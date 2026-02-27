3 bộ phận của gà bị “kết án” độc? Sự thật từ góc nhìn dinh dưỡng

Dưới góc nhìn chuyên môn, PGS.TS.BS Lâm Vĩnh Niên – Trưởng khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã có những phân tích cụ thể để giúp người dân hiểu đúng và ăn đúng.

Ăn da gà có hại?

Theo PGS Lâm Vĩnh Niên, bản thân da gà nếu xét riêng về mặt cấu trúc chỉ là lớp biểu mô, không phải yếu tố nguy hại. Tuy nhiên, da gà luôn đi kèm lớp mỡ dưới da và rất khó tách rời hoàn toàn. Chính lớp mỡ này mới là vấn đề cần lưu ý.

“Mỡ gà không xấu như mỡ từ thịt đỏ, nhưng vẫn là nguồn cung cấp chất béo đáng kể. Vì vậy, điều quan trọng là kiểm soát tổng lượng chất béo nạp vào trong ngày”, PGS Lâm Vĩnh Niên phân tích.

Một ví dụ cụ thể được đưa ra: 100 gram thịt gà có thể chứa khoảng 40–45 gram chất béo, tương đương gần hai phần ba nhu cầu chất béo khuyến nghị trong ngày của một người trưởng thành. Do đó, nếu ăn nhiều da gà hoặc tiêu thụ lượng lớn thịt gà trong một bữa, tổng lượng chất béo sẽ tăng đáng kể.

Tuy nhiên, nếu chỉ ăn một vài miếng da nhỏ, khoảng 15–20 gram trong một bữa ăn, thì với người khỏe mạnh bình thường, điều này không phải vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề nằm ở tần suất và tổng lượng tiêu thụ, chứ không phải ở một vài miếng da đơn lẻ.

Da gà luôn đi kèm lớp mỡ dưới da và rất khó tách rời hoàn toàn (Ảnh minh họa).

Phao câu, lòng gà có “độc” như lời đồn?

Trên mạng xã hội, nhiều thông tin cho rằng phao câu và lòng gà là những bộ phận “độc hại”, nên tránh tuyệt đối. Theo PGS Lâm Vĩnh Niên, cách hiểu này chưa đầy đủ.

Phao câu và lòng gà thuộc hệ tiêu hóa của con vật. Về mặt dinh dưỡng, đây vẫn là thực phẩm cung cấp đạm và chất béo. Tuy nhiên, do là bộ phận của ống tiêu hóa nên chúng có thể chứa vi khuẩn hoặc tàn dư từ quá trình tiêu hóa nếu không được làm sạch kỹ lưỡng.

“Nếu quá trình giết mổ, sơ chế và chế biến không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ nhiễm vi sinh vật có hại là điều có thể xảy ra. Khi đó, vấn đề không nằm ở bản chất ‘độc’ của thực phẩm, mà nằm ở yếu tố môi trường và khâu xử lý”, PGS Lâm Vĩnh Niên nhấn mạnh.

Đối với phao câu, đây là nơi có tuyến tiết nhờn của gà, tương tự tuyến mồ hôi ở người, nên chứa nhiều chất béo. Lòng gà cũng thuộc nhóm thực phẩm khá giàu béo. Vì vậy, cả hai bộ phận này đều nên ăn với lượng vừa phải.

Phao câu gà (Ảnh minh họa).

Nếu được làm sạch kỹ, nấu chín hoàn toàn và sử dụng ở mức hợp lý, chúng không phải là “chất độc” theo đúng nghĩa. Ngược lại, nguy cơ chỉ xuất hiện khi chế biến không đảm bảo vệ sinh hoặc ăn quá nhiều trong thời gian dài.

Thịt gà loại thịt tốt cho sức khỏe

Về tổng thể, thịt gà thuộc nhóm thịt trắng. So với thịt đỏ như thịt heo, thịt bò, thịt gà được đánh giá là có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng chất béo thấp hơn và thành phần đạm chất lượng cao.

“Thịt gà là nguồn protein có giá trị sinh học cao, phù hợp để đưa vào khẩu phần ăn thường xuyên”, PGS Lâm Vĩnh Niên cho biết.

Về khẩu phần, với người trưởng thành khỏe mạnh, mỗi bữa ăn có thể sử dụng khoảng 100–120 gram thịt gà là phù hợp. Mức này giúp cung cấp đủ lượng protein cần thiết cho một bữa mà không làm tăng quá mức tổng lượng chất béo trong ngày.

Tuy nhiên, việc sử dụng bao nhiêu còn tùy thuộc vào nhu cầu năng lượng, tình trạng sức khỏe và tổng thể khẩu phần trong ngày. Nếu trong ngày đã tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu béo khác, thì lượng thịt gà – đặc biệt là phần da – nên được điều chỉnh giảm xuống.

Theo chuyên gia, có ba nguyên tắc quan trọng khi sử dụng thịt gà:

- Kiểm soát khẩu phần, tránh ăn quá nhiều trong một bữa.

- Hạn chế phần da và các bộ phận giàu béo nếu đang cần kiểm soát cân nặng, mỡ máu.

- Đảm bảo vệ sinh thực phẩm: làm sạch kỹ lòng, phao câu; nấu chín hoàn toàn để giảm nguy cơ vi sinh vật có hại.

“Chúng ta không cần tuyệt đối hóa việc kiêng khem. Điều quan trọng là nhìn vào tổng thể khẩu phần ăn trong ngày, cân bằng giữa các nhóm thực phẩm và điều chỉnh lượng phù hợp với nhu cầu cá nhân”, PGS Lâm Vĩnh Niên khuyến nghị.