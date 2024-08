Những ngày này, vụ việc Suga (BTS) say rượu lái xe, vi phạm luật giao thông Hàn Quốc đang trở thành tâm điểm truyền thông. Nam rapper nhóm nhạc toàn cầu dính bê bối lớn nhất sự nghiệp, bị điều tra hình sự và có nguy cơ xử phạt nặng.

Suga say rượu vào đêm 6/8, ngã trên đường và được cảnh sát hỗ trợ về nhà. Trong tình trạng thiếu tỉnh táo, Suga điều khiển chiếc xe điện scooter. Nồng độ cồn của Suga lên đến 0,227%, cao gấp 8 lần so với giới hạn luật định. Hành vi say rượu lái xe của Suga bị dư luận lên án gay gắt.

Suga dính bê bối uống rượu lái xe, bị khán giả yêu cầu rời nhóm

Không chỉ vi phạm pháp luật, Suga và công ty quản lý Big Hit Music còn bị cáo buộc nói dối công chúng. Những chi tiết trong bài đăng xin lỗi của Suga bị "bóc" loạt chi tiết sai sự thật. Từ đây, làn sóng tẩy chay càng trở nên nghiêm trọng. Cú ngã của Suga kéo theo hình tượng tận tuỵ của BTS bị huỷ hoại tan tành.

Khán giả không chấp nhận một ngôi sao toàn cầu vi phạm pháp luật, do đó, Suga bị công kích. Ngày 13/8, một loạt vòng hoa bị gửi đến trụ sở HYBE, có nội dung thúc ép việc xử lý sai phạm của Suga đồng thời yêu cầu nam idol rời nhóm.

Suga bị yêu cầu rời BTS

Giữa bão phẫn nộ, mới đây HYBE đã có phát ngôn đầu tiên liên quan đến việc Suga rời nhóm. Thông qua kênh truyền thông YTN, HYBE cho biết: "Việc Suga rời BTS là điều không thể xảy ra... Chúng tôi sẽ đưa ra lời xin lỗi nhiều hơn nữa và nỗ lực hơn để giải quyết xung đột với người hâm mộ". Hơn 1 tuần sau sự việc say rượu lái xe của Suga, HYBE đã trực tiếp phủ nhận việc nam rapper rời nhóm.

HYBE tuyên bố Suga sẽ không rời nhóm

Suga không bị loại bỏ dù mắc sai phạm nghiêm trọng

Tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc có ý định giữ vững đội hình 7 thành viên của nhóm nhạc toàn cầu. Điều này đã được nhiều quan thức trong ngành dự đoán được. Thời gian qua, HYBE lao đao bởi loạt phốt của "gà nhà" cùng sóng gió gia tộc, đấu tố cực căng với Min Hee Jin.

BTS được coi là trụ cột công ty. Mọi kỳ vọng đều đặt vào màn comeback đầy đủ của nhóm sau khi các thành viên xuất ngũ vào năm 2025. Do đó, rất khó để HYBE hạ quyết tâm để Suga rời nhóm vì scandal lần này.

HYBE quyết giữ đội hình 7 người của BTS

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, cư dân mạng Hàn lập tức bị "chọc giận". Dân tình ném đá HYBE và BTS, đến mức bài đăng kể trên phải gỡ xuống. Công chúng tỏ ra thất vọng trước BTS và cả HYBE. Vẫn còn nhiều fan bênh vực, nhưng hình tượng nhóm đã giảm sút đáng kể hậu scandal của Suga.

Dù đoán được sự việc, nhưng dư luận vẫn không chấp nhận việc Suga âm thầm vượt qua sóng gió này. Phía sau Suga là một đế chế truyền thông giải trí. Nam rapper có khả năng "đông sơn tái khởi", chỉ cần im lặng chờ đến ngày tái xuất bùng nổ cùng nhóm. Dân tình cho rằng Suga phải gánh chịu hậu quả quá nhẹ nhàng, được hưởng mọi đặc quyền cho dù sai phạm nặng nề.

Dân tình cho rằng Suga phải gánh chịu hậu quả quá nhẹ nhàng, được hưởng mọi đặc quyền cho dù sai phạm nặng nề

Phản ứng tiêu cực của cư dân mạng Hàn:

- Đây không phải một vụ bình thường, mà là một vụ idol say rượu lái xe nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Công ty đang mở đường trong việc biến nhóm nhạc thành những người nổi tiếng say rượu lái xe sao?

- Nhưng không phải say rượu lái xe sẽ bị cấm sóng sao? Nhóm không định hoạt động trong nước nữa hả?

- Có lẽ chuyện gia hạn hợp đồng với toàn bộ các thành viên BTS lần tới sẽ khó khăn rồi. Sau này chắc chắn sẽ có nhiều người sử dụng chuyện này để công kích nhóm trên các phương tiện truyền thông.

- Vì một người mà toàn bộ các thành viên khác đều bị cấm xuất hiện trên chương trình truyền hình và show âm nhạc trong nước. Chúng ta phải chấp nhận điều này sao? Thái độ của HYBE như vậy có phải bất công với các thành viên khác quá không?

- Câu ta đang từ bỏ tất cả những thứ mà cậu ta từng được yêu thích, từ hào quang đến niềm tự hào dân tộc. Liệu những thông điệp trong các bài hát của BTS ở hiện tại hay trong tương lai, có còn được xem là chân thành nữa không? Dù sao cũng không thể đứng trên sân khấu chửi thề suốt 3 tiếng được.

- Tôi muốn tất cả các thành viên hoạt động trừ Suga thôi. Giờ không thể thể hiện niềm tự hào quốc gia, nghe cậu ta rap cũng không còn thú vị nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ khi là Army, nên quyết định không ủng hộ nhóm nữa.

- Nếu đã xảy ra vấn đề thì hãy tự chịu trách nhiệm. Kẻ đã làm sai là ca sĩ thì cậu ta nên ra đi. Nếu không loại bỏ cậu ta thì sao này đừng nói đến việc lan truyền ảnh hưởng tích cực hay đại diện cho Hàn Quốc nữa. Tiếp tục giữ cậu ta lại thì hình ảnh của nhóm sẽ trở nên xấu đi và giống như nhóm nhạc tội phạm.

- Cậu ta đã thể hiện nhiều sự tự mãn nói về nghĩa vụ, nhưng khi có thể đi nghĩa vụ quân sự chính quy thì lại chọn đi công ích. Sau khi gây rắc rối, cậu ta lại trốn tránh trách nhiệm và để công ty xử lý. Đáng thất vọng thật đấy Suga à.