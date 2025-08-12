10 diễn viên Hàn học siêu giỏi

Không chỉ tỏa sáng trên màn ảnh, nhiều ngôi sao Hàn Quốc còn khiến công chúng ngưỡng mộ nhờ thành tích học tập "không phải dạng vừa". Danh sách này hội tụ những cái tên từng bước qua cánh cổng của các trường đại học danh giá nhất xứ kim chi, từ nhóm SKY (Seoul National University, Korea University, Yonsei University) cho đến những trường nghệ thuật hàng đầu. Và phía sau tấm bằng tốt nghiệp là những câu chuyện thời sinh viên thú vị, đôi khi còn "gây sốt" chẳng kém các tác phẩm họ tham gia.

1. Kim Tae Hee

Nổi tiếng qua loạt phim đình đám như Stairway to Heaven, My Princess hay Hi Bye, Mama!, Kim Tae Hee (SN 1980) từ lâu đã được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc. Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ là một phần lý do khiến cô được yêu mến, bởi xa hơn thế, cô còn được mệnh danh là "học bá" hàng đầu showbiz Hàn Quốc.

Kim Tae Hee tốt nghiệp Cử nhân Thiết kế Thời trang tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU) - ngôi trường top đầu trong nhóm SKY, thường được ví là "Harvard của Hàn Quốc". Trong thời gian học, cô không chỉ đạt điểm cao mà còn làm Chủ tịch CLB trượt tuyết nữ sinh SNU, thể hiện sự năng động và khả năng lãnh đạo. Sự kết hợp giữa trí tuệ, nhan sắc và sự nghiệp rực rỡ khiến cô luôn nằm trong top sao Hàn "có tất cả".

Kim Tae Hee

2. Lee Sang Yoon

"Nam thần học giỏi" Lee Sang Yoon (SN 1981) là gương mặt quen thuộc qua Life Is Beautiful, Goddess of Fire và Whisper. Anh từng khiến nhiều người choáng váng khi tiết lộ học ngành Vật lý tại SNU - lĩnh vực vốn được xem là thử thách trí tuệ bậc nhất.

Lee Sang Yoon bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đang là sinh viên, nhưng do lịch quay dày đặc và nghĩa vụ quân sự, anh mất tới hơn 13 năm mới hoàn tất tấm bằng tốt nghiệp. Hành trình kiên trì đó giúp anh được khán giả tặng danh hiệu "soái ca trí tuệ" của K-drama.

Lee Sang Yoon

3. Honey Lee

Honey Lee tên thật là Lee Ha Nee, sinh năm 1983. Từ ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc 2006, Honey Lee đã lấn sân thành công sang diễn xuất với các bộ phim như The Fiery Priest, One the Woman.

Không chỉ sở hữu nhan sắc kiều diễm, cô còn tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc tại SNU, chuyên về đàn Gayageum. Honey Lee nhiều lần đại diện quốc gia biểu diễn ở nước ngoài, đóng vai trò đại sứ văn hóa. Câu chuyện của cô là minh chứng rằng nghệ sĩ giải trí vẫn có thể giữ trọn tình yêu và sự nghiêm túc với học thuật.

Honey Lee

4. Kam Woo Sung

Kam Woo Sung (SN 1970) là diễn viên gạo cội, quen thuộc qua The King and the Clown, Spring Day. Ít ai biết rằng ông tốt nghiệp ngành Hội họa phương Đông tại SNU - lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật vẽ truyền thống tinh xảo.

Từng mơ ước trở thành họa sĩ, Kam Woo Sung chuyển hướng sang diễn xuất khá muộn nhưng nhanh chóng khẳng định vị thế. Nền tảng nghệ thuật từ thời đại học giúp ông xử lý hình ảnh nhân vật tinh tế, giàu chiều sâu.

