Cô gái 26 tuổi đau bụng dữ dội, bác sĩ “chết lặng” khi phát hiện thứ bên trong

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (Tuyên Quang), đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân nuốt phải 3 que tăm, có nguy cơ thủng ruột và nhiễm trùng ổ bụng, đe dọa tính mạng.

Cụ thể, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nữ S.T.C 26 tuổi, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang nhập viện vào ngày mùng 3 Tết trong tình trạng đau bụng dữ dội, cơn đau tăng dần kèm buồn nôn.

Nữ bệnh nhân tiếp tục điều trị và theo dõi sức khoẻ. Ảnh: BVCC.

Khai thác tiền sử bệnh cho thấy, trước đó bệnh nhân đi ăn cỗ cưới. Trong bữa tiệc có món thịt xiên được cố định bằng que tăm. Do ăn uống vội vàng, bệnh nhân đã vô tình nuốt phải tăm mà không hay biết.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) ổ bụng ghi nhận hình ảnh dị vật tăng tỷ trọng tại đại tràng lên, kích thước khoảng 24 x 2,5 mm, nghi đã đâm xuyên thành đại tràng ra ngoài, kèm thâm nhiễm mỡ xung quanh – dấu hiệu cảnh báo nguy cơ thủng ruột và viêm phúc mạc.

Ngoài ra, trong lòng ruột non vùng dưới rốn còn phát hiện thêm một dị vật tăng tỷ trọng khác, kích thước khoảng 48 x 2,2 mm, nằm dọc theo lòng ruột. Tổng cộng có ba dị vật sắc nhọn trong đường tiêu hóa.

Trước nguy cơ biến chứng nặng như thủng ruột, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng, các bác sĩ đã chỉ định mổ cấp cứu. Ê-kíp phẫu thuật đã lấy thành công các dị vật, xử trí tổn thương đại tràng và làm sạch ổ bụng. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và hiện đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Tai nạn nuốt tăm không phải hiếm khi thói quen ngậm tăm hoặc vừa nói chuyện vừa dùng tăm dễ dẫn đến vô tình nuốt phải. Tăm tre mảnh, cứng và sắc, rất khó phát hiện trên X-quang thường quy nhưng có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa.

