Sự thật gây sốc: Nguy cơ rối loạn cương dương tăng gấp 3 nếu nam giới ăn đồ cay quá con số này mỗi tuần!

Ớt, lẩu cay, mì cay cấp độ… với nhiều nam giới, ăn cay là "chân ái". Nhưng một nghiên cứu được truyền thông Anh dẫn lại cho thấy: nam giới ăn đồ cay hơn 3 lần mỗi tuần có nguy cơ rối loạn cương dương tăng gấp 3 lần so với người ăn ít hoặc không ăn.

Thông tin này khiến không ít người giật mình. Vậy ăn cay thực sự ảnh hưởng thế nào đến khả năng cương?

Theo một nhóm bác sĩ tiết niệu tại Đại học Nam Hoa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), có mối liên hệ rõ ràng giữa tần suất ăn cay và mức độ rối loạn cương dương. Đặc biệt, ở nhóm không hút thuốc, người ăn cay trên 3 lần mỗi tuần có nguy cơ cao hơn đáng kể.

Vì sao ăn đồ cay nhiều có thể liên quan đến rối loạn cương?

Rối loạn cương dương không chỉ là vấn đề "chuyện ấy", mà là vấn đề mạch máu và hormone theo các cách sau:

1. Ảnh hưởng đến testosterone

Một số dữ liệu cho thấy nam giới ăn cay thường xuyên có nồng độ testosterone thấp hơn khoảng 10 đến 12% so với người không ăn cay. Testosterone là hormone quan trọng duy trì ham muốn và khả năng cương. Khi hormone này giảm, phản ứng cương cũng suy yếu.

2. Tác động lên hệ tim mạch

Ớt chứa capsaicin, có thể gây giãn mạch tạm thời. Tuy nhiên, ăn quá nhiều đồ cay, đặc biệt kết hợp dầu mỡ và muối, có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, rối loạn chuyển hóa và tiểu đường. Đây đều là yếu tố nguy cơ lớn của rối loạn cương dương.

Giáo sư tiết niệu Raj Persad (Anh) cho rằng có thể chính các bệnh nền đi kèm ở người ăn cay thường xuyên mới là "thủ phạm" thực sự làm tăng nguy cơ.

3. Ảnh hưởng gián tiếp qua tâm lý và thần kinh

Người ăn cay quá mức có thể dễ kích thích thần kinh giao cảm, tăng nhịp tim, tăng cortisol. Căng thẳng kéo dài và hormone stress cao có thể ức chế testosterone, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cương.

Ăn đồ cay bao nhiêu để tránh rối loạn cương dương?

Con số cần nhớ các chuyên gia đưa ra là KHÔNG quá 3 lần mỗi tuần

Nghiên cứu được nhắc tới cho thấy mốc 3 lần mỗi tuần là ranh giới đáng chú ý. Nam giới ăn cay vượt mức này có nguy cơ rối loạn cương dương cao hơn khoảng 3 lần so với người ăn ít.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh: đây là mối liên hệ quan sát, chưa thể khẳng định ăn cay trực tiếp gây rối loạn cương. Những yếu tố như hút thuốc, béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân hàng đầu.

Vậy có nên bỏ hoàn toàn đồ cay?

Câu trả lời là KHÔNG nhất thiết. Ăn cay ở mức vừa phải không đồng nghĩa với nguy cơ cao. Vấn đề nằm ở tần suất và tổng thể lối sống.

Giáo sư tiết niệu Raj Persad khuyến nghị nam giới nếu đã có dấu hiệu rối loạn cương nên:

- Giảm tần suất ăn cay xuống dưới 3 lần mỗi tuần

- Kiểm soát cân nặng

- Ngủ đủ giấc và hạn chế rượu bia

- Kiểm tra tim mạch và đường huyết

Rối loạn cương dương thường là "tín hiệu cảnh báo sớm" của vấn đề mạch máu. Vì vậy, thay vì chỉ tìm thuốc cải thiện khả năng cương, điều quan trọng hơn là điều chỉnh chế độ ăn và lối sống.

Ăn cay có thể không phải là "thủ phạm duy nhất", nhưng nếu bạn đang vượt mốc 3 lần mỗi tuần và bắt đầu thấy phong độ giảm sút, có lẽ đã đến lúc nên tiết chế.

Nguồn và ảnh: HK01, Family Doctor