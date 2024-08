Tại sao Liên hợp quốc và UNESCO lại muốn hợp tác với Kpop?

Ví dụ mới nhất cho xu hướng này là sự hợp tác giữa UNESCO và nhóm nhạc SEVENTEEN để thực hiện chiến dịch Giúp đỡ thanh thiếu niên toàn cầu. Được công bố vào Ngày thanh thiếu niên quốc tế, chương trình sẽ hỗ trợ những người trẻ tuổi trên toàn thế giới về mặt tài chính, tư vấn cũng như tạo cơ hội để họ phát triển tài năng.



SEVENTEEN là nhóm nhạc Kpop đầu tiên được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí cho giới trẻ của UNESCO vào ngày 26/6/2024. Nhóm đã bắt đầu nhiệm kỳ bằng cách quyên góp 1 triệu USD như một lời cam kết hành động giúp cho cuộc sống của những người trẻ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.



Seventeen chụp ảnh cùng Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay tại buổi lễ bổ nhiệm nhóm làm Đại sứ thiện chí cho giới trẻ (Ảnh: Pledis Entertainment)

Sự tham gia của SEVENTEEN với UNESCO nhận được nhiều sự chú ý vì tổ chức Liên hợp quốc này tập trung vào việc sử dụng sự sáng tạo để giúp những người trẻ tự tin hơn và cải thiện về sức khỏe tinh thần. Đây cũng là những chủ đề được người hâm mộ của nhóm đồng cảm sâu sắc. Các thành viên SEVENTEEN đã bày tỏ cam kết sẽ nỗ lực hết mình để triển khai các chương trình hỗ trợ cho thanh thiếu niên trên toàn thế giới.

Một chiến lược tương tự cũng được thấy trong sự hợp tác của Liên hợp quốc với nhóm nhạc BTS, bắt đầu từ tháng 9/2018. BTS đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York như một phần của sáng kiến Thanh niên 2030 nơi nhóm đã phát động chiến dịch Love Myself với UNICEF. Chiến dịch kêu gọi những người trẻ hãy biết yêu bản thân và chống lại bạo lực, đã tạo được tiếng vang sâu sắc với cộng đồng người hâm mộ toàn cầu của BTS. "Bất kể bạn là ai, từ đâu tới, bất kể màu da, giới tính, hãy cứ nói lên tiếng nói của mình", trưởng nhóm RM phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 25/9/2018.

BTS phát biểu tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc (Ảnh: Teen Vogue)

Khi hợp tác với các nhóm như SEVENTEEN và BTS, các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc và UNESCO không chỉ muốn thu hút nhiều sự chú ý hơn đến các chương trình của họ mà còn tìm ra cách để truyền đạt các vấn đề toàn cầu quan trọng trong thời đại số. Sức mạnh của các fandom Kpop như Army của BTS và Carat của SEVENTEEN là lý do chính khiến những mối quan hệ hợp tác này thành công đến vậy.

Những cộng đồng fan này không phải là những người hâm mộ thông thường. Họ rất tích cực trong các hoạt động xã hội. Army thường xuyên triển khai nhiều dự án từ thiện khác nhau, được lấy cảm hứng từ những thông điệp mà BTS truyền tải. Carat được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa những thông điệp của UNESCO và kêu gọi sự ủng hộ cho các chương trình của tổ chức này.

Chương trình Going Together của SEVENTEEN phù hợp với sứ mệnh của UNESCO là thúc đẩy hòa bình, an ninh và hợp tác quốc tế. Quan hệ đối tác của BTS với Liên Hợp Quốc đã cho thấy, sự phù hợp về văn hóa có thể là một công cụ mạnh mẽ trong ngoại giao toàn cầu.