Nữ thủ khoa đầu ra trường Kinh tế, 4 năm học đều đặn mang tiền về cho mẹ

Trong bảng điểm tổng kết của Thanh Trà với tổng 142 tín chỉ, có 12 tín chỉ đạt điểm B và B+, chủ yếu là các môn đại cương nặng về học thuộc lòng. Số còn lại đều đạt A và A+, phần lớn ở mức A+. Với khóa luận tốt nghiệp, nữ sinh cũng xuất sắc giành A+, tương đương 9,5/10 điểm.

Em Đoàn Thanh Trà - tân thủ khoa trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

"Một ngày không có động lực là một ngày thất bại"

Thanh Trà cho biết rất bất ngờ khi nhận thông báo là thủ khoa tốt nghiệp , bởi các bạn cùng khóa đều xuất sắc, nhiều người xuất thân từ trường chuyên, lớp chọn, thậm chí trong lớp có bạn đạt điểm đầu vào cao nhất trường.

"Suốt 4 năm qua, mục tiêu lớn nhất của em là nắm vững kiến thức, xây dựng nền tảng và chuẩn bị hành trang cho công việc, chưa từng nghĩ tới việc chạm tay đến danh hiệu cao quý này", tân thủ khoa trường Đại học Kinh tế nói. Từ suy nghĩ ấy, cô nàng xây dựng cho mình một chiến lược học tập rõ ràng.

Để duy trì hiệu quả học tập, trước mỗi kỳ học, Thanh Trà thường vào trang đào tạo của trường để tìm hiểu nội dung của từng môn học. Điều này giúp 10X hình dung rõ lộ trình, chủ động sắp xếp thời gian và phương pháp học phù hợp ngay từ đầu.

Trong quá trình học, nữ sinh luôn ghi chép đầy đủ, đồng thời tự thiết kế cách ghi riêng phù hợp với khả năng tiếp thu của bản thân. Khi ôn luyện, cô nàng sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp tổng hợp kiến thức trên giấy A4 để hệ thống hóa toàn bộ nội dung học tập.

Ngoài cách học truyền thống, Thanh Trà còn thường xuyên đọc báo, tạp chí và theo dõi thời sự để cập nhật xu hướng, tin tức mới. Từ những thông tin thu nhận được, nữ sinh rút ra bài học thực tế và vận dụng lý thuyết để phân tích, bóc tách vấn đề.

Theo Thanh Trà, để đạt kết quả cao, điều quan trọng nhất là quản lý thời gian khoa học và giữ kỷ luật. Mỗi ngày, cô nàng đều lập bảng biểu, lên danh sách công việc cần làm và lịch trình thực tế. Cuối tuần, 10X sẽ tổng kết, tự chấm điểm mức độ hoàn thành.

Tự nhận mình là người luôn nỗ lực, Thanh Trà cho rằng "một ngày không có động lực để làm điều gì đó là một ngày thất bại". Do đó nếu không thực hiện đúng kế hoạch, nữ sinh sẽ giải trình với chính mình bằng cách viết ra lý do, coi đây là bản kiểm điểm, cũng là cách cô nàng rèn tính kỷ luật cho bản thân.

Nữ thủ khoa đầu ra trường Kinh tế, 4 năm học không mất tiền học phí, đều đặn mang tiền về cho mẹ. (Ảnh: NVCC)

4 năm không mất học phí, đều đặn mang tiền về cho mẹ

Suốt 4 năm đại học, Thanh Trà liên tiếp giành học bổng khuyến khích học tập loại A, trị giá 125% học phí. Mỗi kỳ, cô nàng nhận hơn 21 triệu đồng, trong khi học phí chỉ 17,5 triệu đồng. Nhờ đạt học bổng 6/7 kỳ, 10X tích lũy được khoản dư đáng kể.

"Toàn bộ số tiền dư em đều mang về cho mẹ gửi tiết kiệm, để có nguồn tài chính dự trù khi cần và tránh trường hợp sử dụng chưa hợp lý", nữ sinh nói.

Bên cạnh thành tích học tập, nữ sinh Hà Nội từng thực hiện hai nghiên cứu về Trải nghiệm người dùng (UX) theo định hướng Marketing và Quản trị chất lượng sản phẩm. Trong đó, một nghiên cứu được công bố tại Hội thảo quốc tế Twin Transition: Digital Transformation and Green Transition in Business for Sustainability - CIBM2024 với vai trò đồng tác giả. Ngoài đóng góp vào khoa học, Thanh Trà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, dự án thiện nguyện và đạt quán quân nhiều cuộc thi tiêu biểu...

Sau khi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, Thanh Trà đặt ra hai định hướng. Nếu giành được học bổng quốc tế, cô nàng muốn theo học bậc thạc sĩ chuyên sâu về chuyên ngành Marketing, Quản trị thương hiệu. Trường hợp còn lại, 10X kỳ vọng tìm được công việc ổn định, có lộ trình đào tạo và định hướng rõ ràng, bởi cô tin rằng học hỏi từ thực tiễn sẽ giúp chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp.

"Nếu đi theo con đường học thuật, em mong có thể lan tỏa tri thức, thực hiện thêm nhiều công trình nghiên cứu đóng góp cho lĩnh vực mình theo đuổi. Còn nếu bước ngay vào môi trường thực chiến, em hy vọng sẽ tạo ra những giá trị bền vững, không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cộng đồng", tân thủ khoa trường Đại học Kinh tế nói và bày tỏ, dù lựa chọn con đường nào thì sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng sẽ mang lại kết quả xứng đáng.