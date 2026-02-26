TPHCM dự báo sốt xuất huyết đến sớm

Chiều 26-2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Cung cấp thông tin tại buổi họp báo, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết dự kiến trong thời gian sau Tết Nguyên đán, số ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng hàng tuần sẽ duy trì ở mức thấp.

Tuy nhiên, theo chu kỳ hằng năm, bệnh tay chân miệng có thể sẽ tăng trong tháng 3. Theo dự báo, bệnh sốt xuất huyết có thể đến sớm hơn so với những năm trước.

Bên cạnh đó, theo chu kỳ hằng năm thì đây cũng là thời điểm gia tăng các bệnh lây qua đường hô hấp. "Những nơi tập trung đông người với khoảng cách gần là điều kiện lý tưởng để hình thành các chùm ca bệnh" - bà Lê Hồng Nga lưu ý.

Cũng theo Phó Giám đốc HCDC, các bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người cũng đang là những vấn đề cần được quan tâm triển khai các biện pháp phòng chống.

Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn TPHCM, Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm, triển khai giám sát các tác nhân gây bệnh, giám sát tại cửa khẩu để qua đó phát hiện sớm, cũng như dự báo tình hình dịch bệnh để ứng phó kịp thời.

Các trạm y tế phối hợp với các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức giám sát dịch bệnh trong trường học. Cạnh đó, triển khai các biện pháp phòng chống dịch như vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tiêm chủng theo lịch và tiêm chủng bù liều cho học sinh mầm non và tiểu học.

"Để việc phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm được hiệu quả, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, truy tìm và loại bỏ vật chứa nước là nơi muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đẻ trứng, tiêm chủng phòng bệnh. Đưa trẻ em tiêm chủng theo lịch tiêm chủng mở rộng và các lứa tuổi khác, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền nên tiêm chủng theo khuyến cáo của ngành y tế" - Phó Giám đốc HCDC Lê Hồng Nga nói.