Không phải Tiểu Yến Tử hay Triệu Vy, đây là nhân vật có EQ cao nhất Hoàn Châu cách cách: Chuyện dạy con cũng "kịch tính" như phim!

Hơn hai thập kỷ trôi qua, Hoàn Châu Cách Cách vẫn là bộ phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. Nhắc đến phim, người ta thường nhớ ngay đến Tiểu Yến Tử hoạt bát, hay Hạ Tử Vy dịu dàng. Thế nhưng, nếu xét riêng về trí tuệ cảm xúc (EQ), thì người nổi bật nhất không phải hai nhân vật chính này, mà lại là một nhân vật tưởng chừng ít được chú ý hơn: Tình Nhi (do Vương Diễm thủ vai) - nàng công chúa thông minh, khéo léo và cực kỳ tinh tế.

Trong phim, Tình Nhi không quá ồn ào hay náo nhiệt, cũng chẳng lãng mạn bi lụy, nhưng từng lời nói, từng hành xử của nàng đều toát lên sự thấu hiểu, khả năng kiểm soát cảm xúc và cách cư xử khôn ngoan. Đây chính là những yếu tố cốt lõi làm nên "EQ cao".

Tình Nhi

Vì sao nói Tình Nhi là nhân vật có EQ cao nhất?

Nếu Tiểu Yến Tử nổi bật với sự hồn nhiên, thẳng thắn đôi khi đến bốc đồng, còn Tử Vy lại quá hiền lành và nhiều lúc yếu đuối, thì Tình Nhi giữ được sự cân bằng đáng ngạc nhiên.

Khả năng thấu hiểu và lắng nghe: Tình Nhi thường là người đứng ra hòa giải mỗi khi nhóm bạn xảy ra xung đột. Nàng biết lắng nghe cả hai phía, không vội vàng phán xét, từ đó tìm được cách nói hợp tình hợp lý để ai cũng cảm thấy được tôn trọng.

Kiểm soát cảm xúc tốt: Trong nhiều tình huống nguy cấp, Tình Nhi không bao giờ mất bình tĩnh. Nàng bình thản tìm giải pháp, đôi khi chỉ bằng một lời khuyên nhẹ nhàng đã giúp cả nhóm vượt qua sóng gió.

Khéo léo trong giao tiếp: Là công chúa, nàng hiểu cách đối nhân xử thế, vừa mềm mỏng với bạn bè, vừa khôn khéo trước những nhân vật quyền lực trong cung. Đây là lý do Tình Nhi được cả vua lẫn quần thần nể trọng.

So với sự bốc đồng của Tiểu Yến Tử, hay sự mỏng manh của Tử Vy, thì EQ của Tình Nhi chính là chìa khóa giúp nàng tồn tại và tỏa sáng trong môi trường khắc nghiệt chốn hậu cung.

Hôn nhân nhiều thị phi, dạy con cũng "kịch tính"

Ngoài đời, Vương Diễm kết hôn với ông Vương Chí Tài năm 1997, có con trai năm nay 19 tuổi. Sau khi lập gia đình, người đẹp từ bỏ làng giải trí để nội trợ, chăm con.

Hiện người đẹp đã bước sang tuổi 51. Theo Sohu, những năm gần đây, cô tích cực hoạt động ở làng giải trí. Ngoài đóng phim, Vương Diễm là blogger lĩnh vực làm đẹp. Cô thường thực hiện video ngắn về cách trang điểm, phối trang phục.

Để có cuộc sống bình yên hiện tại, nữ diễn viên cũng trải qua nhiều thăng trầm. Không chỉ bị chồng ghẻ lạnh, Vương Diễm từng có thời gian còn bị chính con trai hắt hủi, coi thường.

Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được người hầu kẻ hạ, bố lại nuông chiều hết mực nên Cầu Cầu có tính cách rất ngang ngược, ngỗ nghịch. Cậu bé không hề biết yêu thương mẹ, trái lại còn nói chuyện chống đối, thậm chí đánh mẹ nếu không được đáp ứng yêu cầu.

Trong một lần cùng mẹ tham gia chương trình truyền hình, Cầu Cầu gây sốc khi công khai mắng mẹ nghiện mua sắm, quá lãng phí tiền bạc. Cậu bé cũng bày tỏ không thích chụp ảnh với mẹ bởi mẹ tạo dáng quá nhiều, có cảm giác giả tạo.

Cầu Cầu cũng thừa nhận yêu thương bố hơn là mẹ. Nếu mẹ ngã, cậu bé sẽ không chạy ra đỡ mẹ còn bố ngã sẽ chạy đến giúp đỡ bố. Khi được MC chương trình hỏi khi mẹ đi quay phim, có thấy nhớ mẹ không? Cầu Cầu lạnh lùng trả lời: "Mẹ đi khỏi nhà càng tốt". Được biết, Cầu Cầu chỉ nhất mực nghe lời bố và không xem trọng tiếng nói của mẹ.

Con trai của Vương Diễm còn công khai chỉ trích mẹ là người keo kiệt khi tiết lộ cô chỉ cho con trai 1.000 NDT (khoảng 3 triệu đồng) để tiêu vặt trong khi bố cậu bé cho 20.000-30.000 NDT (70-105 triệu đồng).

Song, Vương Diễm kiên quyết giữ quan điểm nghiêm khắc với con trai. Cô giải thích muốn con trai hiểu được giá trị của đồng tiền, học cách chi tiêu hợp lý ngay từ khi còn nhỏ. Nữ diễn viên không muốn con trai trở nên hư hỏng khi được sống trong nhung lụa hay sự chiều chuộng về vật chất quá sớm.

Sau này, Vương Diễm tiết lộ một bức thư do con trai gửi cho cô. Trong đó, Cầu Cầu viết: "Con cảm ơn mẹ vì sự hy sinh mẹ dành cho con. Nhất định, con sẽ khiến mẹ tự hào. Con sẽ chăm sóc bản thân và sống thật tốt".

Càng trưởng thành Cầu Cầu càng hiểu chuyện, ngoan ngoãn và học rất giỏi. Con trai nữ diễn viên còn sở hữu ngoại hình đẹp giống mẹ.

Được biết, con trai của Vương Diễm được tuyển thẳng vào một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc và một trong 20 trường đại học tốt nhất thế giới.

Nữ diễn viên của Hoàn Châu cách cách từng chia sẻ về phương pháp dạy con. Cô tâm sự, là một người mẹ, cô luôn cưng chiều, yêu thương và chăm sóc cậu con trai duy nhất hết mực.

Tuy nhiên, cô cũng tin rằng, thái độ nghiêm khắc, dứt khoát cũng là điều cần thiết khi giáo dục con trai. Cô khuyến khích con theo đuổi đam mê, phát triển năng lực bản thân thật tốt. Theo Vương Diễm, con trai của cô không chỉ chơi bóng rổ giỏi mà còn học văn hóa tốt.