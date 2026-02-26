Cảnh báo đặc biệt các gia đình đang còn giữ 1 thứ 'quốc hồn quốc túy' trong tủ lạnh

Bánh chưng là một món ăn "quốc hồn quốc túy", không thể thiếu trong mỗi dịp Tết cổ truyền. Tuy nhiên, do thời tiết sau Tết thường ẩm ướt, bánh chưng rất dễ bị mốc hoặc lên men. Thực tế, vài ngày qua và những ngày sắp tới, mưa xuân nhiều, tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc diễn ra phổ biến.

Đứng trước tình trạng này, có thể còn gia đình vì tiếc rẻ đã chọn cách xử lý sai lầm, dẫn đến những rủi ro khôn lường cho sức khỏe.

Sai lầm từ thói quen "tiếc của", "tặc lưỡi"

Nhiều người cho rằng bánh chưng chỉ bị mốc trắng bên ngoài lớp lá hoặc một góc nhỏ của gạo nếp, chỉ cần gọt bỏ phần đó hoặc đem rán chín là có thể ăn bình thường.

Tuy nhiên, nấm mốc không chỉ nằm ở bề mặt mà đã đâm rễ sâu vào bên trong thực phẩm. Ngay cả khi chúng ta cắt bỏ phần mắt thường nhìn thấy mốc, các bào tử nấm và độc tố vẫn có thể tồn tại trong toàn bộ chiếc bánh.

Trên VTC News , TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viên Y học ứng dụng Việt Nam, cảnh báo: với loại thực phẩm có tính mao mạch dẫn như hoa quả, bánh chưng thì khi có một phần bị hỏng, các mao mạch đã dẫn vi khuẩn sang phần lành khác. Do vậy dù cắt phần hỏng nhưng thực ra phần lành cũng đã bị nhiễm nấm mốc.

Độc tố naams moocs nguy hiểm không thể tiêu diệt ở nhiệt độ cao

Nhiều gia đình tin rằng việc rán bánh chưng ở nhiệt độ cao, đó có rán bánh chưng, sẽ tiêu diệt được vi khuẩn và nấm mốc. Đây là một quan niệm cực kỳ nguy hiểm.

Theo cảnh báo của b ác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Viện Dinh dưỡng quốc gia, từng đăng trên VnExpress, ước tính gần 40% loài nấm mốc có thể sản sinh ra độc tố, mức độ khác nhau nên gây bệnh khác nhau.

Ông cảnh báo tình trạng nấm mốc thực phẩm sau Tết dễ xảy ra không chỉ ở bánh chưng mà còn ở mứt, bánh ngọt, và đặc biệt cảnh báo ở nhóm các loại hạt.

Các loại hạt có dầu như lạc, đậu nành, hạt điều, hạt hướng dương; lương thực như gạo, ngô, sắn... thường nhiễm nấm mốc Aspergillus flavus. Nấm này tiết ra độc tố Alfatoxin cực kỳ nguy hiểm. "Độc tố Aflatoxin rất khó bị phân hủy bởi nhiệt độ cao hay hóa chất, như lạc rang ở nhiệt độ 150 độ C các bào tử nấm đều bị diệt nhưng độc tố của chúng không bị phá hủy hoàn toàn, vì vậy ăn vào vẫn nguy hiểm", bác sĩ Tiến cho biết.

Xử lý với bánh chưng sau Tết đúng cách

Thông thường, bánh chưng để trong ngăn mát tủ lạnh ngay sau khi cúng có thể giữ được 7-10 ngày ở nhiệt độ 5-10 độ C, nếu lâu hơn thì thật cẩn trọng.

Nhận biết bánh hỏng: Nếu thấy lá bánh bị nhớt, có mùi hôi, hoặc phần gạo nếp chuyển màu vàng, đen, tuyệt đối nên vứt bỏ, không nên tiếc rẻ.

Hạn chế rán lại quá nhiều: Việc rán bánh chưng nhiều lần với dầu mỡ không chỉ làm mất chất dinh dưỡng mà còn tạo ra các chất oxy hóa không tốt cho tim mạch và hệ tiêu hóa.

Khi luộc lại: Nếu bánh bị cứng (lại gạo), hãy luộc lại hoặc hấp cách thủy để bánh mềm ra, sau đó ăn ngay trong ngày.

* Tổng hợp