Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 của học sinh CHÍNH THỨC

Theo thông báo từ Bộ Nội vụ, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ thứ Bảy (30/8) đến hết thứ Ba (2/9). Trong đó bao gồm hai ngày nghỉ cuối tuần và hai ngày nghỉ chính thức theo quy định.

Đối với những cơ quan, tổ chức không áp dụng lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật, việc sắp xếp ngày nghỉ sẽ được thực hiện linh hoạt theo kế hoạch cụ thể, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Đối với người lao động không thuộc nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ phù hợp với tình hình thực tế.

Học sinh cả nước cũng sẽ được nghỉ lễ 2/9 trọn vẹn 4 ngày theo lịch nghỉ chính thức. Trong đó, nhiều trường học đã tổ chức tựu trường trước ngày khai giảng, nên lịch nghỉ lễ được áp dụng bình thường. Các trường có lịch gặp mặt, dạy học trước khai giảng trùng với lịch nghỉ cần chủ động điều chỉnh kế hoạch nghỉ lễ phù hợp với thực tế.

Ở bậc đại học, một số trường đã thông báo cụ thể lịch nghỉ lễ 2/9.

Tại Trường Đại học Luật TP.HCM và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), lịch nghỉ Quốc khánh được ấn định từ thứ Bảy (30/8) đến hết thứ Ba (2/9), bao gồm hai ngày nghỉ cuối tuần và hai ngày lễ chính thức. Các đơn vị trong trường được yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ tài sản trong thời gian nghỉ.

Trong khi đó, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo viên chức, người lao động và sinh viên sẽ được nghỉ hai ngày lễ là 1/9 và 2/9 (từ thứ Hai đến hết thứ Ba). Như vậy, nếu tính cả cuối tuần liền kề trước đó, tổng số ngày nghỉ có thể lên đến 4 ngày. Nhà trường đồng thời yêu cầu các đơn vị có kế hoạch phân công trực cơ quan trong thời gian nghỉ, còn Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan cần sắp xếp lịch dạy bù để đảm bảo tiến độ học tập không bị gián đoạn. Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng áp dụng lịch nghỉ lễ tương tự.

