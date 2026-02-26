2 loại quả dễ tồn dư thuốc trừ sâu nhất, loại số 1 nhìn cực bắt mắt ngoài chợ

Dâu tây

Ảnh minh họa

Dâu tây là siêu thực phẩm giàu vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa (anthocyanin), mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch, kiểm soát đường huyết và làm đẹp da. Ăn dâu tây giúp giảm viêm, ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng.

Dâu tây thường nằm trong danh sách "12 loại rau quả bẩn nhất" (như theo EWG 2024) vì vỏ mỏng, mọc sát đất và dễ bị sâu bệnh (nhện đỏ, rệp, nấm) tấn công, đòi hỏi phun thuốc nhiều lần. Dâu tây không có vỏ bảo vệ, dễ hấp thụ hóa chất, tồn dư thuốc sâu cao. Theo đó khi ăn cần rửa sạch để bảo vệ sức khỏe.

Để chọn dâu tây tươi ngon, không hóa chất, hãy ưu tiên những quả có màu đỏ tươi đều màu, cuống lá xanh tươi dính chặt, mùi thơm đặc trưng và kích thước vừa phải. Dâu sạch thường chỉ giữ được 1-2 ngày, cuống dễ héo, không bóng mỡ và quả không đồng đều. Tránh quả có đốm xanh/trắng, mùi nhẹ, hoặc kích thước to dị thường.

Cà chua

Cà chua là thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Cà chua là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hằng ngày. Loại quả này cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin A, C, K, B6, folate, thiamin cùng các vi chất thiết yếu gồm kali, mangan, magiê, canxi, phốt pho, đồng, chất xơ và protein.

Theo nghiên cứu một quả cà chua sống cỡ trung bình chứa hơn một gam chất xơ, cung cấp khoảng 22 calo, cùng với các chất dinh dưỡng như vitamin A, kali, chất chống oxy hóa lycopene…

Cà chua là một loại cây thân mềm nên dễ bị các loại côn trùng, sâu, bệnh thế nên trong quá trình trồng, nông dân phải xịt rất nhiều loại thuốc trừ sâu để bảo vệ cây và quả.

Để phân biệt được cà chua "sạch" với cà chua "bẩn", chị em cần lưu ý những điểm sau:

- Những quả cà chua thường chín không đều do sự chênh lệch ánh sáng. Phần nào tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn phần đó thường chín trước. Cà chua phun hóa chất thường có màu đỏ đẹp mắt, chín đều, căng mọng. Trong khi đó, cà chua "sạch" sẽ chín từ từ, từng mảng, chỗ đậm chỗ nhạt.

- Thông thường cà chua tẩm hóa chất, bảo quản lâu ngày thường không còn cuống. Cà chua sạch thường có cuống, tươi hơn. Nên chọn những quả không chín quá, có độ cứng vừa phải, đôi khi có đốm xanh chưa chín hẳn.

- Cà chua chín tự nhiên khi bổ ra sẽ thấy hạt màu trắng vàng chứ không xanh, ruột cũng chín đỏ, chín mềm và có bột.

- Đối với những quả đã bị tiêm hóa chất, dù để lâu ở nhiệt độ ngoài trời cũng không có dấu hiệu hư hỏng.

Gợi ý một số mẹo hay để chọn quả an toàn

- Nên chọn quả còn tươi, không bị trầy xước, có hình dạng bên ngoài bình thường, có màu sắc tự nhiên, giòn chắc, cầm nặng tay.

- Một số loại quả bên trong hư hỏng nhưng bên ngoài vẫn còn tươi do sử dụng hoá chất bảo quản, do đó phải xem kĩ trước khi mua.

- Tránh mua quả gọt vỏ và xắt sẵn, ngâm nước ở ngoài chợ vì ngoài việc nguồn nước ngâm không đảm bảo vệ sinh hay có hoà các hoá chất độc hại để giữ trắng, giòn, các vitamin vốn có trong rau tươi như vitamin C dễ bị hoà tan và mất đi trong nước ngâm.

Cách để làm sạch thực phẩm

Theo CDC Mỹ, hãy rửa tay và các vật dụng cần thiết trước khi sơ chế thực phẩm. Chuyên gia Carissa Galloway hướng dẫn thêm:

- Để rau quả dưới vòi nước lạnh trong bồn rửa

- Dùng khăn giấy hoặc bàn chải chuyên dụng để làm sạch rau quả

- Dùng khăn giấy lau khô sản phẩm nếu bạn chưa định ăn ngay. Các loại rau lá xanh cũng có thể làm khô bằng rổ quay rau.

Bạn không nhất thiết phải dùng baking soda hoặc giấm để làm sạch rau quả.