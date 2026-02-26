Loại rau củ rẻ tiền nhưng là "kho kháng sinh tự nhiên" ngoài chợ bán rất rẻ

Khi thời tiết thay đổi, cơ thể gặp một số vấn đề về sức khỏe như cảm lạnh, ho và các vấn đề về tiêu hóa. Do đó khi gặp tình trạng này hãy sử dụng tỏi, bởi loại gia vị này có nhiều đặc tính chữa bệnh tự nhiên.

Tỏi không chỉ là gia vị tạo hương vị đặc trưng mà còn được xem như "vị thuốc tự nhiên". Cả hai đều chứa các hợp chất chống oxy hóa và hoạt chất sinh học có khả năng tác động đến hệ miễn dịch và nhiều cơ quan trong cơ thể.

Theo dữ liệu thành phần thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), xét trên 100g thực phẩm tươi sống có hàm lượng protein, carbohydrate, vitamin C và selen cao hơn gừng. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng không phải là yếu tố duy nhất quyết định tác động sinh học.

Tỏi chứa alliin – tiền chất của allicin. Khi tỏi được băm nhỏ, nghiền hoặc nhai, enzym alliinase sẽ chuyển alliin thành allicin – hợp chất chứa lưu huỳnh tạo mùi đặc trưng và được cho là có hoạt tính sinh học mạnh. Allicin không bền, nhanh chóng chuyển hóa thành các hợp chất lưu huỳnh khác.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu in vitro và trên động vật cho thấy các hợp chất này có thể:

Hỗ trợ phản ứng miễn dịch tự nhiên.

Ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn và virus.

Có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm...

Ảnh minh họa

Ngoài ra, một số thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ ghi nhận việc sử dụng chế phẩm tỏi có thể làm giảm số ngày mắc cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, các nghiên cứu còn hạn chế về cỡ mẫu và thiết kế.

Mật ong và tỏi trị cảm lạnh hiệu quả: Trộn tỏi với mật ong để làm thuốc chữa cảm lạnh hiệu quả. Thành phần chống vi khuẩn trong tỏi kết hợp với khả năng làm dịu của mật ong sẽ làm giảm viêm ở cổ họng, do đó giúp phục hồi nhanh hơn.

Tăng cường miễn dịch với trà tỏi: Trà tỏi sẽ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch khi thời tiết thay đổi. Bạn chỉ cần giã vài tép tỏi, sau đó ngâm trong nước nóng và nhâm nhi đồ uống này. Có thể thêm một chút mật ong và chanh để làm dịu cổ họng và tăng cường tác dụng kháng khuẩn của trà.

Chế biến tỏi trong món ăn: Khi xào rau, bạn có thể cho thêm tỏi vào để tạo mùi thơm và hương vị cho món ăn. Thực tế cho thấy các hợp chất lưu huỳnh phong phú trong tỏi đã được biết đến với tác dụng hỗ trợ hệ hô hấp, đặc biệt là trong những thời điểm thời tiết thay đổi này.