"Lương giáo viên gấp 2-3 lần mặt bằng chung cũng không có gì quá đáng"

Tiền kiểm đối với chương trình đào tạo tiến sĩ

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 13/8, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, dự thảo luật điều chỉnh các quy định liên quan đến chương trình đào tạo nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Trên cơ sở đó, dự thảo hoàn thiện chính sách bồi dưỡng nhân tài, đào tạo chất lượng cao, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu của bối cảnh toàn cầu hóa trong giáo dục đại học và thị trường lao động, đặc biệt là nhu cầu về nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thích ứng với tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đến cơ cấu ngành nghề...

Đáng lưu ý, dự thảo luật quy định rõ việc tiền kiểm đối với chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ , các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật. Cụ thể: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe, pháp luật thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Bộ trưởng, dự thảo cũng yêu cầu kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo, đặc biệt với một số nhóm ngành đặc thù. Việc kiểm định chất lượng theo hướng không bắt buộc, nhưng gắn với mức độ tự chủ, khắc phục tình trạng kiểm định hình thức, đề cao quá mức kết quả kiểm định mà không phản ánh đúng chất lượng thực tế.

Siết lại chuẩn đào tạo ngành y dược

Đồng tình về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, giáo dục, pháp luật, sức khỏe là 3 trường hợp phải kiểm định rất chặt và kỹ. Ông khẳng định, sư phạm là ngành đặc biệt quan trọng, là “máy cái” của nền giáo dục, đào tạo ra những người thầy của những người thầy.

Tương tự, với ngành pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội nói, trước đây, cả nước chỉ có một trường đào tạo nhưng con số này ngày một gia tăng. Theo thống kê cách đây 2, 3 năm, cả nước đã có trên 100 cơ sở đào tạo.

Trong đó, nhiều trường đa ngành hiện nay có chuyên ngành đào tạo luật. Thậm chí, có những cơ sở 1 năm chỉ đào tạo vài chục sinh viên, không có giáo trình, không có giáo viên cơ hữu, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Ông đề nghị phải sắp xếp lại, nâng cao chất lượng đào tạo đối với ngành học này.

Về ngành chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là y dược, y dược học cổ truyền , Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay cũng có vài chục đơn vị đào tạo. Ông Định băn khoăn, có nhiều như vậy, không biết có đủ thầy, đủ thợ không, có đào tạo bài bản không? Do vậy, bắt buộc phải kiểm định chất lượng, nếu không đạt thì phải rút giấy phép cơ sở đào tạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Cùng mối quan tâm trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, đối với ngành sư phạm, giáo viên phải được tuyển chọn đặc biệt - đó là những người giỏi, có tâm huyết, được đào tạo bài bản. “ Lương giáo viên phải gấp 2 - 3 lần mặt bằng chung, không có gì quá đáng”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Cùng với đó, ông đề nghị, ngành y dược cũng phải siết lại chuẩn đào tạo để đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.