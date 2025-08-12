Xem phim Sex Education, tôi thấy mình quá sáng suốt: Nhớ hiểu rõ điều này mà 15 năm làm mẹ, tôi chưa phải mệt mỏi ngày nào!

Tôi xem Sex Education không chỉ vì tò mò về những câu chuyện tuổi mới lớn, mà còn vì muốn hiểu thêm cách người trẻ nhìn nhận thế giới và nhìn nhận cha mẹ. Xem đến giữa phim, tôi nhận ra một điều tưởng chừng đơn giản: nhiều đứa trẻ trong phim dường như quên mất rằng cha mẹ chúng cũng là những con người bình thường, cũng biết mệt, biết buồn, biết sai. Và rồi tôi giật mình khi nghĩ: có lẽ ngoài đời cũng vậy.

Không ít đứa trẻ coi cha mẹ như một hệ thống cung cấp không điều kiện: cơm ăn, áo mặc, giải pháp cho mọi vấn đề, và đặc biệt là… không được sai. Nhưng ngược lại, nhiều bậc cha mẹ cũng không khá hơn. Họ bước vào hành trình làm cha mẹ với tâm thế "tôi phải làm được hết", rồi dần dần biến mình thành một "siêu nhân bất bại", không mệt mỏi, không được phép yếu đuối, không dám nhận mình sai. Mãi đến lúc đổ bệnh hoặc nổ tung trong một cuộc cãi vã, họ mới nhớ: hóa ra mình cũng chỉ là một con người.

Tôi thì khác. Ngay từ khi con còn nhỏ, tôi đã quyết định: sẽ không đóng vai siêu nhân.

15 năm làm mẹ, chưa một ngày tôi thấy mình toàn năng. Tôi luôn thành thật với con:

"Cái này mẹ không biết, để mẹ tra Google rồi hỏi thêm mọi người nhé".

"Hôm nay mẹ mệt quá, con nấu cơm giúp mẹ được không?".

"Mẹ đang bực vì chuyện ở cơ quan".

"Ôi mẹ xin lỗi nhé, cái này mẹ nhầm thật rồi".

"Chuyện này mẹ cũng chịu, chờ bố về, cả nhà cùng nghiên cứu".

Otis và mẹ

Tôi không nghĩ việc đó khiến tôi yếu đuối trước con. Trái lại, nó khiến con tôi lớn lên trong sự thật: mẹ là một người trưởng thành có trách nhiệm, yêu con, nhưng mẹ không phải là thánh nhân. Và con không thể sống kiểu ích kỷ, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ vì người đó là mẹ.

Nhờ vậy, suốt những năm qua, mối quan hệ giữa tôi và con nhẹ nhàng, gần gũi. Chúng tôi hiếm khi cãi nhau. Khi một trong hai có điều gì không ổn, người còn lại hiểu và chia sẻ được. Tôi không bao giờ thấy mình bất lực trong hành trình nuôi con vì tôi không gồng. Tôi không nuôi dạy con bằng áp lực hoàn hảo, mà bằng sự thật.

Và tôi nghĩ, đôi khi điều lớn lao nhất mà một người mẹ có thể dạy con, chính là: "Mẹ cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi, nhưng mẹ luôn ở đây, cùng con lớn lên".

Tôi tin rằng, khi một đứa trẻ hiểu cha mẹ cũng có cảm xúc, cũng biết sai và biết sửa, thì chính nó cũng học được cách bao dung và trung thực với chính mình. Trẻ sẽ không lớn lên với áp lực phải luôn đúng, luôn giỏi, luôn mạnh mẽ. Trẻ được quyền thừa nhận mệt mỏi, được phép yếu đuối và từ đó, học cách đứng dậy.

Việc nuôi dạy con, với tôi, không phải là biến con thành người thành công sớm, mà là dạy con làm người tử tế, biết sống thật với cảm xúc và biết đặt mình vào vị trí người khác. Và bài học ấy, tôi nghĩ, không bắt đầu bằng việc dạy, mà bắt đầu bằng cách mình sống và đối thoại với con mỗi ngày.