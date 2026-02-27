Loại củ ít "ngậm" thuốc trừ sâu, bổ ngang thịt cá mà ít ai hay

Khám phá những tác dụng tuyệt vời của khoai sọ đối với sức khỏe

Khoai sọ là loại củ có giá trị dinh dưỡng cao gấp 1,5 lần khoai tây, rất tốt cho sức khỏe nhưng ít người biết.

Đáng chú ý, trong các sách thuốc của Đông y, khoai sọ thường gọi là dụ nãi, dụ đầu, dụ căn... Tên khoa học là Colocasia antiquorum Schott., (Colocasia esculenta (L.) Schott., thuộc họ Ráy (Araceae).

Củ khoai sọ mọc dại thường có màu tím, ăn thì phá khí, không bổ. Củ khoai sọ được trồng có bột màu trắng dính, vị ngọt hơi the, trơn nhớt. Đặc biệt, khoai sọ trồng ở nước ta bao gồm nhiều giống như:

Giống khoai đốm: Cây cao, có thể trồng trên cạn hay dưới nước, củ ăn rất ngứa.

Giống mống hương: Cây nhỏ, thường trồng ở đồng màu, củ màu phớt hồng hoặc vàng nhạt, ăn ngon.

Giống mống riềng: Loại này cho năng suất cao nhưng ăn ngứa.

Ảnh minh họa

Điều đáng nói, khoai sọ trồng ở ruộng không thoát nước thường ngứa. Do đó, với người dễ bị dị ứng khoai sọ, trước khi gọt vỏ, không rửa khoai sọ với nước, có thể sử dụng găng tay thực phẩm để làm sạch.

Đặc biệt, khoai sọ phát triển dưới lòng đất, được lớp đất dày bao bọc như một “tấm áo giáp” bảo vệ, giúp hạn chế sâu bệnh. Vì vậy, đây cũng là loại thực phẩm có độ an toàn cao, gần như không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Ảnh minh họa

Giảm mệt mỏi: Khoai sọ chứa nhiều chất nhầy (mucin), khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành kháng thể, giúp tăng cường miễn dịch, điều mà cơ thể rất cần vào mùa thu đông. Không chỉ vậy, khoai sọ là thực phẩm kiềm, có khả năng trung hòa axit dư thừa, giúp cân bằng môi trường trong cơ thể, giảm tình trạng mệt mỏi, uể oải khi thời tiết chuyển lạnh.

Rất tốt cho tiêu hóa: Trong thành phần của loại củ này chứa tới 27% chất xơ nên được phân giải và hấp thụ hoàn toàn. Phân được tạo ra sau đó sẽ di chuyển nhanh xuống ruột và thải ra ngoài dễ dàng. Do đó, bạn có thể điều trị chứng táo bón, giúp nhuận tràng hơn bằng khoai sọ. Theo nghiên cứu khoảng 100 gram cung cấp cho 4,1 gram hoặc 11% nhu cầu chất xơ hàng ngày. Cùng với chất xơ, carbohydrate phức sẽ làm chậm tiêu hóa.

Chống lão hóa hiệu quả: Củ khoai sọ giàu vitamin E và vitamin A là hai loại vitamin có khả năng chống lại sự lão hóa. Nếu bổ sung loại củ này bạn sẽ giảm thiểu và làm mờ được các nếp nhăn, vết thâm. Đồng thời những tế bào bị hư hại cũng sẽ được làm trẻ hóa.

Tốt cho trái tim: Ăn khoai sọ thường xuyên rất tốt cho sức khỏe bởi khoai sọ cung cấp một số loại chất khoáng quan trọng như kẽm, magie, đồng, sắt và mangan. Nó cũng chứa hàm lượng kali cao. Kali là một thành phần quan trọng của tế bào và chất dịch cơ thể giúp điều chỉnh nhịp tim. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ chứa trong loại củ này còn có tác dụng giảm cholesterol, một yếu tố dẫn đến bệnh tim mạch, mạch vành. Do đó, thành mạch máu sẽ không bị xơ vữa, tắc nghẽn nên trái tim sẽ luôn hoạt động khỏe mạnh.

Tăng cường hệ thống miễn dịch: Loại củ quen thuộc này chứa rất nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa khác giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Bằng cách loại bỏ các gốc tự do, cơ thể sẽ tỉnh táo và chống lại nhiều loại bệnh nguy hiểm.

Món ngon từ khoai sọ

Một món ngon khó bỏ qua là khoai sọ hấp cách thủy cùng sườn non. Vị ngọt từ sườn hòa cùng độ bùi dẻo của khoai, vừa ngon, vừa bổ, lại hạn chế dầu mỡ, rất hợp cho bữa cơm gia đình ngày se lạnh.

Khoai sọ là món ăn quen thuộc được bà nội trợ biến tấu với nhiều món ngon từ mặn đến ngọt như chè, bánh, các loại canh, xào độc đáo và cách nấu lại cực kỳ đơn giản.

Món canh khoai sọ nấu sườn

Khoai sọ nấu sườn là món canh siêu đơn giản, nhanh gọn nhưng rất ngon miệng. Ảnh minh họa.

Chuẩn bị 1-2 nhánh sườn non khoảng 2-3gr ngâm muối rửa sạch, chần qua nước sôi rồi bắt lên bếp nấu hầm 30 phút cho mềm. bạn có thể đập dập 2-3 củ hành tím bỏ vào hầm cùng sườn cho thơm.

Trong khi chờ sườn mềm, bạn gọt 3-4gr khoai sọ và 1 củ cà rốt rồi rửa sạch, để ráo nước cắt miếng vừa ăn.

Để nấu canh khoai sọ thơm ngon, nhất định không thể thiếu ngò gai, rau ngổ, hành lá. Các loại rau thơm này rửa sạch, cắt nhỏ.

Lưu ý khi sườn mềm, bạn cho khoai sọ, cà rốt vào nấu chín rồi nêm nếm đường, muối, hạt nêm, tiêu... vừa ăn. Khoai chín, bạn tắt bếp, múc canh khoai sọ ra tô và rắc hành lá, ngò gai, rau ngổ đã chuẩn bị lên trên. Chuẩn bị thêm chén nước mắm nguyên chất với ớt xắt thật quyến rũ.

Khoai sọ chiên xù

Ảnh minh họa.

Món ăn vặt này không những khiến trẻ con mê mẩn mà người lớn cũng ghiền, có thể ăn no, ăn vặt, ăn bữa phụ thật tuyệt trong những ngày thời tiết ủ ê mưa dầm này.

Chuẩn bị 1 kg khoai sọ củ già để đảm bảo khoai không bị sượng, bị nước, rửa sạch và bỏ vào nồi luộc chín rồi vớt ra để nguội và lột sạch vỏ.

Bước tiếp theo, bạn dùng khoảng 3 lạng bột chiên giòn cho vào tô, pha thêm 1 muỗng cà phê bột nêm, ít muối và trộn với nước cho hỗn hộp bột này sền sệt. Bạn chuẩn bị thêm 1 dĩa đựng khoảng 3 lạng bột chiên xù.

Bắt chảo dầu nóng lên bếp. Dùng xiên que xiên qua từng củ khoai sọ đã lột vỏ rồi rồi nhúng qua hỗn hợp bột chiên giòn pha nước sền sệt, sau đó lăn thêm một lớp bột chiên xù bên ngoài rồi cho khoai vào chiên đến khi vàng đều. Sau đó, vớt khoai ra đĩa. Bạn có thể thưởng thức khoai sọ chiên xù này chấm với tương ớt.