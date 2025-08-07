Hết hạn nhận hồ sơ, nhiều trường tuyển bổ sung lớp 10 vẫn "trắng" thí sinh

Trường tốp đầu không có hồ sơ

Năm học này, TPHCM tuyển thêm 2.340 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập nhằm đảm bảo chỗ học cho học sinh, đặc biệt tại các khu vực vùng ven. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM kỳ vọng quyết định này giúp giảm áp lực tuyển sinh, tạo thêm cơ hội vào trường công cho học sinh trượt nguyện vọng.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc tuyển bổ sung dường như không mấy khả quan. Một lãnh đạo của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền thông tin, dù trường tuyển tới 80 chỉ tiêu và đã hết thời hạn nhận hồ sơ tuyển bổ sung, nhà trường không tiếp nhận được hồ sơ nào hợp lệ, tức “trắng” thí sinh.

Những ngày qua, có 5 phụ huynh đến trường để nộp hồ sơ, tuy nhiên sau khi đối chiếu với các điều kiện tuyển sinh, cả 5 trường hợp đều không đủ điều kiện, nên nhà trường không thể tiếp nhận.

Học sinh làm bài thi vào lớp 10 tại TPHCM. Ảnh: Phạm Nguyễn

Lý giải nguyên nhân dẫn đến việc không tuyển được học sinh trong đợt bổ sung này, vị lãnh đạo cho biết phần lớn học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đồng thời cũng đậu vào Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TPHCM. Cuối cùng, các em đã lựa chọn theo học tại ngôi trường khác, dẫn đến tình trạng nhiều chỉ tiêu bị bỏ trống. Trong khi đó, các học sinh khác có nguyện vọng vào trường lại không đủ điều kiện.

Tình trạng tại Trường THPT Phú Nhuận, THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Lê Quý Đôn cũng không mấy khả quan. Dù là các trường tốp đầu, là nơi học mơ ước của nhiều học sinh nhưng các trường này vẫn trắng tay trong việc tuyển bổ sung.

Ông Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, cho biết đơn vị không tuyển được học sinh nào, mặc dù cần thêm tới 20 chỉ tiêu.

“Hiếm có học sinh nào đủ điều kiện để nộp hồ sơ trong đợt này. Học sinh trúng tuyển trong đợt 1 nhưng không nhập học do các em lựa chọn đi du học, thi để “trải nghiệm” rồi trở lại học trường tư, hoặc chọn nguyện vọng quá xa nơi cư trú nên không thể theo học”, ông Tuấn nói.

Trước câu hỏi liệu mùa tuyển sinh năm tới có tính đến phương án tuyển vượt chỉ tiêu một cách có kiểm soát để “trừ hao” số học sinh trúng tuyển nhưng không nhập học, lãnh đạo các trường kể trên đều có chung quan điểm: Nhà trường không dám tuyển dôi dư vì phải đảm bảo đúng với năng lực hiện tại về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất.

“Kế hoạch tuyển sinh được xây dựng từ trước và sẽ có quá trình hậu kiểm, nên chúng tôi chỉ dám tuyển đúng với năng lực đáp ứng thực tế”, vị lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền nhấn mạnh.

Trường ngoại thành cũng vắng thí sinh

Tại các trường THPT khu vực ngoại thành , dù mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển chỉ dao động từ 11 đến 15 điểm, nhưng vẫn không thu hút được thí sinh.

Ông Lê Phú Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước, cho hay năm nay trường cần tuyển bổ sung tới 169 chỉ tiêu. Tuy nhiên, dù điểm sàn chỉ ở mức 10,5, số hồ sơ nộp về chỉ vỏn vẹn 2 em. Tình hình tại Trường THPT Phong Phú cũng không khả quan hơn khi trường còn thiếu tới 207 chỉ tiêu, nhưng chỉ có hơn 10 học sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển.

Danh sách trúng tuyển bổ sung sẽ được công bố vào ngày mai (8/8). Ảnh: Phạm Nguyễn

Bà Nguyễn Thị Hoa Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây, thông tin trường mới nhận được hồ sơ đăng ký xét bổ sung của 6 học sinh, trong khi trường còn đang thiếu 100 chỉ tiêu. Thực trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều trường THPT khác như Trung Lập, Nguyễn Văn Tăng,...

Theo đại diện các trường, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc năm nay số học sinh rớt cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 6.000 em. Trong khi đó, nhiều học sinh đã chủ động lựa chọn học nghề, chuyển sang hệ giáo dục thường xuyên hoặc đăng ký vào các trường tư thục.