Bị cả lớp cô lập vì xuất thân "không giống ai", phải vào viện tâm thần, nữ sinh vượt tự ti, đạt được thành tích đáng nể

Giai đoạn chuyển cấp THCS, Nguyễn Huyền Ngân (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Văn hoá TP.HCM) từng tự hào khi thi đỗ vào trường trọng điểm của tỉnh và được vào lớp chọn. Thế nhưng, niềm háo hức ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những ngày tháng đầy tiêu cực.

"Trong lớp, hầu hết bạn bè đều xuất thân từ gia đình khá giả, cha mẹ có nghề nghiệp ổn định. Còn mình, mẹ làm công nhân nhà máy sữa, ba lao động tự do bốc vác. Chỉ cần mình chêm vào câu chuyện đang rôm rả trong nhóm chat, không khí lập tức lặng đi. Sự im lặng đó ám ảnh mình đến tận bây giờ", Ngân chia sẻ trong chương trình Trường học hạnh phúc: Đừng để những đứa trẻ cô đơn (VTV7).

Nguyễn Huyền Ngân (Ảnh chụp màn hình)

Dù luôn tự hào về gia đình nhưng sự "khác biệt" về hoàn cảnh với cả lớp vẫn khiến Ngân dần thu mình lại. Nỗi sợ lên bảng, dò bài trở thành cực hình. Có lần, dù đã học thuộc và hiểu bài, Ngân vẫn không vẽ nổi một hình tròn trong môn Hình học trong suốt 15 phút. "Mình chỉ mong thầy cho điểm 0 để được về chỗ, nhưng thầy bắt đứng một bên nghe giảng tiếp. Khi đó mình thấy mình bất tài và vô dụng", cô nói.

Cô cho biết, may mắn có một người mẹ luôn động viên an ủi. Nhưng dường như sự an ủi đó không thể xoá hết những đau đớn lúc đó Ngân phải chịu đựng.

Áp lực học tập cộng với giai đoạn dậy thì năm lớp 9 khiến Ngân nổi mụn, tăng cân nhanh vì hội chứng cuồng ăn. Những lời trêu chọc "Ngân đù" từ bạn bè như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng. Ngân sợ mặc áo dài sáng thứ Hai, giữa trời 40 độ vẫn khoác áo ngoài. "Đeo khẩu trang là lúc mình vui nhất, như được cứu rỗi".

"Hiện tại khi mình đứng đây, mình khoác chiếc áo dài màu đỏ, bởi vì mình nghĩ là đã đến lúc mình vượt qua nỗi sợ đó. Mình mong mỗi chúng ta cũng để ý hơn đễn lời nói của mình. Đôi khi trò đùa của bạn có thể giết chết một người và họ mang ám ảnh tâm lý suốt đời", Ngân chia sẻ.

Cô cũng cho biết, khoảng thời gian đó, mình phải vào viện tâm thần tháng 1, 2 lần. Mẹ Ngân cứ nghĩ do áp lực học tập nhưng thật ra lúc đó Ngân rất túng quẫn. Giai đoạn đó, Ngân đặt mục tiêu vào một trường chuyên cấp 3 của Tỉnh.

"Cô giáo tiếng Anh mà mình yêu thương nhất khuyên mình không nên thi vào trường chuyên vì năng lực không tới đó. Nếu vào đó mình sẽ càng trầm cảm hơn nữa. Khi cả thế giới quay lưng lại thì mình phải động viên mình là: Nếu không ai tin mình thì mình phải tin mình. Mình phải mạnh mẽ, bản lĩnh tự tin hơn. Mình làm việc trong im lặng, đi từng bước một", Ngân nói.

Ngân đậu trường chuyên.

Và phép màu đã xảy ra. Ngân đậu trường chuyên. Cấp 3 là giai đoạn tuyệt vời của Ngân. Đó là môi trường không bị giới hạn về điểm số. Không ai đánh giá Ngân dựa trên điểm Toán, Lý, Hoá nữa. Ngân dần tự tin hơn, được tập trung học những môn học yêu thích. Bạn bè nâng đỡ, không chế giễu, luôn động viên, ân cần. Thầy cô có những phương pháp giảng dạy hiện đại.

Ngân giành được những giải thưởng cao về học thuật trong trường, trong và ngoại tỉnh. Ngân thi đậu vào trường Đại học Văn hoá (TP.HCM), theo học chuyên ngành về nghệ thuật.

"Cho đến khi vào đại học, mình cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết vì hành trình mình đã đi qua. Và mình đã lựa chọn được ngành nghề rất phù hợp với sở trường. Cảm ơn quá khứ vì đã cho mình những thử thách như thế để ngày hôm nay mình trở thành một cô gái kiên cường.

Mỗi một người đều có môi trường, sở thích riêng. Khi mình thực sự lắng nghe chính mình, hiểu mình muốn gì, giỏi gì thì cứ tập trung vào những điều mình tin mình làm được. Dường như mình cảm thấy những nỗ lực của mình không bao giờ là vô nghĩa. Mình tin mọi người đều sẽ tìm thấy nơi mà mình thuộc về", Ngân chia sẻ.