Kam Woo Sung

5. Song Joong Ki

Từ "Đại úy Yoo" của Descendants of the Sun đến "Vincenzo Cassano" trong Vincenzo, Song Joong Ki (SN 1985) luôn được nhớ tới với hình ảnh thông minh, tinh tế. Ngoài đời, anh từng là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Sungkyunkwan (SKKU) - ngôi trường danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc về khối xã hội và nhân văn.

Không dừng lại ở đó, Song Joong Ki học thêm ngành phụ về Phát thanh - Truyền hình, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho con đường nghệ thuật. Anh cũng là vận động viên trượt băng tốc độ thời trung học, suýt trở thành tuyển thủ quốc gia.

Song Joong Ki

6. Kim Go Eun

Sinh năm 1991, nữ chính Goblin và Little Women tốt nghiệp ngành Sân khấu tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc - ngôi trường được mệnh danh là "cái nôi" của nhiều tài tử, minh tinh đình đám.

Kim Go Eun không phải mẫu diễn viên nổi tiếng từ vai phụ hay nhan sắc mà gây sốc ngay từ vai diễn đầu tay A Muse, giúp cô thắng nhiều giải thưởng. Thời sinh viên, cô nổi bật bởi sự "lì lợm" và tập trung tuyệt đối vào diễn xuất, ít tham gia các hoạt động bên ngoài.

Kim Go Eun

7. Gong Yoo

Gong Yoo (SN 1979) là nam tài tử nổi tiếng qua các tác phẩm như Coffee Prince, Train to Busan, Goblin... Anh tốt nghiệp ngành Sân khấu - Điện ảnh tại Đại học Kyung Hee. Đây là ngôi trường nghệ thuật uy tín, nơi đào tạo nhiều gương mặt lớn của Hallyu.

Gong Yoo từng tiết lộ mình là người khá rụt rè thời sinh viên, thường dành nhiều giờ trong phòng tập kịch hơn là tiệc tùng. Chính quãng thời gian mài giũa kỹ năng ở trường giúp anh có khả năng "biến hóa" đa dạng vai diễn.

Gong Yoo

8. Lee Jong Suk

Lee Jong Suk (SN 1989) nổi tiếng qua các tác phẩm như W: Two Worlds, While You Were Sleeping, Pinocchio. Anh theo học ngành Phim ảnh tại Đại học Konkuk - một trong những địa chỉ đào tạo nghệ thuật uy tín tại Seoul.

Lee Jong Suk vốn là người mẫu ra mắt từ năm 15 tuổi nhưng vẫn kiên trì hoàn thành việc học, cho thấy sự nghiêm túc với nghề diễn. Anh từng chia sẻ rằng môi trường đại học giúp mình hiểu rõ hơn về hậu trường và công tác sản xuất phim.

Lee Jong Suk

9. Park Shin Hye

Từ sao nhí trong Stairway to Heaven đến nữ chính The Heirs và Memories of the Alhambra, Park Shin Hye (SN 1990) đã chứng minh năng lực qua nhiều thể loại. Cô tốt nghiệp ngành Sân khấu tại Đại học Chung-Ang, ngôi trường danh tiếng với khoa Nghệ thuật Biểu diễn.

Thời đi học, Park Shin Hye được biết đến là sinh viên gương mẫu, vẫn thường xuyên đến lớp và tham gia sự kiện trường ngay cả khi lịch quay bận rộn.

Park Shin Hye

10. Choi Woo Shik

Tạo dấu ấn toàn cầu với Parasite, Choi Woo Shik (SN 1990) có hành trình học vấn thú vị khi sinh ra ở Seoul nhưng chuyển sang Canada từ nhỏ và học trung học tại Vancouver. Khi trở về Hàn Quốc, anh chọn học ngành Văn hóa học tại Đại học Chung-Ang để tìm hiểu sâu về lịch sử và truyền thống quê hương. Trải nghiệm sống ở hai nền văn hóa giúp Choi Woo Shik linh hoạt trong diễn xuất và đặc biệt hợp với các vai "đời thường" nhưng giàu nội tâm.

Choi Woo Shik

