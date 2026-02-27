Nam giới thức dậy mà không thấy dấu hiệu này, cẩn thận kẻo tim mạch đang gặp nguy

Rối loạn cương dương từ lâu thường được nhìn nhận là vấn đề riêng tư của nam giới. Tuy nhiên, ngày càng nhiều bằng chứng khoa học cho thấy đây không chỉ là câu chuyện trong phòng ngủ. Đặc biệt, nếu một người đàn ông thường xuyên thức dậy mà không có hiện tượng cương dương buổi sáng – dấu hiệu sinh lý tự nhiên ở nam giới khỏe mạnh – thì đó có thể là tín hiệu cảnh báo sớm về sức khỏe tim mạch.

Kết quả của nghiên cứu kéo dài 12 năm

Thông tin trên được nhấn mạnh trong một nghiên cứu công bố trên Journal of the Endocrine Society , do bác sĩ Leen Antonio (Bệnh viện Đại học KU Leuven, Bỉ) và cộng sự thực hiện.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của gần 2.000 nam giới từ 40 đến 79 tuổi tham gia Nghiên cứu Lão hóa ở Nam giới châu Âu giai đoạn 2003–2005. Các triệu chứng tình dục, bao gồm rối loạn cương dương, khả năng cương buổi sáng và ham muốn tình dục, được đánh giá thông qua bảng câu hỏi. Nồng độ hormone sinh dục được đo bằng phương pháp khối phổ – kỹ thuật cho phép xác định chính xác sự hiện diện và nồng độ hormone trong cơ thể.

Một nam giới thường xuyên thức dậy mà không có hiện tượng cương dương buổi sáng thì đó có thể là tín hiệu cảnh báo sớm vấn đề về tim mạch (Ảnh minh họa).

Sau thời gian theo dõi kéo dài 12 năm, khoảng 25% số người tham gia đã qua đời. Kết quả cho thấy, những nam giới có mức testosterone bình thường nhưng bị rối loạn cương dương có nguy cơ tử vong cao hơn 51% so với những người không có triệu chứng này.

Đáng chú ý, ngay cả khi xét đến yếu tố testosterone – vốn thường được cho là nguyên nhân chính gây rối loạn cương dương – thì bản thân các triệu chứng tình dục, đặc biệt là tình trạng không có hoặc suy giảm cương buổi sáng, vẫn liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn.

Trong khi đó, giảm ham muốn tình dục đơn thuần lại không cho thấy mối liên hệ rõ ràng với nguy cơ tử vong sớm.

Vì sao cương dương vào buổi sáng ở nam giới lại liên quan tới tim mạch?

Theo bác sĩ Antonio, cả bệnh mạch máu và nồng độ testosterone thấp đều có thể ảnh hưởng đến chức năng cương dương. Tuy nhiên, hệ mạch máu mới là yếu tố then chốt.

Các mạch máu cung cấp máu cho dương vật có kích thước nhỏ hơn so với động mạch vành nuôi tim. Điều này đồng nghĩa với việc nếu cơ thể xuất hiện tình trạng xơ vữa động mạch – tức mảng bám tích tụ làm cản trở lưu thông máu – thì lưu lượng máu đến dương vật có thể bị ảnh hưởng sớm hơn so với tim.

Nói cách khác, rối loạn cương dương có thể xuất hiện trước khi bệnh tim mạch biểu hiện rõ ràng. Vì vậy, việc nam giới thường xuyên thức dậy mà không có hiện tượng cương buổi sáng có thể là "chuông báo động" sớm cho tình trạng mạch máu đang gặp vấn đề.

Ngoài bệnh tim mạch, rối loạn cương dương còn có thể liên quan đến các yếu tố như hút thuốc lá, huyết áp cao, cholesterol cao, béo phì, rối loạn giấc ngủ, căng thẳng, lo âu hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc.

Đừng ngại trao đổi với bác sĩ

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng rối loạn cương dương hoàn toàn có thể phòng ngừa và điều trị nếu người bệnh chủ động thay đổi lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Duy trì chế độ ăn lành mạnh, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia không chỉ giúp cải thiện chức năng sinh lý mà còn góp phần bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ tử vong sớm.

Bác sĩ Antonio khuyến cáo, nam giới gặp các triệu chứng rối loạn tình dục nên trao đổi thẳng thắn với bác sĩ để được đánh giá toàn diện. "Các triệu chứng rối loạn tình dục có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về tình trạng sức khỏe kém hoặc đang xấu đi, cũng như nguy cơ gia tăng bệnh tim mạch và tử vong", bác sĩ Antonio cho biết.

Trong nhiều trường hợp, điều khiến nam giới lo lắng nhất lại chính là cơ hội để phát hiện sớm một nguy cơ lớn hơn. Và đôi khi, chỉ một dấu hiệu xuất hiện – hoặc không xuất hiện – vào buổi sáng cũng đủ để nhắc chúng ta chú ý hơn tới trái tim của mình.

Nguồn: CNN