Mẹ bận đi làm, check camera lớp mẫu giáo con học rồi bật khóc khi chứng kiến hành động của giáo viên

Vì áp lực cơm áo gạo tiền, không ít bố mẹ phải gửi con đến trường mẫu giáo từ khi con còn chưa nói sõi. Bề ngoài thì có vẻ nhàn hơn vì không phải trông con cả ngày, có thời gian tập trung cho công việc nhưng trong lòng họ lại luôn canh cánh nỗi lo không biết con có quen được môi trường mới không, có bị cô mắng hay bị bạn bắt nạt không, có ai để ý khi con buồn hay mệt không.

Nhiều người cố gắng giải tỏa nỗi bất an ấy bằng cách thường xuyên xem camera lớp học, vừa là để dõi theo con, vừa là để kiểm chứng lòng tin với nhà trường. Nhưng có những lúc, thứ mà họ nhìn thấy qua màn hình nhỏ không phải là điều đáng lo mà là khoảnh khắc khiến họ bật khóc vì xúc động.

Mới đây, một bà mẹ đến từ tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện như thế. Trong một lần tình cờ mở camera lớp học của con gái, chị đã nhìn thấy điều mà bản thân không ngờ tới và kể từ đó, mọi lo lắng về chuyện gửi con đi học sớm của chị.

Video ghi lại cảnh tượng khiến người mẹ vô cùng xúc động

Theo đó, trong khung hình từ camera góc lớp, người mẹ này thấy cảnh cô giáo mầm non đang chăm sóc cho các bé sau khi vừa chơi ngoài sân về, trong đó có con gái chị. Không rõ nghịch gì mà tóc tai bé mướt mát mồ hôi. Thấy vậy, cô giáo liền rút khăn lau từ trong áo mình ra, nhẹ nhàng lau khô lưng, trán và cổ cho bé. Chưa dừng lại, cô lấy ra cả máy sấy tóc mini và ân cần hong khô phần tóc đẫm mồ hôi của bé.

Cô giáo tỉ mỉ sấy khô mồ hôi trên tóc cho bé gái

Sau đó bé gái vui vẻ trở về chỗ ngồi cùng các bạn

Con gái chị cười khúc khích khi bị gió máy sấy làm "nhột" rồi vui vẻ trở lại bàn ngồi cùng các bạn. Tất cả diễn ra trong vài phút ngắn ngủi nhưng lại khiến người mẹ đang xem camera không thể kìm được nước mắt: "Ở nhà tôi chăm con còn chưa được tỉ mỉ đến vậy. Nhìn con vừa được quan tâm, vừa vui vẻ, tôi thật sự biết ơn cô giáo hôm nay".

Ngay sau khi được chia sẻ, khoảnh khắc nhỏ bé này đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận xúc động. Nhiều netizen nhận xét: "Không phải cứ dạy hay là đủ, giáo viên mầm non quan trọng nhất là cái tâm", "Bé gặp được cô giáo như vậy đúng là may mắn cả đời", "Là mẹ, ai mà chẳng mong con được yêu thương thật lòng. Nhìn thôi cũng thấy ấm lòng thay"...

Chọn trường sao để con vui, cha mẹ an tâm?

Trường lớp tốt không nhất thiết phải là nơi sang trọng hay có học phí cao. Bởi thứ quý giá nhất mà phụ huynh nên tìm kiếm, đôi khi lại là những điều không thể thấy bằng mắt thường mà chỉ cảm được bằng sự quan tâm.

Nếu đang chuẩn bị gửi con đến trường mẫu giáo, phụ huynh có thể cân nhắc những điều sau:

1. Quan sát giáo viên trước khi xem cơ sở vật chất

Khi chọn trường cho con, nhiều phụ huynh thường bị cuốn vào vẻ ngoài kiểu lớp học có sạch không, sân chơi có rộng không, đồ chơi có mới không. Nhưng thật ra, điều quan trọng hơn cả là con bạn sẽ dành cả ngày với ai.

Một giáo viên mầm non có ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng và thái độ kiên nhẫn chính là "cơ sở vật chất" quý giá nhất. Những hành động nhỏ như cúi người nói chuyện với trẻ, nhặt món đồ chơi rơi hộ bé, hay chờ bé hoàn thành câu nói cũng thể hiện sự tôn trọng và yêu thương. Đừng chỉ nhìn lớp học sang - xịn - mịn ra sao, hãy quan sát cách giáo viên tương tác với trẻ.

Phụ huynh cần cần nhắc nhiều yếu tố khi chọn trường cho con

2. Ưu tiên lớp có camera trực tuyến nhưng không lạm dụng để kiểm soát

Camera trong lớp học là công cụ tuyệt vời giúp phụ huynh yên tâm, nhất là trong giai đoạn đầu con mới đi học. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng camera nên là "đôi mắt hỗ trợ" chứ không phải "đôi mắt giám sát".

Nếu phụ huynh suốt ngày mở camera chỉ để bắt lỗi cô giáo hoặc can thiệp quá sâu thì ngay cả những giáo viên có tâm cũng sẽ trở nên căng thẳng. Trẻ con học qua cảm xúc, nếu cô giáo bị áp lực, không khí lớp học cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hãy sử dụng camera như một cách để đồng hành và thấu hiểu, chứ không phải để "soi" từng chi tiết.

3. Tìm hiểu đánh giá từ phụ huynh cũ hoặc những người có kinh nghiệm

Trước khi quyết định gửi con vào một ngôi trường, hãy chủ động tìm cách kết nối với những phụ huynh đã từng có con học ở đó. Những chia sẻ về cảm nhận thực tế như việc con họ có thay đổi tích cực ra sao, có bị ép ăn không, khi bị té có được cô xử lý kịp thời không sẽ giúp bạn nhìn rõ môi trường giáo dục hơn là chỉ tin vào brochure hay lời tư vấn.

Ngoài ra, nếu bạn có bạn bè làm trong ngành giáo dục mầm non, đừng ngần ngại hỏi họ về các chỉ dấu để nhận biết một cô giáo tốt. Kinh nghiệm đi trước luôn là tài sản quý báu.

4. Chọn nơi khiến con cảm thấy "muốn đi học" mỗi ngày

Dấu hiệu lớn nhất cho thấy con được yêu thương là khi bé chủ động muốn đến trường. Nếu mỗi sáng bé dậy sớm, vui vẻ mặc đồng phục, kể chuyện về cô và bạn bè, đó là lời khẳng định rõ ràng nhất rằng nơi đó an toàn và hạnh phúc.

Một ngôi trường tốt không phải là nơi nhồi nhét kiến thức sớm hay có chương trình học "như tiểu học" mà là nơi giúp con cảm thấy được chấp nhận, được là chính mình và biết yêu thương người khác. Khi trẻ được học trong sự ấm áp thì dù sau này có quên chữ cái hay số đếm, con cũng sẽ mang theo ký ức đẹp suốt đời.