Nữ sinh 17 tuổi tự học trường làng nhưng đạt thành tích Toán cao hơn cả Tiến sĩ: 39 người viết thư tố cáo, kết quả thanh tra gây bất ngờ

Nữ sinh trẻ tuổi gây sốt vì thành tích cao hơn cả Tiến sĩ

Năm 2024, Tưởng Bình, một nữ sinh 17 tuổi đến từ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), từng gây xôn xao dư luận khi trở thành thí sinh duy nhất đến từ trường trung cấp nghề lọt vào top 12 tại cuộc thi Toán học quốc tế do Tập đoàn Alibaba tổ chức.

Hiện đang theo học ngành thiết kế thời trang tại Trường Trung cấp nghề Liên Thủy, Tưởng Bình đạt số điểm 93/120 trong vòng loại, đứng vị trí thứ 12 trong số 800 thí sinh vượt qua vòng sơ khảo.

Thành tích này khiến cô được đặc biệt chú ý, nhất là khi những thí sinh còn lại trong nhóm dẫn đầu đều đến từ các trường đại học hàng đầu như MIT, Princeton (Mỹ), Cambridge (Anh), Thanh Hoa và Bắc Kinh (Trung Quốc).

Thậm chí thứ hạng của Tưởng Bình còn cao hơn tiến sĩ làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Nhờ đó, nữ sinh được cộng đồng mạng ca ngợi giỏi hơn tiến sĩ.

Thời điểm đó, Tưởng Bình được dân mạng tung hô là "thiên tài toán học" và "cô gái thiên tài". (Ảnh/Trích từ Morning News)

Cuộc thi Toán học quốc tế Alibaba do Viện Nghiên cứu Damo của tập đoàn Alibaba tổ chức từ năm 2018. Vòng loại diễn ra dưới hình thức trực tuyến với bài thi kết hợp trắc nghiệm và tự luận, kéo dài 48 giờ. Nội dung thi bao gồm Đại số, Xác suất và Toán ứng dụng. Những thí sinh vượt qua vòng này sẽ bước vào vòng chung kết với đề tự luận 4-6 câu hỏi, làm bài trong 8 giờ. Người thi có thể chọn lĩnh vực chuyên sâu như: Đại số và Lý thuyết số; Hình học; Giải tích; Tổ hợp - Xác suất; Toán ứng dụng và tính toán.

Tưởng Bình cho biết cô đã phát hiện niềm yêu thích Toán học từ thời trung học cơ sở. Thấy các bài toán quá dễ, cô xin học nâng cao. Dù đủ điểm vào các trường trung học phổ thông trong huyện, cô vẫn quyết định học nghề vì có người thân đang học tại đây, một lựa chọn không phổ biến với học sinh có thành tích cao ở Trung Quốc.

Tưởng Bình chia sẻ: “Học Toán rất khó, nhưng mỗi khi giải được một bài, em cảm thấy rất vui. Em chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ”.

Nhận thấy năng lực đặc biệt của học trò, thầy Vương, giáo viên Toán của trường, đã giới thiệu cô đến học thêm tại Đại học Đồng Tế. Trong hai năm, Tưởng Bình cho biết đã sử dụng từ điển để dịch tài liệu và tự học, đạt trình độ tương đương sinh viên năm cuối.

“Em ấy rất tự giác và nghiêm túc. Khi các bạn cùng lứa còn mải vui chơi, Tưởng Bình dành toàn bộ thời gian rảnh để học Toán”, thầy Vương nhận xét.

Người hướng dẫn của Giang Bình là thầy Vương Nhuận Thu. (Ảnh/Sao chép từ Jinshan.com)

Thông tin về nữ sinh trường nghề nổi bật trong một cuộc thi quy tụ toàn nhân tài từ các đại học danh tiếng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Một đoạn video về cô trên nền tảng Douyin thu hút hơn 6 triệu lượt thích. Ảnh của cô còn được treo tại trung tâm thương mại ở huyện Lệ Thủy. Nhiều trường đại học như Chiết Giang, Giang Tô và Đồng Tế cũng đăng lời chúc mừng trên mạng xã hội Weibo.

Thành tích bị hoài nghi, kết quả điều tra đầy bất ngờ

Tuy nhiên, niềm vui của Tưởng Bình không kéo dài lâu. Thành tích cao bất ngờ đã kéo theo không ít hoài nghi.

39 thí sinh khác trong vòng chung kết đã cùng ký tên vào một bức thư gửi ban tổ chức, cho rằng Tưởng Bình mắc lỗi khi giải bài toán trong một video do Viện Damo công bố. Họ cho rằng cô không thành thạo với các ký hiệu toán học nâng cao và đặt nghi vấn cô được người khác trợ giúp trong lúc thi, cụ thể là thầy giáo của cô.

Sau khi điều tra, ban tổ chức xác nhận thầy Vương đã vi phạm quy định khi hỗ trợ Tưởng Bình làm bài thi vòng loại. Kết quả của nữ sinh do đó bị hủy.

Sau khi điều tra, kết quả của nữ sinh đã bị hủy do vi phạm quy chế thi. Ảnh: QQ

Trường Trung cấp nghề Liên Thủy sau đó ra quyết định cảnh cáo thầy Vương và tước danh hiệu “giáo viên xuất sắc” của ông. Tuy vậy, nhà trường cũng kêu gọi cộng đồng mạng giữ thái độ bao dung, không chỉ trích quá mức đối với học sinh.

Kết quả chính thức của kỳ thi sau đó được công bố vào đầu tháng 11, muộn ba tháng so với dự kiến ban đầu. Trong số 5 người giành huy chương vàng, có sinh viên đến từ Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) và Đại học Maryland - College Park (Mỹ).

Đặc biệt, một học sinh trung học 18 tuổi đến từ Trùng Khánh, Qu Xiaoyu, là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử cuộc thi đạt điểm tuyệt đối và giành huy chương vàng hai năm liên tiếp.