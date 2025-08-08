Thanh xuân ở HUFLIT: Hành trình học tập, trải nghiệm và xây bản sắc cá nhân

Đừng để những ngày trên giảng đường chỉ là chuỗi ngày lê thê với việc điểm danh, trả bài, qua môn. Chúng ta ai cũng có một thời sinh viên, thế nên, hãy chọn ngôi trường cho mình những trải nghiệm rực rỡ nhất, để sau này mỗi lần khi hồi tưởng lại thấy đầy tự hào và hạnh phúc.

Những năm tháng sống trọn tuổi trẻ tại HUFLIT, một hành trình học tập, trải nghiệm và xây dựng bản sắc cá nhân đầy rực rỡ.

Và ở Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT), thanh xuân ấy chính là hành trình học tập, va chạm thực tế và tự mình gây dựng bản sắc riêng để sẵn sàng vững vàng bước ra thế giới.

Chọn HUFLIT: Chọn học thật – trải nghiệm thật

HUFLIT theo đuổi triết lý mưu cầu hạnh phúc và tự do dựa trên nền tảng đạo đức và trí tuệ, nơi sinh viên có thể sử dụng công cụ ngoại ngữ và tin học cùng với chuyên môn để phát triển bản thân, đồng thời, đóng góp tích cực cho xã hội. Trong suốt 32 năm thành lập và phát triển, điều mà tất cả sinh viên HUFLIT đều được thấm nhuần chính là tinh thần "có kiến thức, có tự do". Tự do ở đây, theo định nghĩa của nhà trường và các HUFLITers chính là tự do trong suy nghĩ, tự do trong hành động để đạt được mục tiêu cao nhất: Hạnh phúc.

Nhằm cung cấp những công cụ tốt nhất để sinh viên "tự do", HUFLIT đề cao tính thực tiễn, kết hợp linh hoạt giữa học thuật và trải nghiệm trên toàn bộ 23 ngành học. Ngay từ năm nhất, sinh viên HUFLIT đã được tiếp cận với môi trường học thuật mang tính ứng dụng cao. Ngoài thế mạnh vượt trội về ngoại ngữ và công nghệ thông tin, HUFLIT còn đào tạo các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

Thêm vào đó, các môn chuyên ngành như Truyền thông, Công nghệ, Kinh tế, Du lịch... luôn được triển khai song song với thực hành thực tiễn thông qua việc đẩy mạnh hoạt động kết nối doanh nghiệp. Nhà trường tạo điều kiện để sinh viên tăng va chạm thực tế, từ đó tích lũy đầy đủ kiến thức và kỹ năng toàn diện, bài bản, tạo nền móng vững chắc phát triển sự nghiệp sau tốt nghiệp.

Các chương trình "thực tập sớm" được nhà trường liên kết giới thiệu, tạo điều kiện tối đa cho sinh viên thực tập ngay từ năm đầu.

HUFLITers: Học – làm – hội nhập

Không chỉ được nhà trường cam kết không tăng học phí trong toàn khóa (1.230.000VNĐ/tín chỉ), HUFLIT còn có quỹ học bổng đa dạng lên tới 46 tỷ đồng, bên cạnh đó là Quỹ hỗ trợ sinh viên 13 tỷ/năm, sinh viên có thể mượn tiền từ nguồn quỹ này để đóng học phí mà không cần trả lãi suất, giảm gánh nỗi lo tài chính giúp sinh viên tập trung hết mình vào việc học. Chưa hết, nhằm xóa bỏ ranh giới kiến thức học trong trường và thực tế làm ngoài đời, HUFLITers thường xuyên được nhà trường khuyến khích tham gia nhiều sân chơi học thuật và giao lưu quốc tế.

Hàng loạt các sân chơi học thuật liên tiếp được tổ chức nhằm khuyến khích HUFLITers trau dồi, tự tin thể hiện khả năng, bản lĩnh.

HUFLIT là một tập thể mạnh với nhiều thầy cô trẻ, nhiệt huyết, luôn tìm tòi, sáng tạo để tổ chức nhiều sân chơi học thuật lớn dành cho sinh viên. Mỗi năm, những cuộc thi "madein HUFLIT" như "Hùng biện tiếng Anh – English Eloquence Contest", "Global Conference: I Am The Speaker", Cuộc thi "Fintech – Blockchain" … luôn truyền cảm hứng mạnh mẽ, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Bên cạnh đó, HUFLITers còn có nhiều cơ hội giao lưu văn hóa tại Hàn Quốc, Nhật Bản… thông qua nhiều chương trình trao đổi, liên kết quốc tế.

Những chuyến đi thực tế, những đợt giao lưu tại Nhật Bản… không chỉ giúp HUFLITers trau dồi ngoại ngữ, mà còn là những bài học thực tiễn về cách tiếp cận, hòa nhập và tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Từ làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện đến quản lý thời gian… tất cả đều là những kỹ năng mềm vô giá, là hành trang vững chắc để HUFLITers bước vào thị trường lao động toàn cầu.

Cháy hết mình: Sống trọn thanh xuân với đa trải nghiệm hoạt động cộng đồng và ngoại khóa

HUFLITers không chỉ học hết sức, thực hành song song mà còn biết cách sống trọn tuổi trẻ. Đa dạng, phong phú các CLB sinh viên, sôi nổi với hàng loạt các sự kiện, hoạt động, "mái nhà chung" HUFLIT trở thành "sân khấu" lớn để sinh viên thỏa sức thể hiện bản thân, kết nối bạn bè và rèn luyện kỹ năng tổ chức, lãnh đạo.

Hàng loạt các dự án, những chương trình vì cộng đồng như Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, những hoạt động phối hợp cùng Đoàn Thanh Niên, chính quyền, doanh nghiệp địa phương được tổ chức đều đặn mỗi năm, luôn có sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của HUFLITers. "Mỗi chuyến đi là một lần chúng mình được học, được thực hành trách nhiệm cộng đồng, được khơi dậy lòng trắc ẩn và nhân ái. Mình thấy cuộc sông của mình có ý nghĩa hơn, có ích hơn", Nguyễn Hiền Bảo Hân - sinh viên năm cuối khoa Quan hệ quốc tế và Truyền thông kể.

Đến màu áo xanh truyền lửa, ký ức xanh không thể nào quên trong tim mỗi HUFLITers.

Giống như thời gian, quãng đời sinh viên không bao giờ trở lại, nhưng nó hoàn toàn có thể ngưng đọng thành những ký ức đẹp, rực sáng nhất, là hành trang, là bước đệm để mỗi người vững vàng bước vào thế giới, vào thị trường lao động và tự mình kiến tạo nên bản sắc riêng và chung tay kiến tạo giá trị cộng đồng. Nếu chỉ dùng 2 từ để tóm gọn lại thanh xuân của các HUFLITers, thì đẹp và đáng, là đủ. Bởi trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đó, HUFLITers không chỉ học kiến thức mà sự học này còn là học cách làm người, học cách sống đầy đủ trải nghiệm, rực rỡ sắc màu.