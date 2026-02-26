Cô gái 28 tuổi bị ngưng tim, bất ngờ khi thợ làm móng được gọi đến "hỗ trợ" bác sĩ cấp cứu

Ngày 5/2 vừa qua, tại Khoa Hồi sức tích cực cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, một phụ nữ 28 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp. Cô xuất hiện sốc tim, ngừng tim đột ngột, các chỉ số sinh tồn tụt nghiêm trọng.

Ê kíp cấp cứu lập tức đặt nội khí quản, cho thở máy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch và khởi động hệ thống ECMO, tức oxy hóa màng ngoài cơ thể, một kỹ thuật tim phổi nhân tạo giúp duy trì tuần hoàn và hô hấp trong tình huống nguy kịch.

Tuy nhiên, đúng thời điểm then chốt, nhân viên y tế phát hiện máy đo SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi), không thể hiển thị chỉ số chính xác. Đây là thông số cực kỳ quan trọng để điều chỉnh phác đồ điều trị.

Sau khi kiểm tra kỹ, nguyên nhân được xác định nằm ở bộ móng dài đắp gel và gắn móng giả dày của bệnh nhân. Lớp sơn gel và móng nối cản trở ánh sáng hồng ngoại của máy đo xuyên qua đầu ngón tay, khiến thiết bị không thể hoạt động bình thường.

Nhân viên y tế cố gắng tháo móng nhưng không thành công vì vật liệu chuyên dụng quá cứng. Để không làm chậm quá trình cứu sống, bệnh viện phải khẩn cấp liên hệ một thợ làm móng chuyên nghiệp mang dụng cụ tới phòng cấp cứu. Trong điều kiện vô khuẩn nghiêm ngặt, thợ nail tháo móng nhanh nhất có thể mà không làm gián đoạn thao tác y khoa.

Sau khi tháo xong, việc theo dõi SpO2 được thực hiện lại ngay lập tức, bác sĩ kịp thời điều chỉnh điều trị. Nhờ sự phối hợp đa chuyên khoa, bệnh nhân dần ổn định, kiểm soát được rung thất và cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm.

Bác sĩ cảnh báo: Làm đẹp cũng nên “chừa một ngón tay cứu mạng”

Bác sĩ Lư Kiêu, Khoa Cấp cứu Bệnh viện số 2 Đại học Chiết Giang, Trung Quốc từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng những người thích làm móng nên để lại ít nhất một ngón tay không sơn hoặc sử dụng móng giả có thể tháo rời.

Ông từng tiếp nhận một cô gái ngoài 20 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê. Khi cần đo SpO2, cả tay và chân bệnh nhân đều gắn móng đính đá, không thể tháo ngay, khiến máy không đọc được dữ liệu. Cuối cùng, bác sĩ phải dùng máy đo SpO2 dạng kẹp tai mới có thể theo dõi chỉ số sinh tồn.

Theo bác sĩ, SpO2 là chỉ số phản ánh lượng oxy trong máu, đặc biệt quan trọng với bệnh nhân hôn mê hoặc sau gây mê. Đây là phương pháp đo gián tiếp nhưng giúp phát hiện sớm suy hô hấp, sốc hoặc biến chứng tim mạch.

Phóng viên tờ QQ (Trung Quốc) đã thử nghiệm bằng máy đo SpO2 gia đình. Ở người không làm móng, chỉ số hiển thị 98%. Với hai người sơn gel màu nhạt không đính đá, máy vẫn cho kết quả 98%. Tuy nhiên, với người làm móng đính đá, khi đo ở ngón có đính đá, máy không hiển thị số liệu. Đo ở ngón không đính đá của cùng người đó cho kết quả 86%, thấp hơn rõ rệt, cho thấy nguy cơ sai lệch.

Điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Chiết Giang cho biết phòng cấp cứu thường xuyên tiếp nhận nữ sinh viên làm móng. Với máy đo y tế chuyên dụng, móng đính đá gần như không thể đo được do cản sáng, còn móng gel thông thường vẫn đo được nhưng có thể không chính xác.

Các chuyên gia nhấn mạnh, trong cấp cứu, mỗi phút đều quý giá. Một lớp sơn gel hay vài viên đá trang trí có thể làm chậm quá trình đánh giá tình trạng sống còn. Làm đẹp không sai, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, việc giữ lại ít nhất một móng tự nhiên hoặc dùng móng có thể tháo nhanh có thể giúp bác sĩ tiết kiệm thời gian vàng để cứu người.

Nguồn và ảnh: QQ