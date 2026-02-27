Tiểu đường “rất sợ” một loại củ bán đầy chợ Việt: Biết ăn thì đường huyết giảm tới 50%

Tiểu đường tuýp 2, căn bệnh gây ra tình trạng đường huyết không ổn định, có thể tàn phá cơ thể. Tuy nhiên, việc lựa chọn thực phẩm thông minh có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chỉ số này. Nghiên cứu phát hiện rằng một loại củ quen thuộc có thể làm giảm tới 50% đường huyết.

Tiểu đường tuýp 2 phát triển khi tuyến tụy không sản xuất đủ insulin để kiểm soát lượng đường trong máu, hoặc khi các tế bào của cơ thể không sử dụng hiệu quả insulin được tạo ra.

Insulin đóng vai trò thiết yếu trong việc kiểm soát đường huyết. Khi cơ chế này bị rối loạn, đường huyết có thể tăng vọt lên mức nguy hiểm.

Tiểu đường tuýp 2 phát triển khi tuyến tụy không sản xuất đủ insulin để kiểm soát lượng đường trong máu, hoặc khi các tế bào của cơ thể không sử dụng hiệu quả insulin được tạo ra.

Tuy nhiên, một giải pháp hiệu quả có thể gần hơn bạn nghĩ. Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên lần thứ 97 của Hiệp hội Nội tiết ở San Diego, Mỹ, cho thấy chiết xuất từ củ hành tây đã làm giảm mạnh lượng đường huyết tăng cao ở những con chuột mắc tiểu đường khi được sử dụng cùng với thuốc điều trị tiểu đường metformin.

Hành tây giúp giảm đường huyết như thế nào?

“Hành tây là thực phẩm rẻ tiền và dễ kiếm, đồng thời đã được sử dụng như một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ lâu,” nhà nghiên cứu chính, bác sĩ Anthony Ojieh, đến từ Đại học Bang Delta, tại Abraka, Nigeria, cho biết. “Nó có tiềm năng được sử dụng trong điều trị bệnh nhân tiểu đường.”

Ông Ojieh và các đồng nghiệp đã cho metformin kết hợp với các liều chiết xuất hành tây khác nhau – 200mg, 400mg và 600mg trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày – cho ba nhóm chuột bị gây tiểu đường bằng phương pháp y khoa nhằm xác định liệu điều này có tăng hiệu quả của thuốc hay không. Nghiên cứu cũng cho ba nhóm chuột không mắc tiểu đường có mức đường huyết bình thường dùng metformin và chiết xuất hành tây để so sánh.

Hai nhóm đối chứng, một nhóm không mắc tiểu đường và một nhóm mắc tiểu đường, không được dùng metformin hay chiết xuất hành tây.

Hai nhóm khác, một mắc tiểu đường và một không mắc, chỉ được dùng metformin mà không có chiết xuất hành tây. Mỗi nhóm gồm năm con chuột.

Kết quả cho thấy chiết xuất hành tây ở liều 400mg và 600mg đã làm giảm đáng kể lượng đường huyết lúc đói ở chuột mắc tiểu đường lần lượt 50% và 35%, khi so sánh với mức nền được ghi nhận lúc bắt đầu nghiên cứu trước khi chuột được dùng chiết xuất hành.

Chiết xuất hành tây đã làm giảm đáng kể lượng đường huyết lúc đói ở chuột mắc tiểu đường.

Tuy nhiên, chiết xuất hành tây lại làm tăng cân trung bình ở chuột không mắc tiểu đường nhưng không gây ảnh hưởng tương tự ở chuột mắc bệnh. “Hành tây không chứa nhiều calo,” ông Ojieh giải thích. “Tuy nhiên, có vẻ như nó làm tăng tốc độ trao đổi chất và từ đó làm tăng cảm giác thèm ăn, dẫn đến việc ăn nhiều hơn.”

Ông Ojieh tiếp tục: “Chúng tôi cần nghiên cứu cơ chế mà hành tây làm giảm đường huyết. Hiện chúng tôi vẫn chưa có lời giải thích.”

Chiết xuất hành tây được sử dụng trong thí nghiệm được tạo ra từ củ hành tây, có thể mua tại bất kỳ siêu thị địa phương nào.

Nếu áp dụng cho con người, chiết xuất này thường sẽ được tinh chế để chỉ đo lường các thành phần hoạt tính nhằm xác định liều dùng phù hợp, ông Ojieh lưu ý.

Hành tây có thể được thêm vào nhiều món ăn, trong đó có salad.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) giải thích: “Một chế độ ăn uống lành mạnh và duy trì vận động sẽ giúp bạn kiểm soát mức đường huyết. Điều này cũng giúp bạn kiểm soát cân nặng và cảm thấy khỏe mạnh hơn nói chung.”

Để giúp điều hòa lượng đường trong máu, NHS khuyến nghị bổ sung “đa dạng các loại thực phẩm” vào chế độ ăn, bao gồm các loại rau củ như hành tây.

“Hãy giữ lượng đường, chất béo và muối ở mức tối thiểu,” NHS khuyến cáo. Như với bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, bác sĩ đa khoa tại địa phương là người phù hợp nhất để trao đổi nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào.