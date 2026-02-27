Lạm dụng rượu, nhiều ca rối loạn tâm thần nguy hiểm

Tối ngày 24/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận bệnh nhân nam 51 tuổi với nhiều vết thương nghiêm trọng do tự gây ra sau khi uống nhiều rượu. Người bệnh kích động, mất kiểm soát, dùng vật sắc nhọn cắt vùng cổ và tay, nhập viện trong tình trạng mất máu nhiều, vết thương cổ sâu, nguy cơ tử vong.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định tổn thương hở liên quan thanh quản và khí quản, lập tức chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ được triển khai khẩn trương, xử trí đường thở và cầm máu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tạm ổn định nhưng vẫn cần theo dõi sát tại Khoa Hồi sức do nguy cơ biến chứng.

Trước đó, đơn vị cấp cứu của bệnh viện cũng tiếp nhận hai bệnh nhân khác có rối loạn tâm thần do rượu với nhiều thương tích kèm bệnh lý nội khoa. Sau điều trị tích cực, các bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục theo dõi tại chuyên khoa tâm thần.

Theo bác sĩ, rối loạn tâm thần và hành vi do rượu là nhóm bệnh liên quan chất kích thích, có thể gây lo âu, trầm cảm, hoang tưởng, ảo giác, hội chứng cai rượu nặng như run tay, co giật, mê sảng. Đáng lo ngại, người bệnh có thể kích động, tự gây thương tích hoặc gây nguy hiểm cho người khác, đặc biệt khi có sẵn stress hoặc bệnh lý tâm thần tiềm ẩn.

Các chuyên gia khuyến cáo không lạm dụng rượu bia, không tự ý cai rượu đột ngột khi đã lệ thuộc mà cần có hướng dẫn y tế. Khi người thân xuất hiện biểu hiện bất thường như kích động, mất ngủ kéo dài, nói nhảm hoặc hoang tưởng, cần đưa đến cơ sở y tế sớm để được can thiệp kịp thời.