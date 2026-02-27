Người đàn ông suýt phải chạy thận, kim loại nặng trong cơ thể cao gấp 6 lần vì ngày nào cũng ăn 1 loại cá

Một người đàn ông ngoài 60 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc), rất mê câu cá biển, gần như ngày nào cũng ăn cá do chính mình đánh bắt. Trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, ông bất ngờ phát hiện chức năng thận suy giảm. Sau khi loại trừ các nguyên nhân thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường hay dùng thuốc độc thận, bác sĩ chỉ định xét nghiệm kim loại nặng.

Kết quả cho thấy nồng độ asen trong nước tiểu của ông cao gần gấp 6 lần mức cho phép. Khai thác kỹ tiền sử ăn uống, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có thói quen ăn nhiều cá biển sâu trong thời gian dài. Đây được cho là nguồn tích lũy asen dẫn đến tình trạng ngộ độc mạn tính, ảnh hưởng chức năng thận. Sau khi ngừng ăn nhiều hải sản và được điều trị, chức năng thận của bệnh nhân dần cải thiện.

Asen chính là thạch tín, chất từng được biết đến như một loại độc dược trong lịch sử. Trong đời sống hiện đại, asen có thể xâm nhập cơ thể qua nước ngầm ô nhiễm, nông sản trồng trên đất nhiễm độc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, môi trường công nghiệp và đặc biệt là một số loại hải sản.

Trong chuỗi thức ăn, asen có thể tích lũy từ sinh vật nhỏ lên cá lớn. Cá biển sâu, động vật giáp xác và nhuyễn thể có nguy cơ chứa hàm lượng asen cao hơn. Một số tảo biển, thảo dược nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt cũng có thể nhiễm kim loại nặng.

Điều đáng lo ngại là ngộ độc asen mạn tính thường không có triệu chứng rầm rộ. Khác với ngộ độc cấp tính có thể gây tiêu chảy dữ dội, rối loạn nhịp tim hoặc hôn mê, tình trạng mạn tính diễn tiến âm thầm nhưng kéo dài.

Các dấu hiệu có thể bao gồm suy giảm chức năng thận hoặc viêm gan không rõ nguyên nhân, tăng nguy cơ ung thư gan, phổi, bàng quang và da, tê bì tay chân, yếu cơ. Một biểu hiện đặc trưng là xuất hiện các vạch trắng ngang trên móng tay, còn gọi là đường Mees, gợi ý phơi nhiễm asen mạn tính.

Theo các chuyên gia thận học, ba nhóm người nên cân nhắc tầm soát kim loại nặng khi có nghi ngờ gồm: người có bệnh mạn tính không rõ nguyên nhân như suy thận, huyết áp khó kiểm soát, đường huyết dao động bất thường kèm mệt mỏi, tê bì; người ăn lượng lớn cá biển sâu, nhuyễn thể trong thời gian dài; và người sử dụng thực phẩm chức năng, thảo dược không rõ nguồn gốc hoặc nhập khẩu không chính thống.

Nếu phát hiện kim loại nặng vượt ngưỡng, việc đầu tiên là rà soát và loại bỏ nguồn phơi nhiễm trong chế độ ăn và môi trường sống. Điều chỉnh lối sống thường hiệu quả hơn chỉ dựa vào thuốc. Chế độ ăn đa dạng, không lạm dụng một loại thực phẩm duy nhất và tăng cường rau quả giàu vitamin A, C, E có thể hỗ trợ cơ thể chống lại stress oxy hóa do kim loại nặng gây ra.

Cá vẫn là thực phẩm tốt nếu ăn điều độ và đa dạng nguồn. Nhưng bất kỳ thực phẩm nào, khi sử dụng quá mức trong thời gian dài, đều có thể tiềm ẩn nguy cơ. Với kim loại nặng, sự tích lũy âm thầm mới chính là điều đáng cảnh giác.

Nguồn và ảnh: TOPick