Nhắc đến một trong những nhóm nhạc hoạt động chăm chỉ nhất Kpop hiện tại, SEVENTEEN sẽ là đại diện được xướng tên đầu tiên. Những năm gần đây, SEVENTEEN duy trì nhịp comeback 2 - 3 lần/năm, chạy tour concert cùng loạt lịch trình ghi hình giải trí nhóm và cá nhân. Nhờ sự cầu tiến, nỗ lực không ngại khó khăn, nhóm nam 13 thành viên dần bứt phá, chinh phục nhiều cột mốc mới.

SEVENTEEN cực bùng nổ ở năm thứ 9 hoạt động

Ở năm thứ 9 hoạt động, SEVENTEEN ngày càng bùng nổ hơn, cùng với lịch comeback còn dày đặc hơn cả tân binh. Mới đây, Pledis vừa công bố kế hoạch cuối năm của nhóm nam triệu bản. Theo đó, SEVENTEEN sẽ tiến đến quảng bá mini album thứ hai trong năm nay, dự kiến vào tháng 10. Đây là sản phẩm tiếp theo sau Best Album: 17 Is Right Here vừa ra mắt cuối tháng 4.

Bên cạnh đó, nhóm sẽ thực hiện tour thế giới SEVENTEEN Right Here, với loạt concert tại Hàn, Mỹ và châu Á trong hai tháng 10 - 11. Ngoài ra, kế hoạch phát hành album Nhật và dome tour cũng đang được rục rịch chuẩn bị.

SEVENTEEN tung lịch trình cuối năm, khởi động tour tại Hàn, Mỹ và châu Á

Lịch tour Nhật cũng được ấn định

Không lâu sau thông báo này, SEVENTEEN công bố luôn hai đêm diễn đầu tiên cho tour concert SEVENTEEN Right Here trong 2 ngày 11 - 12/10 ở Goyang, Hàn Quốc. Diễn xong 2 đêm mở màn, nhóm sẽ ngay lập tức đi Mỹ, lưu diễn ở 4 thành phố với tổng 8 đêm diễn, tất cả chỉ gói gọn trong tháng 10. Tour Nhật cũng được ấn định vào tháng 11 và tháng 12 năm nay, với 10 đêm diễn cho 4 thành phố.

Liên tục comeback, chạy tour chóng mặt, fan SEVENTEEN vừa mừng vừa lo. Bởi lẽ, khoảng cách giữa hai màn comeback quá gần. Trong suốt thời gian này, nhóm vẫn phải liên tục trình diễn concert encore cho tour châu Á Follow. SEVENTEEN còn tham gia 2 sân khấu quốc tế là Glastonbury tại Anh (tháng 7), sắp tới sẽ tiến đến Lollapalooza ở Đức (tháng 9).

Fan SEVENTEEN lo lắng cho sức khoẻ của các thành viên

Để đáp ứng được lịch trình dày đặc, vấn đề sức khoẻ của các thành viên trở nên đáng báo động. Nhóm hiện có đến 4 thành viên gặp chấn thương, trong đó trưởng nhóm S.Coups và Jeonghan vừa phẫu thuật chân cuối năm ngoái. “Cỗ máy nhảy" The8 bị chấn thương chân tái đi tái lại, “cây hút fan" Mingyu có vấn đề về lưng. Vũ đạo của SEVENTEEN có độ khó cao và yêu cầu dùng sức lớn, chuyện này không khỏi khiến fan bận tâm.

Chưa kể, SEVENTEEN là nhóm nhạc gen 3 hiếm hoi duy trì được sức nóng cho đến hiện tại. Năm 2024 đánh dấu biến chuyển lớn khi các thành viên Hàn Quốc đến tuổi nhập ngũ. Theo dự kiến của HYBE, quý 4 năm nay, một số thành viên sẽ chính thức tạm dừng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Jeonghan bị fan cuồng leak thông tin chuyến bay, đồn đoán lịch nhập ngũ vào tháng 10 năm nay

Mới đây, một tài khoản fan cuồng điều tra thông tin chuyến bay của SEVENTEEN, theo đó, Jun và Jeonghan không nằm trong danh sách. Nhiều suy đoán rằng nam idol sẽ nhập ngũ vào tháng 10 năm nay, khi chính thức bước sang tuổi 29. Jeonghan sinh năm 1995, thuộc hội anh cả của SEVENTEEN. Ngoài S.Coups được miễn nghĩa vụ vì chấn thương thì hiện tại Jeonghan đã sẵn sàng nói lời tạm chia tay fan.

Thông tin này càng làm fandom SEVENTEEN hoang mang. Bởi lẽ đây là thời điểm nhóm thực hiện tour tại Mỹ. Nhiều người chỉ ra, Jeonghan chỉ xuất hiện trong poster concert mở màn, trong khi đó, loạt show tại Mỹ lại không để ảnh các thành viên. Việc thiếu đi 1 thành viên trong đội hình chắc chắn gây ảnh hưởng đến công tác bán vé.

Nhưng đây chỉ là suy đoán một chiều, tour Nhật diễn ra vào cuối năm vẫn sử dụng ảnh nhóm. Do đó người hâm mộ yêu cầu Pledis nên có động thái ngăn chặn thông tin vô căn cứ từ sasaeng fan.

Thời gian qua, SEVENTEEN dường như không có quãng nghỉ, luôn phải đáp ứng lịch trình dày đặc

Với tình hình này, SEVENTEEN dường như không có khoảng nghỉ. Lịch trình quá gấp rút khiến cộng đồng fan dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, Pledis và HYBE đang cố ý “bào” SEVENTEEN hết sức có thể ngay trước thềm nhập ngũ của các thành viên.