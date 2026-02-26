Không ít nam giới lo lắng rằng làm "chuyện ấy" quá nhiều sẽ khiến dương vật teo nhỏ theo thời gian. Thậm chí có người cho rằng quan hệ dày đặc hoặc "tự xử" thường xuyên có thể làm cơ quan sinh dục nam giảm dần kích thước.

Theo bác sĩ Quách Khải, Phó trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Châu Giang thuộc Đại học Y khoa phía Nam (Trung Quốc) quan niệm này không chính xác về mặt sinh lý. Dương vật không phải là khối cơ đơn thuần mà chủ yếu được cấu tạo từ thể hang và mạch máu. Khi cương, máu bơm đầy vào thể hang làm tăng kích thước cả chiều dài lẫn chu vi.

Ảnh minh hoạ

Bác sĩ Quách Khải cho biết, nếu làm "chuyện ấy" quá mức trong tình trạng cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc suy nhược, lưu lượng máu cung cấp cho thể hang có thể giảm tạm thời. Hệ quả là cương chậm hơn, không đạt độ cứng tối đa và dễ mềm sớm. Khi đó, nam giới có cảm giác dương vật "nhỏ lại". Nhưng đây là giảm kích thước do cương không tối đa, không phải teo mô vĩnh viễn.

Teo thực sự chỉ xảy ra khi mô thể hang thiếu máu kéo dài, bị xơ hóa hoặc tổn thương cấu trúc. Điều này không đến từ việc làm "chuyện ấy" hoặc tác động rất ít, mà thường do các yếu tố bệnh lý hoặc lối sống nguy hiểm.

Đáng lo là nhiều thói quen hằng ngày mới chính là "thủ phạm" âm thầm gây ra tình trạng teo nhỏ và nhiều bệnh tật cho cơ quan sinh dục nam.

Trong đó, có 3 thói quen xấu rất phổ biến mà bác sĩ Quách nhắc nhở năm giới dù đang trẻ khoẻ, sung sức mấy cũng cần bỏ:

1. Hút thuốc kéo dài

Ảnh minh hoạ

Nicotine làm co mạch máu, giảm lưu lượng máu đến dương vật. Khi thể hang không nhận đủ máu trong thời gian dài, mô cương có thể suy yếu dần. Hút thuốc nhiều năm là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây rối loạn cương dương, khiến "cậu nhỏ" trông nhỏ hơn do không đạt độ cương tối đa.

Ngoài ra, thuốc lá còn làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giãn mạch cần thiết cho quá trình cương và chất lượng "chuyện ấy".

2. Ngồi lâu nhiều, ít vận động

Lối sống ngồi nhiều, đặc biệt ở dân văn phòng, khiến tuần hoàn vùng chậu bị ứ trệ. Áp lực kéo dài lên đáy chậu làm giảm lưu thông máu đến dương vật. Về lâu dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cương và khiến nam giới cảm giác kích thước giảm sút.

Ít vận động cũng làm giảm testosterone, hormone quan trọng duy trì khối cơ và chức năng sinh lý nam. Khi testosterone giảm, ham muốn và khả năng cương đều suy yếu.

3. Thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài

Testosterone được sản xuất nhiều nhất vào ban đêm khi ngủ sâu. Thức khuya thường xuyên, làm việc quá sức hoặc stress kéo dài sẽ làm hormone này suy giảm.

Ảnh minh hoạ

Khi nội tiết tố giảm, lưu lượng máu đến dương vật và phản ứng cương đều bị ảnh hưởng. Theo thời gian, nếu không cải thiện, nam giới có thể gặp rối loạn cương mạn tính, khiến "cậu nhỏ" không còn đạt kích thước như trước và suy giảm sức mạnh trong "chuyện ấy".

Khi nào cần đi khám? Nếu dương vật có dấu hiệu giảm kích thước rõ rệt ngay cả khi cương, kèm theo đau, cong bất thường hoặc cương yếu kéo dài, nên đến khoa tiết niệu để được thăm khám. Bác sĩ sẽ đánh giá tuần hoàn thể hang và nội tiết để xác định nguyên nhân cụ thể. Bác sĩ Quách Khải nhấn mạnh: làm "chuyện ấy" điều độ không gây teo nhỏ cơ quan sinh dục. Điều quan trọng là duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và tránh thuốc lá. Nói cách khác, "cậu nhỏ" không teo vì yêu nhiều. Nó suy yếu khi cơ thể bạn bị bỏ bê quá lâu.

Nguồn và ảnh: 39 Health, Family Doctor