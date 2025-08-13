Nên học tiếng Hàn hay tiếng Trung?

Trong thời buổi hội nhập, việc biết thêm một ngoại ngữ không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp chúng ta tiếp cận những nền văn hóa mới. Với làn sóng Hallyu vẫn mạnh mẽ và sức ảnh hưởng kinh tế - chính trị của Trung Quốc ngày càng lớn, tiếng Hàn và tiếng Trung đang là hai ngôn ngữ được giới trẻ Việt Nam cân nhắc nhiều nhất.

Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là nên chọn ngôn ngữ nào để học trước? Để trả lời câu hỏi này, các bạn có thể cân nhắc 5 yếu tố dưới đây.

Mức độ khó của ngôn ngữ

Tiếng Hàn có bảng chữ cái riêng (Hangul) gồm 24 ký tự cơ bản, có thể học đọc và viết chỉ trong vài ngày đến một tuần. Tuy nhiên, khi đi sâu hơn, người học sẽ gặp thử thách ở cấu trúc câu SOV (chủ ngữ - tân ngữ - động từ), hệ thống kính ngữ phức tạp, cùng cách chia động từ dựa vào mức độ lịch sự và thời gian.

Trong khi đó, tiếng Trung lại đi theo hướng ngược lại khi không có bảng chữ cái alphabet, mỗi từ là một ký tự nên việc ghi nhớ đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Nhưng có một điểm cộng là ngữ pháp tiếng Trung khá đơn giản, không biến đổi động từ theo thì và một khi đã quen mặt chữ, việc đọc hiểu sẽ nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng.

Tiếng Hàn có bảng chữ cái, giúp ích cho việc ghép vần, đọc

Tiếng Trung lại buộc bạn phải nhớ từng mặt chữ

Môi trường sử dụng

Tiếng Hàn chủ yếu được sử dụng tại Hàn Quốc và trong cộng đồng kiều dân Hàn ở nước ngoài. Dù vậy, nhờ sức ảnh hưởng từ Kpop, Kdrama, show thực tế, trò chơi điện tử và mỹ phẩm, bạn sẽ dễ dàng tìm tài liệu học hoặc cơ hội luyện nghe, nói hàng ngày thông qua giải trí.

Tiếng Trung là ngôn ngữ của hơn 1,1 tỉ người trên toàn thế giới, không chỉ ở Trung Quốc mà còn tại Singapore, Malaysia... và nhiều cộng đồng Hoa kiều. Nếu định hướng của bạn liên quan tới kinh doanh, thương mại, du lịch hay hợp tác quốc tế, tiếng Trung sẽ là một "vũ khí" hữu hiệu.

Cơ hội việc làm

Tiếng Hàn hiện đang rất "hot" trong các ngành thời trang, mỹ phẩm, du lịch, truyền thông, giáo dục và thương mại. Việt Nam cũng là điểm đến lớn của các doanh nghiệp Hàn Quốc, từ tập đoàn đa quốc gia đến công ty vừa và nhỏ, tạo ra lượng việc làm đáng kể.

Tiếng Trung lại mở ra cơ hội trong xuất nhập khẩu, logistics, ngoại giao, thương mại điện tử và nhiều công ty sản xuất dịch vụ có vốn đầu tư từ Trung Quốc hoặc hướng tới thị trường nói tiếng Trung. Đây cũng là một trong những ngành hiếm mà nhu cầu nhân lực đang tăng đều, nhất là khi Việt Nam và Trung Quốc tăng cường giao thương.

Mức lương và nhu cầu nhân lực

Nhân sự tiếng Trung tại Việt Nam hiện thiếu hụt, đặc biệt là người có khả năng sử dụng thành thạo cả tiếng Trung và tiếng Anh. Điều này đồng nghĩa mức lương khởi điểm có thể cao hơn mặt bằng chung.

Tiếng Hàn cũng mang lại mức thu nhập hấp dẫn, nhưng số lượng người học đã đông, đặc biệt ở các thành phố lớn. Vì vậy, để nổi bật, bạn sẽ cần thêm các kỹ năng chuyên môn như marketing, thiết kế, quản lý dự án hoặc kỹ năng công nghệ.

Cả hai ngôn ngữ đều có tiềm năng về nghề nghiệp lớn

Yếu tố văn hóa và sở thích

Nếu bạn mê Kpop, Kdrama, thời trang đường phố Hàn Quốc và ẩm thực từ kimchi đến BBQ, học tiếng Hàn sẽ giúp bạn trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Nếu bạn yêu phim cổ trang, võ thuật, văn học cổ, tiếng Trung sẽ là hành trình thú vị. Ngoài ra, việc đọc hiểu tài liệu gốc tiếng Trung cũng mở ra nhiều kiến thức mới mẻ mà bản dịch khó truyền tải trọn vẹn.

Kết luận

Không có câu trả lời duy nhất cho việc nên học tiếng Hàn hay tiếng Trung. Tiếng Hàn phù hợp nếu bạn tìm sự gần gũi về văn hóa, muốn làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, giải trí và các ngành gắn với Hallyu. Tiếng Trung lại là chìa khóa giúp bạn bước vào mạng lưới kinh doanh rộng khắp và gia tăng lợi thế cạnh tranh trong nhiều ngành nghề truyền thống. Sau tất cả, hãy bắt đầu từ mục tiêu lâu dài, sở thích cá nhân và sự kiên trì vì ngoại ngữ nào cũng cần thời gian và công sức để biến thành cơ hội thực sự.