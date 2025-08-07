1 bình luận vô duyên hết sức dưới bức ảnh Hồng Đào và con gái: Càng soi cách dạy con của nữ nghệ sĩ, càng thấy nhận xét sai lệch

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ khoảnh khắc dạo phố cùng con gái lên mạng xã hội. Trong ảnh, ái nữ của chị gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, chiều cao nổi bật. Bản thân Hồng Đào cũng rạng rỡ và trẻ trung hơn tuổi thật. Bức ảnh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và nhiều lời chúc phúc.

Dưới phần bình luận, không ít khán giả dành lời khen: "Chị Hồng Đào là một viên ngọc quý, người mẹ tuyệt vời và người con hiếu thảo", "Yêu nụ cười và phong cách đơn giản mà thanh lịch của chị", "Hai mẹ con đáng yêu quá. Con là nguồn vui để mẹ vượt qua tất cả, chúc chị luôn khoẻ mạnh và bình an".

Nghệ sĩ Hồng Đào và con gái

Tuy nhiên, giữa hàng ngàn lời động viên và chúc phúc, một bình luận kém duyên lại bất ngờ thu hút sự chú ý: "Nếu hôm nay Hồng Đào đưa con gái rượu đến thăm ba Quang Minh là cả thế giới đứng hình ngả mũ đấy. Và khi gặp cảnh Quang Minh đang làm 'anh nuôi' thì sao nhỉ?".

Bình luận này nhanh chóng bị cộng đồng mạng phản ứng gay gắt. Nhiều người cho rằng chủ tài khoản đã vượt qua giới hạn, mang đời tư của người khác ra để phán xét theo cách đầy thiếu tôn trọng.

"Đó là cuộc sống cá nhân của họ. Cả hai đều đã có con đường riêng, không ai phải sống để chiều lòng những người xa lạ", một tài khoản viết. Hồng Đào không cần phải đưa con đi thăm chồng cũ để nhận được sự ngưỡng mộ. Còn Quang Minh làm "anh nuôi" hay làm chồng của người khác cũng là lựa chọn và cuộc sống của anh ấy.

Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng, sau ly hôn, cách nghệ sĩ Hồng Đào nuôi dạy con gái mạnh mẽ, tự tin, độc lập mới là điều đáng trân trọng. Không nên dùng góc nhìn đầy định kiến và gán ghép quá khứ để đánh giá hiện tại của một người phụ nữ.

Nuôi dạy con tự lập, cư xử văn minh sau ly hôn

Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Hồng Đào dành thời gian cho công việc, con cái và bản thân. Từ khi ly hôn Quang Minh, nữ nghệ sĩ được quyền nuôi dạy hai con gái Vicky Phương Vân (SN 1996) và Sophia Minh Châu (SN 2002).

Các ái nữ sinh sống, học tập tại Mỹ và có đời tư vô cùng kín tiếng. Thỉnh thoảng, 2 chị em mới xuất hiện trong những bức ảnh đời thường do bố mẹ đăng tải. Dù sinh ra trong gia đình giàu có thế nhưng Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu sớm học tính tự lập, mạnh mẽ và biết kiếm tiền sinh hoạt.

Nghệ sĩ Hồng Đào ngày càng trẻ trung

Vicky Phương Vân có học vấn khủng, cô tốt nghiệp Đại học UC Santa Barbara (California, Mỹ). Đây là một trong những trường đại học của Hoa Kỳ Public Ivy, công nhận các trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ. Được biết, sau khi tốt nghiệp đại học tại Mỹ, đã đi làm xa. Sophia Minh Châu từng theo học trường Huntington Beach High School (HBHS), đây là một trường cấp 3 khá danh tiếng ở Mỹ. Cô vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh.

Không còn bước chung đường nhưng Quang Minh - Hồng Đào vẫn coi nhau như bạn bè tri kỷ, cùng nhau chăm sóc 2 cô con gái.

Quang Minh từng chia sẻ một câu chuyện cho thấy cách ứng xử văn minh của vợ cũ: "Hồi tháng 10/2023, tôi về Mỹ và đến thăm Hồng Đào. Khi nghe cô ấy hỏi thăm 'anh ăn gì không, uống nước gì em lấy', tôi thấy sướng lắm. Giữa chúng tôi hiện không còn duyên nợ nhưng vẫn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi cần.

Cả hai giữ liên lạc qua Facebook. Khi thấy cô ấy tham gia một dự án nào đó, gần nhất là phim điện ảnh Mai ra rạp Tết này, tôi mừng cho vợ cũ rất nhiều, cảm giác yên tâm hơn. Ngược lại, Hồng Đào cũng động viên tôi nhiều. Khi tôi nói Việt Hương, Minh Nhí có mời về diễn kịch, cô ấy cổ vũ vì tin tôi làm được".

Chia sẻ về quan điểm giáo dục con gái, Hồng Đào từng nói: "Mình làm bạn của con khoảng 80% thôi, còn 20% mình phải cho bé biết mình là mẹ của bé". Ngoài ra, Hồng Đào từng tiết lộ con gái rất chăm chỉ để đi làm thêm kiếm tiền từ sớm: "Tí Tẹo là đứa đi làm sớm nhất trong đám, nó thích tự kiếm tiền để đổ xăng, tiêu vặt. Khi tôi ghé qua tiệm thấy con bé chăm chỉ nghiêm túc làm việc nhưng không hề giảm giá cho mẹ".

Mặc dù sống và học tập tại Mỹ, cả Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu đều được cha mẹ truyền dạy những nét đẹp văn hóa Việt. Trong những dịp lễ Tết, hai con gái của Hồng Đào và Quang Minh thường mặc áo dài và thưởng thức các món ăn Việt Nam, kết nối với truyền thống gia đình.

Càng nhìn vào cách Hồng Đào nuôi dạy con, càng thấy bình luận kia là một sự sai lệch đầy vô duyên. Một người mẹ dành cả thanh xuân để âm thầm bên con, nuôi dưỡng sự tự lập, lòng nhân hậu và tinh thần văn minh… không cần phải lấy bất kỳ "màn đoàn tụ" hay hình ảnh giật gân nào để chứng minh giá trị.