Loại quả được ví là "trái cây vàng", bổ nhưng không phải ai cũng nên ăn

Dưa chuột hay còn gọi dưa leo là loại quả phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Loại quả này cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng tốt với sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Dưa chuột có 95% thành phần là nước nên là nguồn dinh dưỡng giúp cơ thể giải độc, thanh nhiệt nhất là mùa nóng, giúp giảm triệu chứng ợ nóng, phục hồi thị giác. Bạn có thể đắp dưa chuột lên mắt giảm bọng mắt, giúp mắt khỏe hơn, giảm tình trạng khô mắt. Dưa chuột thực phẩm đầu bảng trong thực đơn giảm cân của tất cả mọi người. Tuy nhiên, với một số người khi ăn dưa chuột nên thận trọng.

Dưa chuột không thích hợp với hệ tiêu hóa nhạy cảm. Hàm lượng cellulose cao trong dưa chuột khi ăn sống có thể gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa, mặc dù cellulose có những lợi ích không thể xem nhẹ đối với sức khỏe đường ruột, chẳng hạn như hỗ trợ nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón,...

Tuy nhiên, đối với những người có chức năng dạ dày yếu hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm, ăn quá nhiều dưa chuột sống có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày, đầy hơi hoặc các triệu chứng rối loạn tiêu hóa khác.

Hàm lượng cellulose cao trong dưa chuột khi ăn sống có thể gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa. (Ảnh: ITN).

Chất xơ trong dưa chuột khi không được nấu chín làm mềm sẽ khó bị phân giải và hấp thụ hơn, từ đó kích thích thành dạ dày và làm trầm trọng thêm tình trạng axit dạ dày hoặc đau dạ dày.

Dưa chuột vốn có tính hàn, theo lý thuyết của y học cổ truyền, ăn quá nhiều thực phẩm tính hàn khiến cơ thể tích tụ quá nhiều hàn khí, từ đó ảnh hưởng đến chức năng vận hóa của tỳ vị.

Người thể chất hàn ăn nhiều dưa chuột sống có thể gây đau khớp. Đặc biệt vào những ngày lạnh hoặc đối với những người có thể chất thiên về hàn, thói quen ăn dưa chuột trong thời gian dài có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy.

Ảnh minh họa.

Việc xử lý vỏ dưa chuột cũng là một vấn đề thường bị bỏ qua. Trong quá trình trồng, dưa chuột có thể tiếp xúc với nhiều loại thuốc trừ sâu và hóa chất khác nhau và nếu những dư lượng này không được rửa sạch hoàn toàn, việc ăn sống trực tiếp khiến cơ thể hấp thụ những chất có hại.

Đối với những người mắc các bệnh mãn tính nhất định, thói quen ăn dưa chuột sống cần được xem xét kỹ hơn. Hơn nữa, mặc dù tác dụng lợi tiểu của dưa chuột giúp cơ thể loại bỏ lượng nước và độc tố dư thừa, nhưng đối với những người mắc bệnh thận, lợi tiểu quá mức làm tăng gánh nặng lên thận, dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn.

Lưu ý khi ăn: Không ăn dưa chuột với các hoa quả giàu vitamin C như cà chua, cam quýt, bưởi… vì các men phân giải của dưa chuột làm giảm hấp thu vitamin C từ các thực phẩm trên. Không ăn dưa chuột khi héo, bị đắng vì các độc tố này có thể gây ngộ độc cho cơ thể. Bạn không nên ăn quá nhiều dưa chuột vì gây đầy bụng, khó tiêu. Những người mắc bệnh về thận cần hạn chế sử dụng dưa chuột vì nếu dư lượng kali sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến thận và đồng thời ảnh hưởng tim mạch. Loại dưa này cũng chứa nhiều dư lượng thuốc tăng trưởng, khi mua dưa bạn nên chọn loại có nguồn gốc rõ ràng, trước khi ăn nên rửa dưa dưới vòi nước sạch.

(theo giaoducthoidai, vietnamnet)