tặng danh hiệu thi đua hoặc xét khen thưởng.

Điểm đột phá của dự thảo là lần đầu áp dụng hệ số lương đặc thù cho từng nhóm chức danh nhà giáo từ 1,1 - 1,6 lần, khẳng định tính đặc thù nghề và đảm bảo thu nhập. Phụ cấp ưu đãi nghề đa dạng 25 - 80% tùy cấp học, vùng miền, ưu tiên cao nhất cho vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo. Dự thảo bổ sung phụ cấp lớp ghép, dạy tiếng dân tộc thiểu số, trách nhiệm tư vấn học sinh, nhằm bù đắp vất vả cụ thể của nhà giáo.

Sau khi Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo (hiệu lực từ ngày 1/1/2026), nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Họ cũng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các khoản phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc và điều kiện vùng miền, theo quy định pháp luật.