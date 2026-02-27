Người đàn ông hoại tử chân, viêm loét triền miên ở tuổi 62: Bác sĩ chỉ rõ 4 “thủ phạm” phá hủy mạch máu

Ngày 26/2, Bác sĩ chuyên khoa cấp II Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ về một ca bệnh đặc biệt mà khoa đang điều trị.

Bệnh nhân là nam giới, 62 tuổi, mắc đái tháo đường nhiều năm, đã cắt cụt dưới gối chân trái vì tắc mạch và nhiễm trùng bàn chân. Tuy nhiên, bác sĩ Tuấn cho biết mỏm cụt của bệnh nhân tiếp tục loét, nhiễm trùng tái phát. Bàn chân phải hoại tử khô, các ngón lần lượt rụng đi. Mỗi lần thay băng là một lần đau đớn.

Bệnh nhân đã cắt cụt dưới gối chân trái, nay viêm loét tái phát. (Ảnh: Bác sĩ cung cấp)

Bàn chân phải bị hoại tử khô, ngón chân rụng dần. (Ảnh: Bác sĩ cung cấp)

Theo bác sĩ Tuấn, phía sau những biến chứng này là một quá trình đã kéo dài nhiều năm:

- tăng đường huyết mạn tính

- hút thuốc lá hơn 50 năm

- rượu bia hằng ngày

- ít tái khám vì tự đo đường huyết thấy vẫn ổn.

Vị chuyên gia nội tiết - đái tháo đường cho rằng 4 yếu tố này đã âm thầm phá hủy mạch máu, và tổn thương thật sự xảy ra ở những nơi người bệnh không nhìn thấy.

“Lớp nội mạc mạch máu bị viêm và xơ vữa tiến triển, các mao mạch nuôi dưỡng thần kinh bị hủy hoại, sợi thần kinh mất dần chức năng cảm giác bảo vệ.” bác sĩ Tuấn giải thích.

“Khi mất cảm giác đau, một vết trầy xước nhỏ có thể trở thành ổ loét sâu; khi mạch máu chi dưới bị hẹp tắc, mô không đủ oxy để lành; khi nhiễm trùng chồng lên thiếu máu nuôi, cắt cụt nhiều khi là lựa chọn cuối cùng để giữ mạng sống.”

Tác hại của những thói xấu kéo dài

Giải thích thêm về tác hại của thuốc lá và rượu bia, vị chuyên gia đến từ Bạch Mai chia sẻ: “Thuốc lá làm co mạch và thúc đẩy xơ vữa; rượu bia làm khó kiểm soát đường huyết và tăng nguy cơ té ngã, chấn thương; tất cả cộng hưởng khiến bàn chân đái tháo đường tiến triển nhanh và nặng hơn.”

Bác sĩ chuyên khoa II Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Bác sĩ cung cấp)

Một sai lầm khác mà bác sĩ Tuấn muốn cảnh báo người bệnh tiểu đường là chỉ tập trung vào chỉ số đường huyết.

Anh phân tích: “Điều đáng tiếc là nhiều người tin rằng chỉ cần tự thử đường huyết không quá cao là đủ an tâm nhưng thật ra kiểm soát bệnh là một chiến lược toàn diện: đánh giá HbA1c định kỳ, tối ưu huyết áp và lipid máu, sàng lọc biến chứng thần kinh – mạch máu – thận – mắt, kiểm tra bàn chân mỗi lần khám, điều chỉnh thuốc kịp thời và phải bỏ thuốc lá, hạn chế rượu.”

“Không tuân thủ điều trị và không tái khám định kỳ khiến chúng ta bỏ lỡ cửa sổ vàng để ngăn biến chứng.”

Cuối cùng, bác sĩ Tuấn nhắn nhủ: “Đái tháo đường tiến triển âm thầm, nhưng hậu quả lại rất rõ ràng. Phòng ngừa thì luôn nhẹ nhàng hơn điều trị biến chứng và kiểm soát tốt, kiểm soát toàn diện là chìa khoá để giữ lại chất lượng sống tốt nhất cho người bệnh.”

Trường hợp trên là lời cảnh tỉnh cho người mắc đái tháo đường: biến chứng không xảy ra trong ngày một ngày hai mà tích lũy âm thầm qua từng thói quen xấu. Kiểm soát đường huyết thôi chưa đủ, người bệnh cần theo dõi toàn diện, tái khám định kỳ và thay đổi lối sống sớm để tránh những hậu quả không thể đảo ngược.