Ngôi trường ái nữ nhà Cường Đô La vừa nhập học: Thuộc top trường quốc tế "đỉnh nhất" Sài Gòn, học phí nửa tỷ đồng/năm!

Nhắc đến một trong những cậu ấm cô chiêu được chú ý nhiều nhất showbiz Việt không thể không kể đến Suchin (tên thật Tuệ San, SN 2020) - con gái đầu lòng của doanh nhân Cường Đô La và người đẹp Đàm Thu Trang. Từ khi chào đời, Suchin đã chiếm trọn spotlight nhờ gương mặt xinh xắn, thần thái lanh lợi và cuộc sống "chuẩn rich kid".

Mới đây, Cường Đô La đăng tải khoảnh khắc cùng bà xã Đàm Thu Trang đưa con gái đến trường, chính thức nhập học. Bé Suchin vui vẻ trong buổi đầu làm quen với môi trường mới. Trong bài viết, doanh nhân Cường Đô La hé lộ tên tiếng Anh sử dụng khi đi học của ái nữ là Solina.

"Hôm nay là ngày đầu tiên Solina chính thức nhập học. Đánh dấu cột mốc mới nhé gái rượu ngoan xinh yêu của baba. Ba mẹ yêu con nhất trên đời", nam doanh nhân tự hào chia sẻ.

Cường Đô La đăng tải khoảnh khắc cùng bà xã - Đàm Thu Trang đưa con gái đến trường, chính thức nhập học. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Theo hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy ái nữ nhà Cường Đô La theo học tại SSIS - Saigon South International School (Trường Quốc tế Nam Sài Gòn) - một trong những trường quốc tế nổi tiếng bậc nhất khu vực miền Nam. Theo thông tin trên fanpage của nhà trường, SSIS là trường quốc tế duy nhất tại TP.HCM hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận từ bậc Mầm non đến lớp 12, nghĩa là 100% học phí của phụ huynh được dùng trực tiếp cho việc giáo dục của con em mình.

Trường sở hữu khuôn viên rộng lớn và xanh nhất thành phố, với 3 sân bóng đá tiêu chuẩn, 2 khu vui chơi và nhiều khu vườn, tạo không gian lý tưởng để học sinh học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng ngoài lớp học. Đội ngũ giáo viên tại SSIS có trung bình 17 năm kinh nghiệm, hơn 70% sở hữu bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, và trung bình gắn bó với trường hơn 4 năm, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với học sinh.

Toàn cảnh khuôn viên SSIS.

SSIS là trường quốc tế duy nhất tại TP.HCM hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận từ bậc Mầm non đến lớp 12.

Trường sở hữu khuôn viên rộng lớn và xanh nhất thành phố.

Cơ sở vật chất của nhà trường khang trang hiện đại.

Ngoài ra, là một cộng đồng đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc, SSIS luôn trân trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, đồng thời tạo ra môi trường bình đẳng, khuyến khích học sinh. Hệ thống hỗ trợ toàn diện với 8 tư vấn viên và một nhà tâm lý học chăm sóc sức khỏe tinh thần và cảm xúc cho học sinh. SSIS cũng là trường duy nhất tại Việt Nam cung cấp cả Chương trình Tú tài Quốc tế (IB Diploma Programme) và các khóa học Advanced Placement, cùng các khóa học chuẩn bị đại học do trường xây dựng, mở ra cơ hội để học sinh theo học tại những trường đại học phù hợp nhất trên toàn thế giới.

Về học phí, trường SSIS đưa ra hai phương án thanh toán học phí để phụ huynh lựa chọn. Phương án 1 là đóng học phí theo quý, không hoàn lại, áp dụng 100% mức học phí, trong khi phương án 2 là thanh toán toàn bộ trước ngày 25/6/2025 với ưu đãi giảm 6%. Mức học phí tại SSIS dao động từ khoảng 479 triệu đồng đến 882 triệu đồng/năm, tùy khối lớp và phương án thanh toán.

Mức học phí cụ thể theo từng khối lớp như sau:

Mức học phí được nhà trường công bố. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, vợ chồng Cường Đô La lựa chọn trường kỹ càng cho con gái từ năm 2024. Nam doanh nhân chia sẻ trước đó: "Đưa chị 3 đi xem trường, mới đó mà gái rượu chuẩn bị vào lớp 1 rồi... Anh 4 cũng theo chị xem trường làm quen trước".

Có thể thấy, vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang không chỉ dành cho con gái những điều kiện tốt nhất về vật chất, mà còn kiên nhẫn và chỉn chu trong việc lựa chọn môi trường học tập phù hợp. Từ việc tìm hiểu trường học từ sớm, đồng hành trong từng bước làm quen với lớp mới, đến việc quan tâm đến sự phát triển toàn diện về học thuật, kỹ năng và cảm xúc, tất cả đều cho thấy cách nuôi dạy con đầy tâm huyết và có định hướng rõ ràng. Chính sự yêu thương và đầu tư bền bỉ ấy sẽ trở thành nền tảng vững chắc để Suchin lớn lên vui vẻ, hạnh phúc sau này.

Vợ chồng Cường Đô La luôn dành cho con những điều kiện tốt nhất.

